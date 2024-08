Día 243: La decadencia, de José López a Alberto Fernández 

“La política es un hecho colectivo, un hombre solo puede hacer poco. Un político que tiene una credibilidad destruida como la tiene el expresidente Alberto Fernández no puede hacer política nunca más”, analizó Jorge Fontevecchia en el editorial de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del viernes 9 de agosto de 2024.

Un político, a diferencia de un artista, trabaja con su propia credibilidad. Ambos, los políticos y los artistas trabajan para cautivar a la gente. Trabajan con sus ideas y de alguna manera conquistan audiencias, seguidores y adherentes. Sin embargo, cuando se descubren crímenes o conductas repudiables cometidos por artistas, hay quienes dicen que “hay que separar la obra del artista”.

Evidentemente, esto no es así con los políticos, no se puede separar la política del político, su credibilidad, su coherencia, es uno de los atributos con los que logra que haya miles de personas que los sigan y millones que los voten. La sociedad pide que los políticos sean coherentes con sus discursos y cuando esto no sucede en la escala que nos dejaron las fotos de ayer sobre el caso de violencia de género por parte de Alberto Fernández a Fabiola Yañez, se produce una ruptura profunda.

Más allá de las fotos, los chats y los videos que involucran al ex presidente Alberto Fernández, lo más relevante políticamente es el espejo de la violencia de género y abuso de poder entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner con el que pareciera pretender exculpar a la ex vicepresidente de los errores de gobierno con quien compartió la fórmula presidencial. El escándalo que atraviesa Alberto Fernández no sólo mancha la reputación del expresidente, sino también la de la exvicepresidenta Cristina Kirchner, que fue quien lo designó

"El escándalo de Alberto le da ventajas comparativas al gobierno de Milei"

En las filas del peronismo hay discusiones, decepción, acusaciones al gobierno actual de estar utilizando esto políticamente y pase de facturas internas entre los propios peronistas. Probablemente aún no tengamos dimensión del grado de decepción y descreimiento que millones de argentinos sienten con esta fuerza política.

En esta misma línea, la intendenta de Quilmes y dirigente de la Cámpora, Mayra Mendoza, sostuvo en Radio con Vos que “Alberto Fernández traicionó a Cristina Fernández de Kirchner y a la militancia”. “No podemos buscarle la responsabilidad a Cristina de todos los males que suceden en la Argentina”, sostuvo la intendenta.

Cómo decíamos, aún no hay dimensión del impacto que todo lo relacionado con el escándalo alrededor de la acusación de violencia de género de la ex primera dama tenga en el peronismo. Tal vez, haya algún grado de comparación con el impacto que generaron las escenas de los bolsos de José López en General Rodríguez en junio del 2016, justo también en el primer año de un cambio de gobierno. Es interesante analizar que este tipo de imágenes siempre aparecen cuando el gobierno cambia.

Para recordar este hecho podemos hacer referencia al informe que se realizó en aquel momento en Telefé, donde las imágenes captadas muestran a López el 14 de junio de 2016 dejando bolsos con dinero y armas al costado de estos.

Las fotos y videos que complican aún más a Alberto Fernández

El presidente Javier Milei, en múltiples apariciones televisivas, ha hablado de la falacia ad dominen. Este tipo de recurso falaz, incorrecto, es el que confronta a un argumento descalificando a quien lo emite. Obviamente, hay que diferenciar entre el emisor que tenga credibilidad, reputación positiva o negativa con la veracidad del mensaje que se emite.

Siguiendo esta línea podemos preguntarnos, ¿podría una fuerza con funcionarios corruptos sacar un país adelante? ¿Podría alguien que es golpeador, tener políticas de inclusión y violencia de género? Es una pregunta que nos lleva a un sentido profundo de la política y la relación entre representante y representado. Técnicamente puede y lo hacen, Fernández que según la evidencia luce ser responsable de violencia contra su ex pareja, fue clave en la agenda feminista, por caso con la sanción de la ley de aborto en 2020.

Se le atribuye tanto a Aristóteles como a Maquiavelo y a Churchill la frase que reza que “la política es el arte de lo posible”. Esto significa que mediante la política se puede hacer posible lo imposible, se puede transformar la realidad, torcer el destino.

Es el planisferio invertido que tenía el ex presidente Raúl Alfonsín en su despacho: poner el norte al sur y al sur en el norte. Todo eso, no se hace solo. La política es un hecho colectivo, un hombre solo puede hacer poco. Un político que tiene una credibilidad destruida como la tiene el expresidente Alberto Fernández no puede hacer política nunca más.

A Fabiola y Alberto los reúne una misma angustia

¿Cuánto de José López y Alberto Fernández, de sus acciones repudiables nos hablan sólo de sí mismos y cuánto nos habla de una fuerza política como es el peronismo y de una clase política que es la clase política argentina?

Mayra Mendoza, dijo que Alberto Fernández fue violento políticamente con Cristina Kirchner. Uno de los análisis centrales es si dentro del peronismo se utilizan las acusaciones de violencia de género de Alberto Fernández para con la ex primera dama como un espejo de violencia con la ex vicepresidenta. En la misma entrevista en Radio Con Vos, la intendenta de Quilmes aseguró que “Alberto ejerció violencia política contra Cristina” y describió al expresidente como una persona con “conductas de hombre violento”. “Cristina no lo va a reconocer, porque ni siquiera ella se puede ver como una víctima”, sostuvo la dirigente de la Cámpora.

Según Mayra Mendoza, ni Cristina era consciente de que Alberto Fernández ejercía violencia política sobre ella, pero vale preguntarse ¿Cuánto de esto que dice Mayra Mendoza tiene de análisis político de lo sucedido y cuánto tiene de un intento de despegar la imagen de Alberto Fernández del kirchnerismo? Difícil saberlo aún, lo que sí podemos es analizar la relación política que tenían el ex presidente y la ex vicepresidenta.

Mayra Mendoza defendió a Cristina Kirchner: "Alberto Fernández ejercía violencia contra ella"

El 18 de agosto de 2019, previo al triunfo del Frente de Todos, Alberto Fernández declaró en Clarín que estaba “feliz por tener a la mejor vicepresidente de la historia” y calificó a Cristina como una amiga: “Que suerte tengo de tener a Cristina para que me ayude a pensar la Argentina”.

Más adelante en el tiempo, el 17 de agosto de 2021, después de la foto de Olivos en medio de la pandemia por el Covid-19, Cristina hizo referencia a la militancia y la representación de su espacio político: “Alberto, poné orden en lo que tengas que poner, no te pongas nervioso y no te enojes”

Hay trascendidos en off de ex funcionarios que dicen que tanto el ex presidente como la ex vicepresidenta tenían actitudes violentas verbales para con el otro. Una relación sin duda muy compleja. Dicen que ella decía “Alberto es un pelotudo”, y que él señalaba: “Cristina es un caso psiquiátrico”.

El 1 de junio de 2022, en el acto por los 100 años de YPF, Cristina le habló públicamente a Alberto: "Yo lo que te pido, que la lapicera que tenes la uses con los que tienen que darle cosas al país”

Por su parte, el 1 de julio de 2022, en el aniversario de la muerte de Perón, Alberto le respondió a su ex vicepresidenta: "El poder no pasa por ver quién tiene la lapicera, pasa por ver quien tiene la capacidad de convencer"

La relación entre el ex presidente y la ex vicepresidenta: un vínculo lleno de tensiones.

¿Cuánto de esta relación tenía que ver con las diferencias políticas que había entre ambos y cuánto tenía que ver con algo que Cristina supiese de lo que estaba sucediendo? Estas fotos, estos chats y videos, ¿son totalmente nuevos para todo el peronismo o algo se sabía? En ese sentido es interesante recordar una declaración de Cristina que vista desde el presente podría dar la sensación de que ella tenía información al respecto. El 1 de julio de 2022, Cristina aseguró que lo que está dentro de su celular puede ser “visto y leído por todos y por todas”, sin embargo, de forma irónica dudó que todos puedan decir lo mismo.

Pareciera haber mensajes encriptados en cada una de las palabras que se dirigían. Mayra Mendoza dijo en la ya citada gran entrevista con Ernesto Tenembuam que Cristina Kirchner misma no puede asumirse como una víctima de violencia política, pero que ella y las dirigentes de su generación por los cambios que trajo el feminismo sí lo pueden ver.

¿Había relación violenta de Cristina con otros dirigentes varones en el pasado que la propia Cristina Fernández no notaba? Hay testimonios de los ex presidentes Eduardo Duhalde y Carlos Menem en este sentido. Duhalde dijo que Cristina Kirchner no lo estimaba porque en la época en que Néstor Kirchner era candidato y él Presidente, estuvo presente una noche en la casa de ambos en Río Gallegos y escuchó cómo Néstor la agredía. Por otro lado, Menem opinaba lo contrario, que era Cristina Kirchner quien era agresiva con Néstor.

Por más de que el testimonio sea patético, es interesante recordar cuando Carlos Menem señaló en declaraciones radiales en el año 2016 que “a Néstor lo mató la mujer porque la castigaba muy feo”. Estas declaraciones reflejan los disparates de cómo se confunde la competencia política con violencia política, ya directamente con acusaciones de asesinato.

Cristina Kirchner posó con la presidenta de México y no dijo ni una palabra de Alberto Fernández

En términos jurídicos aún rige el principio de inocencia y se deberán corroborar las pruebas, que de todas maneras parecen ser muy contundentes. También en términos jurídicos, acá hay una sola presunta víctima: Fabiola Yáñez. El kirchnerismo parece intentar, por carácter transitivo, victimizar a Cristina Kirchner y colocarla como una víctima de Alberto Fernández, pero la realidad es que eso ya parece entrar en el campo de la política.

Cristina Kirchner y el kirchnerismo pueden ser arrastrados por este escándalo porque fue la propia Cristina quien designó a Alberto Fernández. También fue el kirchnerismo quien eligió en su cargo a José López y a todos los funcionarios condenados o investigados por corrupción. Cristina Kirchner está pagando con su prestigio y por lo tanto con su carrera, por haber cometido lo que a todas luces fue un error político al elegir a Alberto Fernández. Aún no sabemos si será totalmente arrastrada por esto.

