Día 486: Perfil, hackeado por un copito digital

Ayer, PERFIL fue noticia. No fue por una nota de investigación o columna de opinión que publicamos, como suele suceder, si no porque nuestro portal, Perfil.com, sufrió un ciberataque por un hacker denominado GOV.ETH.

Desde el hackeo a las 8:30 de la mañana, la noticia rápidamente se viralizó y fuimos tendencia en X (ex Twitter). Desde PERFIL, nos pusimos a trabajar para controlar el ataque y luego lo hicimos saber de la misma forma que lo hacemos siempre: haciendo periodismo. En este caso, entrevistando al propio hacker.

Queríamos tomar este hecho y las palabras de este joven de 22 años, que se autodefine como “nacional socialista” -es decir, nazi- y dejó mensajes antisemitas en nuestra web, para hacer un análisis en la columna de hoy. Por todo esto, empezamos esta columna de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), con algo de humor, con un tema titulado Hacker rusos me persiguen, de Ovejero y sus pastores.

Primero, analicemos las palabras del hacker. “Lo que yo hago es hackear sitios webs for fun, por diversión, para ver hasta dónde puedo llegar”, explicó, y agregó: “Hoy les tocó a ustedes, mañana le puede tocar a Clarín. Yo lo veo como un mensaje de ‘estas regalado con tu sistema y te falta seguridad’. No somos criminales, los criminales son los que están por ahí sueltos”.

Es muy curioso este recorte. Parece ser un joven con tiempo libre que, como su amigo, se expone a cometer un delito y a terminar preso. Claramente este no es un joven cualquiera, y evidentemente tiene un conocimiento técnico específico que le dan un gran poder sobre los sistemas de seguridad de empresas, gobiernos y usuarios particulares.

Observando este recorte, pensamos en el vandalismo como fenómeno en la juventud y el vacío. En los momentos de crisis se ve mucho como jóvenes descargan su frustración rompiendo propiedades, pintando mensajes insultantes en paredes o votando de la manera que votan. Lo singular de este hecho es que la tecnología y la especialización de personas muy jóvenes en conocimientos muy técnicos, permiten una suerte de tecnovandalismo que tiene consecuencias mucho más grandes que romper un vidrio o pintar una pared con un mensaje insultante.

Por otro lado, hay algo que se desliza en su discurso que si es de hacker más clásico. Este chico, que se autoidentifica como GOV, dijo: “Preferiría estar trabajando en un organismo público o una empresa privada, antes que estar preso como mi amigo que hizo lo mismo que yo”. Esto es una táctica recurrente en los hackers. Primero, demostrarle al cliente la vulnerabilidad de su servicio, en este caso a la sociedad en conjunto que representa al Gobierno, para luego venderle su trabajo. Los hackeos en ese sentido son una suerte de porfolio laboral. GOV dejó su canal de Telegram y ahí muestra cada uno de sus ataques.

En otro fragmento, dice algo más preocupante. “Estoy en contra de Milei. No soy peronista, de izquierda, de derecha o anarquista. Soy nacional socialista y lo digo abiertamente”. Ante la consulta sobre si se define como nazi, el hacker dijo que sí y explicó: “No quiero decir muchas cosas que me pueden traer problemas. A muchos pibes les pasan cosas por defender sus valores y su ideología patriota”.

Luego, agregó: “Me refiero al régimen de Adolf Hitler. Me parece un buen líder que hizo las cosas bien, como Mussolini. Hitler hizo cosas muy lindas en el mundo. Los judíos controlan todo. El Presidente es judío, Donald Trump es judío”.

El hacker GOV.ETCH accedió a la web de PERFIL.

Estos recortes son totalmente impactantes. Lo primero que surge al escucharlo es algo similar al ver los discursos de la Conferencia de Acción Política Conservadora. ¿Cómo gente que es tan brillante en las telecomunicaciones y el manejo de la tecnología puede seguir teorías conspirativas tan poco verosímiles?

Los avances en la tecnología producen sujetos híper especializados en un área, que en un contexto de crisis económica y crisis de los valores que representan a una sociedad, se pueden volcar a todo tipo de teorías peligrosas que dan respuestas a las frustraciones sociales.

Por otro lado, junto a los mensajes antisemitas, GOV publicó una foto del documento de Javier Milei que robó de la página del Renaper con un programa. En parte de la entrevista dice que odia a Javier Milei y a Donald Trump por ser pro judíos. Es decir que, al menos para este joven, y probablemente para que lo sigan en esta idea de crisis, lo disruptivo dejan de ser estos personajes de extrema derecha y buscan otros que respondan a sus frustraciones, a estos “bancos de odio”, de los que habla Giuliano Da Empoli en “Los Ingenieros del Caos”. Finalmente, que cosechen el odio que ellos aprovechan para sí mismos.

“Soy un individuo y voy a seguir haciendo esto hasta que me de la sangre. Lo voy a hacer hasta que me maten o termine preso. Eso es lejano porque estoy protegido”, sostuvo GOV.ETH, y aseguró que el Frente Amplio de Uruguay amenaza con matarlo.

El nihilismo surgió como corriente filosófica en el siglo XIX y plantea que la vida no tiene sentido objetivo, ni valores absolutos. Luego, el término nihilista empezó a utilizarse como complemento de cínico, que también nació como corriente filosófica en la Grecia antigua.

Creo que este planteo tiene de fondo una total pérdida de brújula subjetiva. Este joven de 22 años no solamente es destructivo con los sistemas de seguridad de los demás, sino que también pone en riesgo su libertad o, en sus propios términos, su vida.

No pide dinero a cambio. No se termina de entender si busca trabajo y, en ese caso, decir que es nazi no lo ayuda en lo absoluto y su mensaje político es muy poco claro, más allá de las referencias a las viejas teorías conspirativas antisemitas.

Reflexionando un poco, nos hace acordar a los copitos. Sabag Montiel, Brenda Uliarte y los demás, que también tenían un discurso muy confuso y desordenado. Cuando uno los escucha, no creía posible que fuesen capaces de planear y casi lograr asesinar a la política más relevante de los últimos 20 años de democracia.

La banda de “los copitos”.

Obviamente, la diferencia es que los conocimientos de GOV, le generan un poder de fuego mucho mayor. Vamos a este fragmento en el que se ve como este mismo hacker hizo un ataque a la página del ANSES.

Un análisis de Julio López, especialista en ciberseguridad, explica cómo este mismo hacker atacó la web, agregó insultos al Presidente y sumó videos, originalmente destinados para fanáticos, en el que traperos como Duki o Bizarrap saludaban al hacker.

“Gracias a Dios fue solo una estudiante, porque si en vez de agregar insultos al Presidente, hubiese una noticia que afirmara que Argentina entra en default, eso significaría un problema de información muy serio que puede causar pánico”, explicó López.

Los hackers no necesariamente tienen estas características. En el 2003, en un contexto del cuestionamiento por izquierda, exactamente opuesto al actual, a las consecuencias de la globalización , los procesos de movilización en América Latina contra las políticas neoliberales y en Estados Unidos e Inglaterra contra las ocupaciones militares en Medio Oriente, surgió Anonymous.

Esta red mundial de hackers si tiene un sentido político definido, independientemente de que uno pueda estar en desacuerdo, y un activismo, por así decirlo, con una orientación ideológica clara. Este colectivo internacional de hackers no nihilistas se convirtió en una fuerza imparable desde las sombras, representando a los oprimidos. Han derribado sitios web gubernamentales, filtrado documentos secretos y desatado un caos cibernético en todo el planeta.

Esto hace reflexionar sobre los cambios de humor de época. Anonymous tiene su epílogo con la crisis de las hipotecas de 2008, con el Occupy Wall Street y otros movimientos en distintas bolsas. Se tomaba como sujeto responsable de la crisis al 1% más rico del planeta. Siempre reflexiono sobre el cambio que sucedió en el humor social para que, en 20 años, pase de ser ocupado Wall Street a ser ocupado el Capitolio. Es decir, se desplazó la responsabilidad del 1% a los políticos.

Ciberdelitos: la mayor filtración de datos médicos de Argentina afectó a clínicas privadas de Córdoba

Esto también plantea cierta forma de nihilismo porque esa responsabilidad es mucho más difusa que el hecho palpable de la concentración de la renta, y que podría tener solución con una redistribución, como plantea Thomas Piketty con el impuesto a la herencia. Este es un problema objetivo y claro, mientras que considerar a los políticos en su conjunto como corruptos no lleva a ningún lado, porque van a tener que ser otros políticos los que asuman, o personas que no son políticos, pero asumen como tal. En esencia, hay un oxímoron.

Como pueden notar, bastante distinto a nuestro hacker. Independientemente de que Anonymous también tuviese un diagnóstico equivocado, tenía una misión con un cierto grado de racionalidad. Este no fue el último hackeo a PERFIL y lamentablemente tampoco será el último.

Sin embargo, quisimos aprovechar este hecho tan extraordinario, que un joven de 22 años que se identifica como nazi y sigue todo tipo de teorías conspirativas, para usarlo como un insumo para seguir entiendo esta nueva coyuntura que se abrió con el auge de la extrema derecha y la revolución tecnológica.

Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi

TV/ff