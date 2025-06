Día 546: Espert, el Milei que no fue

Con la condena de Cristina Kirchner, José Luis Espert pasó a ser por ahora, además del único candidato nacional en la provincia de Buenos Aires, el más conocido. Además, es un candidato llamativo por un estilo agresivo que inclusive hasta amenaza a sus adversarios. Este método no siempre le da buenos resultados.

En una charla en la Universidad Católica Argentina (UCA) el pasado miércoles, el diputado libertario llamó a la hija de la expresidenta, Florencia Kirchner, una “hija de una gran puta” y se tuvo que retirar del salón tras recibir silbidos e insultos.

¿Quién es y cómo surgió este personaje de la extrema derecha local? ¿Por qué a pesar de defender las mismas ideas que Javier Milei y con un estilo similar no tuvo el mismo éxito? Esto analizaremos en esta columna de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

En reiteradas ocasiones citamos la frase de Borges de que un hombre es a la larga sus circunstancias. En otras ocasiones hablamos de como Marx explica que “la existencia determina la conciencia”. Es decir, la manera en la que vivimos, el lugar que ocupamos en el sistema productivo y las experiencias que tenemos forman e influencian nuestras creencias.

¿Cómo se puede explicar desde esta perspectiva tanto borgeana como marxista, la figura de José Luis Espert, alguien que defendía las mismas ideas que Milei pero que no tuvo su éxito y que se dedica a insultar, agredir y hasta amenazar con “bala” a sus adversarios políticos? Espert, el Milei que no fue, hoy es una de las principales figuras electorales libertarias que parece que será el candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas.

Corrían la segunda mitad de los años treinta del siglo pasado en España y un hombre, entre tantos otros, se encontraba luchando en el bando republicano. Era oriundo de Valencia, pero vivía en Cataluña con su mujer y José, su hijo. A este hombre lo mortificaba la idea de que los fascistas de Francisco Franco pudieran hacerle algo a su familia, pero no podía abandonar la lucha con la que estaba enteramente comprometido.

Entonces, viajó con su familia a Argentina, los dejó en la localidad bonaerense de Pergamino y volvió a combatir contra el franquismo. Lamentablemente su entrega y la de decenas de miles de milicianos voluntarios no alcanzó. Sin embargo, él pudo salvarse y escapó a Argentina con su familia.

Estamos hablando de la familia Espert, 20 años antes del nacimiento de José Luis, el diputado libertario que será el candidato de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses.

La familia Espert trabajó en el campo y luego, el padre del diputado, José Christian Espert, empezó trabajando como empleado en locales comerciales de Pergamino y terminó de dueño. Con el dinero ahorrado se compró hectáreas y se volvió un exitoso productor rural y empresario local. Fue uno de los tantos casos de ascenso social del siglo XX en Argentina.

A José Luis Espert no le tocó pasar los padecimientos de la guerra que tuvo que padecer su familia, pudo estudiar en la Universidad Pública y disfrutó de un buen pasar desde joven. Sin embargo, piensa muy distinto de su abuelo y de su padre.

El apellido Espert que llegó a nuestro país huyendo de los horrores del fascismo franquista tiene su pirueta del destino en 2020, cuando José Luis firmó la Carta de Madrid con el partido post franquista Vox, que reivindica la dictadura de Francisco Franco, justamente la que su abuelo enfrentaba. En la Carta de Madrid los firmantes acordaron un texto que describe a los grupos de izquierda como enemigos de Iberoamérica involucrados en un "proyecto criminal".

Antes de lanzarse a la política, José Luis Espert construyó una extensa carrera como economista libertario en el ámbito académico, privado y mediático. Se graduó de licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA), completó una maestría en Economía en la Universidad del CEMA y cursó un máster en Estadística en la Universidad Nacional de Tucumán.

Durante los años noventa, trabajó como consultor en reconocidas firmas como el Estudio Broda y Econométrica, participando activamente en el debate económico durante la convertibilidad, consolidándose como un defensor del libre mercado, la apertura comercial y el equilibrio fiscal.

A partir de los años 2000, se posicionó como uno de los economistas más críticos del modelo kirchnerista, con una fuerte presencia en medios de comunicación, donde ganó notoriedad por su estilo confrontativo y su discurso provocador.

Fundó su propia consultora, Espert & Asociados, desde donde asesoró a empresas privadas y publicó análisis económicos. También colaboró con medios como La Nación, Ámbito Financiero y diversos programas de televisión, posicionándose como un referente del pensamiento ortodoxo y un férreo opositor del “Estado populista”.

Gracias a su carrera profesional, Espert tiene dos características claves que lo conforman como político. Por un lado, tuvo vínculos como asesor de grandes compañías locales e internacionales. Esto le dio muchos vínculos con el establishment. Por otro lado, su participación como columnista en diarios y televisión le dio una gimnasia en la comunicación que lo ayuda a transmitir sus ideas con un lenguaje llano y accesible.

Espert combina una ideología que, por sus consecuencias, termina favoreciendo a los grupos concentrados de poder, con una forma de comunicarlo más cercana a los trabajadores y sectores populares. En una entrevista que le dio a Infobae, contó que muchas personalidades del establishment económico le habían planteado que tenía que jugar políticamente, pero que a él le daba dudas.

Fue el boom editorial de su primer libro, “La Argentina devorada” (Galerna, 2017), que vendió casi 50 mil ejemplares, lo que terminó de ubicarlo en el centro del debate político. Espert aparecía como crítico de derecha al gobierno de Mauricio Macri. De la experiencia de Cambiemos dijo que era “un kirchnerismo de buenos modales”.

Uno podría ver a Espert como un político ideológicamente intransigente. Criticó la convertibilidad de Cavallo por no ser suficientemente liberal y ortodoxa. Tampoco le gustaba la UCEDE por su apariencia elitista y su cercanía con Menem. Luego criticó la falta de firmeza de Macri y su endeudamiento. Sin embargo, a partir de que desembarcó en política, se transformó en un pragmático.

¿Quién es este político que se caracteriza por la agresión como arma en la batalla cultural y zigzagueo electoral como método para alcanzar cargos?

En 2018, Milei y Espert lanzaron un spot bastante casero en el que la jerarquía entre era bien distinta. “¡Javi! ¿Qué hacemos con este si somos Gobierno?”, le preguntaba Espert a Milei frente a un monumento de Néstor Kirchner. “A este chorro le metemos preso hasta el cajón”, le responde el actual presidente. Luego, Milei se refirió a Cristina Kirchner como “la viuda”, “chorra” y “jefa de la banda”. “Que cuide el cajón detrás de los barrotes", agregó.

Es interesante ver como ambas figuras nacieron de la misma manera, como economistas que hacen apariciones televisivas que luego circulan en las redes. Sin embargo, Espert cometió un error táctico: se presentó en el 2019 cuando la tendencia general era anti macrista y sacó el 1,47% de los votos. Esto evidentemente le quitó carisma a su imagen y defraudó a buena parte de sus seguidores que pensó que sacaría un porcentaje mucho mayor. Además, tanto Milei como Espert se intentan transformar en una suerte de payasos para un público que defiende sus ideas. Claramente a Milei le fue mucho mejor.

En un encuentro libertario en 2020, Milei saludó a Espert y le preguntó que tenía en la cabeza. “Lo que vos no tenés y me estás envidiando: pelo”, contestó el mandatario, y comenzó a mover la cabeza. “Yo te muevo así otra cosa, papá”, contestó Espert. En otros momentos de la historia sería totalmente impensado que gente con este tipo de actitudes tuvieran las responsabilidades que tienen. Más que hablar de ellos, habla de nosotros.

En 2021, Espert y Milei hacen un acuerdo. Cada uno se lanzaría con su propio partido en distritos distintos. Espert con Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires y Milei con La Libertad Avanza en CABA. En el spot de campaña, ambos se referían a los políticos como “chorros”, “chantas” y “sociópatas” y prometían un futuro libertad.

Espert en esas elecciones sacó un nada despreciable 7,45% en la provincia de Buenos Aires, pero el resultado de Milei en Capital con un 17% fue un bombazo político que lo eclipsó políticamente.

Una vez en su banca, Espert se dedicó a construir un perfil violento verbalmente. En 2022, en un reportaje en LN+, dijo su frase célebre, “cárcel o bala”. “Frente a situaciones de delito penal, es cárcel o bala. Bala puede ser bastón, taser o bala de goma”, dijo ante las manifestaciones frente al Ministerio de Trabajo. Basto2n y bala no tienen absolutamente nada que ver.

A la vez, se distanciaba de Milei. En este momento empezó una dura lucha entre los dos para ver quién se quedaba con la representación del nuevo electorado libertario. “Milei es un populista más, lo que propone no es serio”, aseguró.

Además, tuvieron diferentes tácticas electorales. Mientras Espert construyó un discurso de unidad con Juntos por el Cambio contra el kirchnerismo, Milei planteaba que eran todos parte de “la casta” que había que erradicar del país. Con el diario del lunes, la táctica de Milei fue más efectiva y tuvo más sincronía con el clima de hartazgo a los políticos tradicionales.

¿Se acuerdan cuando Espert criticaba al macrismo por ser un “kirchnerismo de buenos modales”? Bueno, estuvo vemos aliado con el ala moderada, más progresista del PRO. "Larreta es el único que puede hacer las reformas en paz", dijo en la campaña de las elecciones presidenciales de 2023.

Evidentemente, la lectura de Espert fue incorrecta. No fue el único, había muchas personas que creían que Larreta sería el próximo presidente o que debía serlo. Como es de esperarse en la política, todo lo que Espert dijo con Milei fue rápidamente olvidado tras su triunfo. “Estoy feliz de acompañarlo a Milei en este cambio”, dijo en marzo de 2024 cuando Milei lo presentó como “el nuevo integrante” de LLA en una entrevista con Chiche Gelblung.

Cristina Kirchner dice que en política las ofensas prescriben a los seis meses. En este caso, habían pasado cuatro. La jerarquía entre Espert y Milei se invirtió y ahora el oriundo de Pergamino es el candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires. Espert se lanza con un discurso que, en palabras de Elisa Carrió, es una cloaca, como cuando afirmó que “Kicillof es la versión más escatológica del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires” y que los bonaerenses deben “sacarse esa plaga de encima”. Es un poeta, con un rico vocabulario en la calidad de insultos que maneja.

Espert, descendiente de catalanes que enfrentaron a Franco hoy se encuentra más cerca de la extrema derecha postfranquista que de los idearios republicanos de su abuelo. El ascenso social de su familia en base a su esfuerzo y a un contexto propicio, resultan una suerte de origen mítico que mira para defender una meritocracia que tiene más sustentabilidad en sus antepasados que en su propia historia.

“Los hombres son a la larga sus circunstancias”, dijo Borges. A pesar de que tenía una ideología más cercana al liberalismo, su profundidad no dejaba perder de vista que la iniciativa individual no lo es todo y que los problemas que generan las desigualdades del capitalismo no se resuelve solo con el castigo individual de cárcel o bala. Hay que crear las circunstancias propias para el desarrollo de una persona, como el que tuvo Espert y su familia en Pergamino, y como el que merecemos todas las personas.

