Diego Brancatelli: "Me sorprendió tener puntos de vista compartidos con los liberales"

El ex integrante de Intratables, Diego Brancatelli, dialogó con Jorge Fontevecchia para Modo Fontevecchia, por Radio Perfil (FM 101.9), y aclaró su situación comercial, como inversionista en un supermercado. Además, se refirió a su paso de la última década por la televisión y la relación con la política.

Vos tenés un supermercado y no estaba funcionando bien. ¿Qué te cambió la perspectiva de la economía cuando pasaste a ser productor?

Intenté resumir en diez segundos de televisión algo que es mucho más complejo y amplio. Después se saca de contexto por mi posición y la defensa de un modelo de gobierno en el que creo. Apostamos a un proyecto comercial, donde mi suegro es dueño del local, lo alquiló durante 23 años y, cuando se desocupó, decidimos poner un almacén. Le dimos una vuelta de rosca, apostando a las segundas marcas y a las pymes y teníamos unas expectativas recaudatorias y de expansión. En ese sentido, para los tres socios, no resultó como esperábamos. De ahí a decir que fue un fracaso, no es así.

Son varios factores que no tienen que ver directamente con la economía nacional. Hay errores propios, de enfoque y sistema de trabajo. Era un local para una cantidad determinada de gente y nosotros contratamos el doble, en blanco, como corresponde y no nos dan los costos. En el poco tiempo que llevamos nos estamos reubicando y reacomodando para reencausarlo. Es la primera vez que tenemos un proyecto comercial y esos errores se pagan caro. Arrancamos con todo, tirando manteca al techo y nos pegamos un palazo. Pero estamos de pie, abiertos y funcionando.

¿Qué te cambió como periodista ver la realidad del otro lado?

Ayer cerramos un ciclo de 10 años de Intratables y, hace cinco años, si en un panel de debate el tema de discusión era sobre las pymes y la contratación de trabajadores, creo que hubiese tenido una postura mucho más radical y errada sobre lo que pienso hoy. De hecho, me gané algunas críticas cuando dije que era muy caro el costo de contratar trabajadores por los impuestos y gastos que hay, que me parecen abusivos.

El hecho de tener un proyecto y contratar gente me hizo pensar que si no lo vivís, no lo vas a entender nunca de esa forma. Me cambió mucho, a tal punto que coincidí con Roberto García Moritán, y no sé si alguna vez me va a volver a pasar. Me sorprendió tener puntos de vista compartidos con los liberales, pero en ese momento tuvimos cosas en común. A diferencia de muchos, defiendo que todos los trabajadores tienen que cobrar lo que corresponde, con sus derechos y eso tiene su costo, aunque algunos no lo respeten.

Decías que fue el último programa de Intratables, después de 10 años. ¿Qué reflexión te queda del ciclo?

Terminé siendo el único que estuvo de principio a fin. El programa marcó una época y un modelo, del cual nacieron otras programas. El formato se multiplicó y hasta siento que se trasladó a la política. Sentí que era diferente 10 años atrás y que el modelo de Intratables de televisión se trasladó a la política. Se vio con la chicana de Carolina Losada hacia Santiago Cafiero. De hecho, el programa fue un gran trampolín para muchos economistas que terminaron siendo dirigentes. Se marcó una época y fue una base política interesante para los que intentaban meterse en ese terreno.

Se termina un momento muy importante de la televisión y de la arena política. En lo personal, me permitió visibilizar mi postura e ideología, haciéndolo con honestidad, diciendo desde dónde opino y me gustaría que lo hagan todos los periodistas, como pasa en Estados Unidos. Me deja un mensaje muy lindo de que se puede debatir y que la grieta sana es necesaria. El problema es que en Argentina eso se volvió feroz y violento.

