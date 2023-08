Diego Giacomini es co-autor, junto a Javier Milei, del libro "Libertad, Libertad, Libertad". El economista, especialista en política monetaria, criticó duramente a su ex colega por impulsar un recorte altísimo del gasto público sin considerar la composición federal y la situación de las provincias. “El principal puntal del plan económico de Javier Milei implica dar vuelta como una media la ley de coparticipación”, resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Usted criticó hace algunos días a Javier Milei diciendo que hace un plan económico como si fuera a ser un rey en lugar del presidente de una República democrática con división de poderes.

¿Cree que esta actitud es resultado de un desconocimiento del funcionamiento de lo público? ¿De alguna manera podría asimilarse a lo que le pasó a Macri que, por no tener experiencia en la administración pública, creyó que determinadas cosas eran más fáciles de lo que realmente eran?

Yo a Javier lo conozco mucho. No he escrito solo un libro con él, sino cuatro. Libertad, Libertad, Libertad, es el último. Fuimos socios intelectuales hasta 2019. Después yo escribí tres libros míos como único autor.

Dije eso en un programa, porque el plan económico que él denomina "motosierra", es el puntal básico de su programa, por ejemplo, afirmando que hay que bajar el gasto público 15 puntos porcentuales del PBI.

Hoy el gasto público está en 43 puntos del PBI, bajarlo 15 puntos porcentuales implicaría llevarlo a 28. Él parecería desconocer que, de esos 43 puntos, solamente 24 están en poder de Nación, de los cuales 8 son jubilaciones. En consecuencia, quedan 16 puntos. Pero después hay 16 puntos en manos de provincias y 3 en manos de municipios.

Es decir que hay 19 puntos del PBI que están en manos de 24 poderes ejecutivos provinciales, con sus 24 congresos provinciales, de los cuales 14 son bicamerales. Y también en manos de 2300 intendentes, con sus respectivas 2300 legislaturas municipales, que están totalmente fuera de su alcance.

Este juego de los tres niveles del Estado argentino, Nación, provincias y municipios, tiene otro costado, que es la recaudación.

Entre los tres niveles, recaudan 32 puntos del PBI. Eso quiere decir que, bien medido, el déficit fiscal es del 11%, 43% de gasto versus 32% de recursos. Ahora, cuando analizamos esos 32 puntos de recursos, mitad es para la Nación y la mitad para las provincias.

Es decir que el principal puntal del plan económico de Javier Milei implica dar vuelta como una media la ley de coparticipación. Este es el punto que hay que resaltar. La ley de coparticipación de la Constitución del ‘94 se intentó cambiar en el ‘97, y no se cambió.

No la pudo cambiar Menem, No la pudo cambiar de la Rúa, no la pudo cambiar Duhalde, no la pudo cambiar Néstor Kirchner, ni Cristina, ni Macri. No la pudieron cambiar porque es una “ley especial”. A diferencia de toda ley normal que entra por Diputados, al ser una ley especial, entra por el Senado, y los senadores no son ni representantes de la gente ni de los partidos, son representantes de las provincias.

El problema es que en este régimen de coparticipación, si uno lo mide por cuánto ponen y cuánto se llevan, hay 6 provincias perdedoras y 18 ganadoras. Si uno lo mide por cuánto recibe por habitante cada provincia, hay 4 provincias perdedoras y 20 ganadoras. Cada provincia tiene 3 senadores. Entonces, hay 57 senadores que tienen incentivos a votar que no se cambie, y solamente 18 a que se cambie. Y como es una ley especial, no sale por los presentes, sino por mayoría de los miembros.

Esta es la explicación de por qué nadie la pudo cambiar. ¿La va a cambiar Javier Milei, que no tiene ni un sólo senador y no hizo pie en ninguna provincia? Por eso afirmo que el plan económico de Milei indica que se autopercibe rey, porque solo un rey podría bajar de un plumazo 15 puntos del PBI.

O un dictador, porque podría hacer un referéndum para intentar pasar por arriba de la discusión en las cámaras, llamando a movilizar a Plaza de Mayo y enviando un Decreto de Necesidad y Urgencia, entrando en un conflicto con el Poder Legislativo. ¿Sería una posibilidad?

Si hiciera eso sería un dictador muy poco inteligente. Le doy un ejemplo. Soy profesor de la Universidad de Buenos Aires y mi especialidad es la política monetaria, el dinero.

Imagínese que Javier Milei quiere dolarizar, que es otro bastión de su política. Manda el proyecto de dolarización al congreso y el congreso no se lo vota. Entonces, Javier Milei cumple con su promesa y manda un plebiscito para que la gente diga sí o no a la dolarización. ¿Qué pasa si la gente le dice que no? Yo creo, como especialista en moneda, y eso que no soy un crítico para nada de la dolarización, que la gente votaría que no.

Pero suponiendo que la gente vota que sí, si el plebiscito no es vinculante, que triunfe en el plebiscito no implica que lo pueda llevar adelante…

Y si pierde implica que se tiene que ir, lo cual es muy riesgoso.

Pero imaginemos no que se tenga que ir, sino que sus ideas no son aplicables. Se crearía un conflicto de poderes, porque tendría que mandar un DNU, y luego tendría que ser legitimado por la Corte. Habría un conflicto, primero con el Poder Ejecutivo y luego con el Poder Judicial. Si no entiendo mal, en la monarquía absoluta, el rey era, al mismo tiempo, cabeza del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Claro, pero este no sería el caso. Yo soy muy crítico de la Corte Suprema de Justicia. En temas económicos, por ejemplo, nunca dictaminó que el plan Bonex del ‘89 era inconstitucional, o que el corralito, el corralón, la pesificación asimétrica, o el cepo, fueron inconstitucionales, incluso estando el cepo declarado inconstitucional en primera y segunda instancia.

Pero la Constitución dice que tiene que haber un banco nacional que emita una moneda nacional. La Corte Suprema la tiene “servida en bandeja” para decir que no a la dolarización. La Corte Suprema podría decir que la dolarización es inconstitucional.

Habiendo compartido un trabajo intelectual con Milei a lo largo de más de una década, ¿cree que hay un Milei que ha ido cambiando sus pensamientos? Hace unos años, durante una entrevista, está registrado cuando Milei decía que la dolarización no era una buena idea, al contrario que la convertibilidad, que sí la consideraba viable. Otros mencionan que fue asesor de Scioli en su momento. ¿Fue cambiando su pensamiento?

De lo que habla Javier Milei es de mi especialidad, porque está hablando de moneda. Es como si estuviéramos hablando del cerebro y yo fuera neurólogo y Javier no.

Lo que dice es inconsistente, está mal. Para peor, cuando le preguntaron sobre esa entrevista donde se opone a la dolarización, él justificó su cambio basándose en que cuando estaba a favor de la convertibilidad era neoclásico y que ahora es austríaco de Murray Rothbard.

Lo increíble es que si Murray Rothbard resucita y lo escucha, lo mata antes de suicidarse, porque Rothbard estaba a favor de un encaje del 100%. Esto quiere decir que los bancos no puedan inventar depósitos de la nada, sin contrapartida de ahorro genuino. En una dolarización, no pueden inventar depósitos y créditos en dólares sin tener dólares detrás.

Justamente, la dolarización de Emilio Ocampo no plantea encaje del 100%, sino multiplicador monetario. Le permite los bancos crear depósitos en dólares sin los dólares atrás. Entonces, Argentina va a tener tasas de interés más altas que las de Estados Unidos.

Entonces, esa dolarización le permitiría a los bancos cobrar una ganancia extraordinaria con una tasa de interés extremadamente alta mientras dure su dolarización.

Cuando la dolarización sea revertida, porque una dolarización de estas características, y sin ese ajuste del 15% del gasto público, que no se puede hacer, sería percibida como transitoria, y en algún momento tendría fecha de defunción, ¿qué sucede?, que los bancos ya agarraron esa plata extraordinaria y, cuando se caiga, toda la sociedad va a tener que pagar el pato, como cuando se cayó la convertibilidad.

Cuando usted mira el proyecto de Emilio Ocampo, concretamente proponen rescatar los pesos colocando deuda.

Esto es muy interesante. Argentina está en default, porque no tiene crédito, entonces eso está fuera de la realidad, nadie le va a prestar esa plata. Ahora bien, si se produce el milagro y nos prestan esa plata, con los dólares que nos tienen que prestar, nos arrimamos al default si no estábamos al default.

Y no termina acá, es otro negocio redondo para los bancos, porque los que van a colocar esa deuda en el mercado internacional van a ser los bancos nacionales y multinacionales.

¿En qué momento Javier Milei dejó de ser neoclásico para convertirse a la escuela austríaca de Murray Rothbard?

Masomenos hace seis años, calculo. Durante el gobierno de Macri.

¿Se podría asociar esta transformación al fracaso del gobierno de Macri? ¿Qué nivel de influencia tiene Benegas Lynch en sus ideas?

Desconozco. No hablo con Javier Milei desde el año 2020. Benegas Lynch aparece en la vida de Javier Milei en los últimos dos o tres años.

Mi hipótesis individual, aunque tal vez estoy equivocado, es que Benegas Lynch obtiene por Javier Milei un reconocimiento masivo, cuando siempre ha sido un conservador muy elitista con llegada limitada, y del otro lado, Milei obtiene el reconocimiento de un académico importante. Así se crea una sinergia y se retroalimentan en los elogios.

