Miguel Braun: "En el equipo de Javier Milei hay gente rara"

Miguel Braun, ex secretario de Comercio del Ministerio de Producción, sostuvo que estamos frente a un "Rodrigazo", al que podríamos llamar "Massazo", porque la economía está detonada, y remarcó la importancia de un gobierno que “ordene las cosas”. “Esperemos que en estos dos meses de campaña la gente tome conciencia, vea lo que son las opciones y decida con aplomo y no con bronca”, manifestó el economista en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Usted es accionista de La Anónima o le endilgaron esa condición para afectarlo cuando era secretario de Comercio?

No soy ni fui accionista. Mi papá era profesor de Economía, hermano de Federico, lo quiero mucho y demás, pero no tengo ningún interés comercial ahí. Es una mentira que instaló el kirchnerismo hasta el cansancio para instalar una idea falsa.

Toda mi vida he estudiado economía, me dediqué a las políticas públicas, trabajé siempre en centros de investigación, universidades, gobiernos, y desarrollé mi carrera y mi vida en las políticas públicas.

¿Qué similitudes encuentra en la situación económica que lo remonta al 2001?

Bueno, sobre todo estamos en una situación crítica, en términos de salarios reales muy bajos en dólares, niveles de pobreza arriba del 40%, tenemos una inflación que este mes va a llegar a los dos dígitos y va a seguir creciendo. Es decir, estamos frente a lo que sería un "Rodrigazo", llamémoslo un "Massazo", porque la economía ya está detonada.

Nadie que gira por Argentina piensa que la cosa está bien, la economía ya explotó. Estamos en niveles desastrosos de actividad, de inversión, trabadas las importaciones sin ninguna expectativa, más allá de lo que brinda la posibilidad de que finalmente, después de las elecciones, venga un gobierno que ordene las cosas, que libere el cepo, que vuelva a generar esperanza y expectativa.

¿Cómo se imagina la Argentina del 10 de diciembre? Usted puso un tuit ayer sobre que “era López Murphy en 2003. Era Macri en 2019. Es Patricia Bullrich hoy”.

Eso es una esperanza, veo que la Argentina tiene la posibilidad de salir de esta calamidad que representa el kirchnerismo con un gobierno ordenado, que sería un gobierno de Patricia Bullrich, sustentado con fuertes números en la Cámara de Diputados y el Senado, no sé si para llegar a una mayoría pero sí para estar cerca, y tendría la capacidad de negociar razonablemente leyes, con un equipo que tiene experiencia en la gestión, gente de alto nivel.

Está Melconian, también Laspina, toda una serie de equipos que tienen mucha experiencia. En temas internacionales está Federico Pinedo y todo un gran equipo de relaciones internacionales, de gente que trabaja en la Cancillería, de gente que ha trabajado en temas comerciales y de inversiones. Entonces creo que ahí hay una oportunidad.

Por supuesto, mucha gente le endilga a ese equipo decir “bueno, pero el gobierno de Macri tuvo problemas, fracasó”. Pero no considero que haya fracasado sino que tuvo problemas en la macro, pero fue el primer gobierno no peronista en terminar un mandato, generó grandes avances en términos microeconómicos, en lo que era la reforma educativa, en obras públicas, entonces no fue un fracaso en todos los ámbitos, y hay un equipo que aprendió mucho de esa experiencia.

Lo que más se aprendió es el tema macroeconómico, que ahí sí hay que ir a fondo, rápido y hacer las cosas bien. Entonces, ahí creo que hay una salida constructiva, viable, que puede poner a la Argentina en una senda de crecimiento.

Después está Milei, que es un salto al vacío. Ahora que le fue bien en las PASO y empezamos a mirar en detalle sus propuestas, sus equipos y demás, empiezan a haber enormes inconsistencias en las propuestas, cambios en lo que dicen respecto a lo que decían antes, y en los equipos empieza a haber gente rara, gente con poca experiencia y con cierto desequilibrio. Me parece que sería una pena que Argentina vaya por ese camino teniendo una salida positiva, constructiva y con experiencia.

¿Usted también tiene esa visión de que quienes hoy asesoran a Milei son de la parte menos exitosa de Menem?

Es así, están Roque Fernández y Carlos Rodríguez, que son excelentes profesionales y buena gente, yo tengo todo el respeto por ellos, pero es el equipo del piloto automático.

A partir de 1996, después de la salida de Cavallo, cuando Menem empieza a trabajar por su segunda reelección, el equipo económico hace la plancha, no hay grandes reformas, se estanca la situación de oportunidades, inversiones, y termina Menem dejándole la bomba a Fernando de la Rúa, que termina con el final de la convertibilidad.

Entonces sí, no me parece que sean unos pergaminos muy meritorios.

¿Se imagina un gobierno de Milei?

La verdad que espero que no, pero puede llegar a ser muy problemático. Un señor que cuando le hacen un par de preguntas incómodas se enoja, empieza a gritar, se pone nervioso. Imagínese que un presidente todos los días toma decisiones importantes, negocia, tiene que conducir un equipo, en eso no hay que subestimar el paso de las ideas a la ejecución.

El expresidente Macri, por ejemplo, que tenía mucha experiencia de gestión y de armar equipos, ponía mucho énfasis en la importancia de los equipos y las reuniones de seguimiento, y había mucho trabajo sistemático de seguimiento y demás, y así se pudieron llevar adelante muchas reformas y muchas cuestiones constructivas.

Gobernar no es gritar en la televisión, enojarse y demás, sino que implica negociar, tomar decisiones complejas, conducir equipos, etc.

Obama decía “a mí las decisiones que me llegan son todas complejas, porque si fuera una decisión fácil ya la hubiera tomado alguien abajo mío”. Imagínese usted una persona con ese nivel de agresividad y desequilibrio, teniendo que tomar esas decisiones complejas.

A mí, la verdad, me preocupa, pero bueno, esperemos que en estos dos meses de campaña la gente tome conciencia, vea lo que son las opciones y decida con aplomo y no con bronca, porque obviamente la situación está muy mal y se entiende esa bronca contra el sistema y lo que viene sucediendo.

Fernando Meaños (FM): ¿Qué explicación y qué análisis tienen acerca de que venga un candidato como Javier Milei, que dice que va a cerrar ministerios, que va a privatizar empresas públicas, que va a hacer recortes con una "motosierra" y que hará un ajuste más grave e intenso que el que pide el propio Fondo?

Primero, eso es lo que decía Milei antes, ahora empezaron a recular y a decir que no.

FM: Claro, pero con eso ganó...

Por supuesto, porque la gente está con bronca y muy mal, porque uno ve la situación económica, el nivel de inflación, el nivel de pobreza, entonces hay una reacción en contra de la política tradicional, y viene un tipo que hace un discurso muy distinto y mucha gente, con razón, dice “vamos a probar con el que es distinto”.

Lo que se empieza a ver después de las PASO es que cambia ese discurso fuertemente, ya no dice que va a dolarizar hoy. Hay videos donde Milei dice “yo tengo hoy la plata para dolarizar” y casi que le dice a Fantino que le va a mostrar el mensaje de un banco internacional que tiene la plata, pero claramente eso es mentira.

Ahora empiezan a decir que no, que va a tardar dos años, y que hay que hacer una serie de cosas. Tampoco van a abrir la economía porque hay que hacer una serie de reformas, ni van a bajar fuertemente el gasto porque no van a echar empleados públicos.

Yo creo que Cambiemos, en el 2015, se encontró con una situación compleja en la economía, que requería reformas, pero Macri fue votado más para llevar adelante cambios institucionales que en la económica.

En ese momento no había una demanda fuerte de cambio económico, y por eso se llevó a cabo esa estrategia gradualista, que funcionó los primeros dos años pero luego, cuando tuvimos un shock fuerte internacional, en 2018, se encontró que era inconsistente y que habría que haber bajado más el gasto en los primeros dos años.

Eso, en este contexto, no está más. Ahora hay una fuerte demanda de cambio económico. La gente ya vio que esto estalló, que esto está mal, nadie tiene esperanza, los jóvenes se van del país, ya no hay ningún sustento a este modelo económico, el kirchnerismo es un fracaso monumental.

En los últimos 20 años de primacía kirchnerista volvemos a estar en el punto de partida. Ahora sí hay una fuerte demanda de cambio y la Argentina puede darse un gobierno que puede llevar adelante ese cambio de una manera razonable. Esa es la esperanza que yo tengo.

FM: ¿Eso quiere decir que hoy debieran aplicarse políticas de shock que Macri no aplicó?

Esa es mi opinión, yo hablo por mí, no hablo por Juntos por el Cambio, pero en mi opinión, absolutamente. Hay que hacer un fuerte ajuste en el gasto público, hay que renegociar el programa con el Fondo Monetario para recibir algo de fondos extras a cambio de un plan sustentable y de reformas, hay que abrir la economía (por ejemplo, eliminar el sistema perverso de licencias no automáticas, que para importar un tornillo hay que pedirle permiso al Ministerio de Economía), y eliminar el cepo.

Eso con un plan fiscal consistente y un nuevo acuerdo con el Fondo se puede hacer muy rápidamente, y el tipo de cambio no tiene por qué irse más allá de donde está ahora el tipo de cambio paralelo. Entonces, sí, creo que en este momento hay que llevar adelante reformas serias y profundas que van a generar ciertos desafíos en el primer año, pero luego nos sienta la base para el crecimiento y vamos a poder estar todos mejor.

¿Cuál es su opinión sobre Melconian?

Es un excelente economista, comunicador y hay que decir que, con el diario del lunes, tenía razón en 2015 y no así Duran Barba.

Melconian era partidario de llevar adelante una política más austera, en términos de reducción de gastos y reformas más rápidas pero, en ese momento, la política representada por Duran Barba consideró que eso no era viable y había que ir por un camino de gradualismo, y ese fue el camino que tomó.

Así como lo asocian con la familia de La Anónima, también lo asocian con Marcos Peña, porque tiene una relación con la familia Braun...

Sí, algún parentesco lejano. Tengo todo el respeto por Marcos, es un tipo brillante, le hizo ganar todas las elecciones a Macri, así que no tengo ninguna crítica en ese sentido. Pero mirando con la mirada de economista e historiador, aclaro que tenía razón Melconian, lamentablemente.

Cuando Melconian le dijo “boludeaste dos años y ahora estás cosechando”...

Claro, algo así. Entonces, me parece que ahora es una excelente elección porque tiene claro para donde hay que ir.

