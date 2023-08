Dolarización: una grieta entre quienes están a favor y en contra, y el cambio en comparación a mayo

La dolarización es un tema que está presente en la agenda económica y política de Argentina desde hace semanas a raíz de las ideas del candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei. Pero ¿qué piensa la gente sobre la posibilidad de dolarizar? Los resultados de una encuesta apuntan a que las respuestas son parejas, tanto a favor como en contra.

Emilio Ocampo, economista asesor de Milei, sostuvo que para avanzar en ese camino "es necesario eliminar la inflación y estabilizar rápidamente las variables económicas" y consideró que una fecha tentativa al inicio de la medida, en caso de imponerse La Libertad Avanza en los comicios presidenciales, sería abril de 2025.

La consultora Federico González y Asociados, mediante una encuesta de 400 casos efectivos a nivel nacional, consultó sobre este aspecto de manera online entre el 24 y 25 de agosto.

Dolarización sí o no: a favor, en contra e indecisos según el relevamiento de Federico González y Asociados.

Con un margen de error de +-5, el 46,9% de los consultados dijo que si hubiera un plebiscito para decidir si Argentina debe dolarizar o no, estaría “a favor”, mientras que el 42,4 dijo que en ese caso votaría en contra. Un 10,7%, por su parte, dijo que no sabe, que no iría a votar, o que votaría en blanco.

Fuente: Federico González y Asociados

La dolarización de Javier Milei: ¿salida o entrada al laberinto económico argentino?

Al segmentar los resultados por el voto a presidente en elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de agosto entre los tres candidatos que obtuvieron mayores porcentajes, el 46,9 que votaría a favor de la dolarización se compone de la siguiente manera: 73,2% son votantes de Javier Milei (La Libertad Avanza), 37,1 de Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y el 14,6 del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

En tanto, quienes manifestaron que votarían en contra, son en su mayoría (un 82,9%) votantes del actual ministro de Economía; 57,1% votantes de Patricia Bullrich y 14,1% de Javier Milei.

Entre los que manifestaron su indecisión respecto de la medida, un 12,7% votó a La Libertad Avanza, un 5,7% a Juntos por el Cambio y un 2,4% a Unión por la Patria.

Fuente: Federico González y Asociados

Alejandro Werner sobre la dolarización y el bimonetarismo: "Es un error vender a la sociedad que se pueda hacer rápido”

Dolarización: qué pensaba la gente en mayo

La encuestadora había hecho la misma consulta en otro sondeo que realizó en el mes de mayo, antes de las elecciones primarias e incluso previo al cierre de listas. Allí, el porcentaje de quienes estaban a favor era menor (un 41,1%) y –a diferencia de lo que se ve en el relevamiento de agosto– se imponían las opiniones en contra, con un 43,5%.

El porcentaje de indecisos y votantes en blanco al respecto también era mayor, y alcanzaba el 15,4%.

La tendencia que se mantuvo es que, al igual que en agosto, los votantes de La Libertad Avanza son en mayor medida quienes apuestan por ese cambio económico, mientras que los votantes del oficialismo se oponen en más del 80 por ciento, siendo los simpatizantes de Juntos por el Cambio un punto intermedio entre ambos.