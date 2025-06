Diego Giacomini: "La pérdida de empleo formal es más grande que el ajuste del Estado"

El economista Diego Giacomini aseguró que la construcción, el transporte y la industria registraron una pérdida de empleos formales mayor al ajuste del empleo público, con un total de 210.971 puestos menos desde el primer trimestre del 2024. “Hay 13.862 empresas menos que contratan trabajadores en blanco que a principio de este Gobierno”, agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Diego Giacomini es economista y consultor económico financiero. Dirige la consultora E^2 (Economía & Ética). Fue socio intelectual de Javier Milei entre 2005 y 2019, cuando escribieron cuatro libros juntos, como “Libertad, libertad, libertad”. Él fue quien acercó al presidente las ideas libertarias de la escuela austríaca y hoy es uno de sus mayores críticos. Es especialista en política monetaria. Su último libro publicado es “Liberalismo siglo XXI”.

La percepción del mercado: “Ese déficit de generar reservas hace que todavía los inversores desconfíen”

Tus similitudes con Milei muestran la relación de amistad que tenías con él. Finalmente, los dos son muy intensos como en su naturaleza psicológica. ¿Sentís algún parecido en el carácter tuyo con el de Milei que fue lo que los hizo hacer amigos, independientemente de que hoy no estén en esa misma relación emocional?

Sí, tenés razón. Yo soy una persona muy intensa, que vive todo de esa manera. Mi pasión por la economía también es muy intensa y discuto sobre ella intensamente, como lo hacía Javier. De hecho, creo que cuando teníamos discusiones económicas, en la intensidad, me lo llevaba puesto a Javier Milei.

Terminaban a las trompadas, imagino.

No, no, porque Javier Milei en ese sentido, tenía un respeto intelectual por mí y era el único que escuchaba. Entonces, no terminábamos mal, todo lo contrario. Él era la única persona que escuchaba, aprendía y cambiaba lo que pensaba a partir de lo que yo le mencionaba. Creo que ha quedado manifiesto porque no lo has escuchado nunca pronunciar mi nombre ni criticarme con nombre y apellido.

Es verdad, siendo vos el economista que más lo critica en redes sociales, que es su espacio de vida natural. Sin embargo, siempre considera mandriles y con todo tipo de epítetos a los otros economistas y nunca a vos, siendo vos el más crítico. Vos mencionás que cierran empresas y cae el empleo. ¿Cuál es tu visión de cómo está funcionando el plan económico?

El plan económico tiene un núcleo medular es bajar la inflación. Esto esconde un error intelectual que es pensar que bajar la inflación es condición suficiente, no necesaria, para que la economía ande bien. O sea, piensan que, si bajamos la inflación, va a aumentar el ahorro, va a aumentar la inversión, va a aumentar la capacidad de producción, va a aumentar la producción, va a aumentar el consumo después y va a ir todo bárbaro. Y la verdad es que no es así. La economía no es física, no hay relaciones causa-efecto indestructibles. Si yo tiro una piedra, va a caer en una velocidad dependiendo de su peso. Bueno, la economía no funciona así porque hay seres humanos en el medio que no sabes cuáles van a ser sus comportamientos.

También hay otro problema. El instrumento que eligieron para bajar la inflación, desde las características de Argentina, es el menos adecuado. Utilizar el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria es muy riesgoso. Cuando digo "muy riesgoso", quiero decir que tiene alta probabilidad de ser un descenso de inflación transitorio en el cortísimo y corto plazo, pero terminar fracasando en el mediano y en el largo. Porque el dólar es un bien escaso en Argentina como en ningún otro lado porque todos queremos dólares. El sector privado necesita dólares para ahorrar y para producir, pero más grave aún, el principal demandante de dólares, todavía más que los privados, es el Estado, que tiene una pared de vencimientos y obligaciones en dólares como muy pocos otros países en el horizonte de mediano y largo plazo.

Si a esto le agregás que si en Argentina anclás el tipo de cambio mucho como lo están haciendo, tendés a tener déficit comercial, que Argentina tiene déficit estructural de cuenta corriente porque tiene que pagar muchos intereses en dólares en la película de mediano y largo plazo, que Argentina está en default en el sentido de que los mercados de deuda no le prestan a Argentina y por eso tenés que recurrir al prestamista de última instancia y te convertís en el mayor deudor del mundo del prestamista de última instancia, no van a entrar dólares de deuda por cuenta de capital y financiera ni inversión extranjera directa en estas condiciones.

Entonces, si no te entran por cuenta corriente, sino que te salen, y no te entran por cuenta de capital, el dólar es escaso y el tipo de cambio probablemente tenga una situación de equilibrio más elevada que la actual. La actual es artificial porque tenés la principal demanda de dólares contenida porque sigue habiendo cepo para las empresas, los principales demandantes de dólares que son los que tienen que invertir. Después, por el lado de la oferta hay una oferta transitoria, artificial, no permanente, que no es de mercado de dólares. Son los dólares del FMI, los organismos multilaterales y algún repo de algunos bancos o bancos.

Entonces, tenés la oferta inflada transitoriamente en el cortísimo plazo y la demanda contenida. De ahí surge una cotización que encima está pisada porque el Banco Central vende futuros y se endeuda o quiere endeudarse en dólares. Ahí entran en juego las últimas siete medidas anunciadas por el Banco Central que son todas diferentes formas de endeudarse en dólares para obtener reservas alquiladas, prestadas y transitorias, que se llaman reservas brutas. Si yo en el balance meto al Banco Central y al Tesoro, a los dos juntos, que es lo que hay que hacer porque el dueño del Banco Central es el Tesoro, entre comillas, te das cuenta que la situación patrimonial no mejora nada, sino todo lo contrario. Probablemente veamos un descenso transitorio los próximos meses antes de las elecciones, pero con un horizonte de mediano y largo plazo que probablemente termine dándose vuelta la taba y se vuelva a acelerar la inflación.

Elizabeth Peger: Ayer el informe de Morgan Stanley ratificó la calificación que Argentina tiene desde 2021, la calificación de stand-alone que quiere decir que se trata de una economía que muestra severo deterioro en el acceso, tamaño y liquidez. Es un escenario similar al de Ucrania, que está en guerra, o Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago, Botsuana, Nigeria, Palestina, el Líbano, Bulgaria, Bosnia y Zimbabue. El informe bjeta la persistencia de restricciones este para los inversores extranjeros. No se dio la expectativa que en abril tenía el gobierno de que mejorara la calificación a considerarse como una economía emergente, eh, y tampoco siquiera a considerar como una economía de frontera. ¿Qué te pasa frente a esto?

Creo que la calificación de riesgo tiene del otro lado la imposibilidad de una baja permanente y en serio del riesgo país, y por eso Argentina no vuelve a los mercados financieros. En realidad, lo que están viendo es lo que pasa en la economía real, porque esto es lo que explica la escuela austríaca. Si no hay una economía que produce más y mejores bienes y servicios, y que genera empleo, esa economía está condenada en el largo plazo a no poder pagar sus deudas.

Milei se está ufanando de lo que siempre se burló, porque ahora es el presidente. Se está ufanando del rebote del gato muerto. Como pasó en otros momentos de los últimos 20 años, el EMAE, el Estimador Mensual de la Actividad Económica, se recupera. Es un rebote del gato muerto que, por un lado, no genera empleo ni crecimiento de salarios en términos reales que le ganen la inflación.

PyMEs en crisis: “En 2025 se perdieron hasta el momento 12.259 empresas”

EP: El salario se ha convertido en otra ancla contra la inflación…

Concretamente. Cuando comparo el primer trimestre del 2025 contra el primer trimestre del 2024, la tasa de desempleo pasó de 6.7% a 7.8%.

EP: Son 130.000 empleos del sector privado formal, por lo menos, a lo que hay que agregar el sector público.

Cayeron 210.971 puestos registrados. Cuando yo miro la destrucción de empleo en la construcción, son 81.871. En el transporte y almacenamiento, 53.672. Y en la industria, 25.510. Estos tres sectores solos tienen más pérdida de ajuste que todo el ajuste del empleo público que hizo Milei. La pérdida de empleo formal es más grande que el ajuste del Estado. O sea, la pérdida de puesto de trabajo registrado en sectores privados productivos es mayor que el ajuste de empleo estatal. De hecho, si lo comparo contra el inicio de este Gobierno, el empleo en blanco de la construcción cae casi un 16%. Y cuando yo miro el empleo de la industria manufacturera, cae 2.7%.

Del otro lado, cuando yo miro a las empresas privadas que contratan trabajadores en blanco, los empleadores en blanco caen 13.862. Hay 13.862 empresas menos que contratan trabajadores en blanco que a principio de este Gobierno. Cuando vemos esto, podemos ver que Argentina tiene un apagón estadístico. El EMAE está sobredimensionando el rebote del gato muerto porque tiene base de cálculo de 2004 en una economía donde se acumulan más de 15.000 puntos de inflación. Con lo cual, hay un cambio de precios relativos que la base tiene que ser porque no puede reflejar lo mismo que hace 21 años, con lo cual mide.

El Presidente ahora, dándole la espalda por completo a la escuela austríaca, sale a defender el aumento del consumo. Ese aumento del consumo ya lo tenemos que tomar con pinzas porque surge de una medición que acabo de explicar que sobredimensiona el gato el rebote del gato muerto. Pero asumiendo que puede haber un aumento del consumo, acá hay otro tema que es grave, que es la segmentación del consumo y cómo se explica ese consumo. El consumo que se incrementa son la venta de autos 0 kilómetros, por ejemplo. Lo pongo como metáfora. Eso indica que aumenta el consumo de los que más tienen.

¿Y en base a qué aumenta el consumo o se sostiene el consumo de los que tienen? En quemar ahorros. Si uno quema ahorros, uno está quemando fuentes de consumo futuro y de financiamiento de inversión. Con lo cual, para sostener o hacer crecer segmentadamente el consumo en el presente, está hipotecando el futuro. Por otro lado, el consumo de los que menos tienen, y que no tienen por ende ahorros, sí cae. Eso se ve en mediciones privadas, sobre todo de consumo masivo, o en mediciones oficiales del INDEC de ventas en supermercados mayoristas. Más allá de que esas ventas hayan mejorado un poquito uno o dos meses últimos, tienen un comportamiento en forma de “L” muy marcado.

