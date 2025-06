La situación de las pymes industriales sigue generando zozobra en el mundo empresario. Los últimos datos compartidos en el Observatorio IPA mostraron que, entre enero de 2024 y enero de 2025 cerraron 12.000 empresas. En este contexto, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, le exigió al Gobierno nacional definir e implementar una política destinada al sector productivo para evitar una mayor mortandad de Pymes, que está cerca de ser récord en la última década, casi al ritmo del efecto de la última pandemia.

El líder industrial denunció que ya se perdieron más de 12.000 compañías debido a la recesión, la presión impositiva y las inequidades que deben enfrentar las fábricas locales ante la importación indiscriminada.

“Las condiciones macroeconómicas son importantes, pero demasiado insuficientes para que las fábricas argentinas puedan competir contra empresas extranjeras que importan en sus productos beneficios a través de subsidios, financiamiento barato y un plan para generar trabajo en sus países. Es ahora en donde el Gobierno debe demostrar si tiene un plan para el sector productivo o piensa dejarlo morir, porque el ritmo de destrucción de empresas es alarmante”, afirmó Rosato.

El presidente de IPA reclamó “una definición sobre el modelo de país que necesitan los argentinos, porque el crecimiento económico que se está manifestando sólo beneficia a sectores que no generan valor agregado, ni riquezas genuinas”.

Además, alertó que “el cierre de unidades productivas se ve con claridad en la caída del empleo”.

Rosato aclaró que IPA es una entidad que “tiene por objetivo mantener un vínculo propositivo con el sector público para presentar problemáticas y buscar soluciones en el entramado productivo”, y destacó la importancia del diálogo que mantiene con la Secretaría Pyme nacional, a cargo de Marcos Ayerra, debido a que “a partir de ese ida y vuelta se lograron resoluciones a inconvenientes puntuales para las fábricas”. Aunque insistió en que “es necesario alinear las buenas prácticas individuales con un plan económico general del país a favor de la producción nacional”.

Los datos del informe del último Observatorio IPA

La preocupación surgió a partir de los resultados que mostró el informe mensual que realiza el Observatorio IPA, a cargo del economista Federico Vaccarezza, en donde quedó consignada la pérdida de 12.259 unidades productivas.

Según los datos aportados por Vaccarezza, a junio de este año, existen 499.371 empresas registradas, en contraste con las 511.630 que había el año pasado. Pero, según señaló "el dato más preocupante está en la comparación del 2025 con el pico de mortandad durante la pandemia (registrado en 2021, cuando apenas sobrevivieron 489.366 firmas), ya que en la actualidad existen apenas unas 10.000 compañías más que cuando la crisis sanitaria había obligado al cierre de 17.281 unidades productivas, según datos surgidos de la Superintendencia de Riesgo del trabajo (SRT)".

“El Estado es el socio mayoritario”: la advertencia de COVIAR sobre la carga impositiva en el vino argentino

El informe del Observatorio IPA señaló que “en marzo, la economía consolidó su recuperación con un crecimiento interanual del 5,6 %, aunque la caída mensual del 1,8 % sugiere cierta volatilidad tras cinco meses de suba”; y si bien enfatizó que “el primer trimestre marcó la salida técnica de la recesión”, aclaró que lo hizo “desde una base comparativa relativamente baja”.

La preocupación está instalada en las persistentes “tensiones sobre el esquema nominal, con inflación alta y un tipo de cambio bajo presión”. “Hasta el momento, el rebote ha sido sectorialmente desigual: lidera la intermediación financiera (+29,3 %) mientras que, todavía persiste el rezago en sectores intensivos en empleo”, alertó.

El impacto golpeó de lleno en el empleo registrado, que “cayó 0,8 % interanual en marzo, con una pérdida neta de 74.811 puestos”, aunque aclaró que “se modera el ritmo de destrucción frente al pico de 2024”.

“La contracción se concentró en sectores públicos e intensivos en mano de obra: Administración Pública (-31.792), industria (-18.172) y construcción (-14.413)”, destacó.

Termina Cuota Simple pero CAME confirmó un nuevo programa para comprar en comercios pymes

El informe de junio del Observatorio IPA señaló que “la producción industrial creció 8,5% interanual en abril, registrando el quinto mes consecutivo de mejora, aunque aún sobre niveles bajos y contra una base de comparación muy deprimida (abril 2024: -16,5 %)”.

También consignó que catorce de los dieciséis sectores relevados mostraron subas, destacándose Muebles (+36,2 %), Maquinaria (+19,6 %) y Alimentos (+9,6 %)”. Los datos oficiales mostraron que rubros como Químicos (-0,3 %) y Metales (-7 %) continúan en contracción.

"El acumulado anual exhibe un alza del 6,7 %, pero las MiPyMEs manufactureras operan aún muy por debajo de estos registros, debido a restricciones de demanda y acceso al crédito", explicaron desde IPA y agregaron que "sólo el 30,4 % de los industriales espera mejoras en el corto plazo, mientras que el 69,6 % prevé el estancamiento o deterioro. La recuperación sectorial es apenas parcial, sesgada y con marcada divergencia entre las grandes empresas y pymes”, alertó Vaccarezza.

“La economía crece, pero con bases frágiles: el rebote se explica por el agro, el petróleo y el sistema financiero, mientras que el consumo, la industria y el empleo siguen rezagados. La inflación baja, pero no logra reactivar la demanda. Las reservas crecen por deuda, no por exportaciones. La industria PyME sigue en crisis y la recuperación aún no se siente en la mayoría de los hogares. Sin inversión productiva ni mejora del ingreso real, el escenario es de estabilización parcial”, afirmó el informe del Observatorio IPA.

lr/ff