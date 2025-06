La percepción del mercado: “Ese déficit de generar reservas hace que todavía los inversores desconfíen”

El analista financiero, Leonardo Alberto, dialogó con Canal E y se refirió a las razones detrás del elevado riesgo país en Argentina, a pesar de los avances en acuerdos internacionales y la voluntad de pago del Gobierno.

Sobre el motivo por el que el riesgo país sigue alto, Leonardo Alberto explicó que depende de la confianza que los inversores tengan en la capacidad del país para acumular reservas: “Es una demanda pedida por los inversores, justamente, porque no hay otra manera de poder repagar la deuda que no sea a través de la acumulación de dólares previos a la cancelación de esos pasivos futuros en este caso”.

Reservas negativas: el factor principal para la desconfianza de los inversores

Además, remarcó que, “ese déficit que tenemos de capacidad de generar reservas hace que todavía los inversores desconfíen y terminemos pagando una sobretasa”, a pesar de que Argentina avanzó en su equilibrio fiscal y otras variables macro.

Con respecto a los efectos de las medidas tomadas este año, Alberto afirmó que los mercados siguen esperando señales más claras y estables en el tiempo: “Al final terminan también desconfiando de la situación política. Como siempre nos terminan corriendo un poco la meta”.

Incertidumbre política

Sobre la misma línea, agregó que, si bien se cumplió el acuerdo con el FMI y se flexibilizó el cepo, “hay incertidumbre política acerca de lo que va a pasar en octubre”, y eso es clave para los inversores internacionales.

El asesor financiero destacó que el Gobierno mostró voluntad para honrar sus compromisos: “No hay ninguna duda de que el 9 de julio van a estar los dólares del vencimiento de esa fecha”. Sin embargo, explicó que la situación global también juega en contra del país: “Cuando hay una crisis, retiran fondos sin ningún motivo aparente, por más que nosotros seamos un país confiable a la hora de pagar nuestras deudas”.

En cuanto a la política actual de toma de deuda, aseguró que Argentina todavía no está en un nivel crítico, pero que es fundamental mostrar resultados para reducir la desconfianza: “No estamos todavía en valores que sean irrazonables en relación producto, nivel de deuda del resto de los países”. Sin embargo, alertó que la falta de acumulación de divisas genera dudas a largo plazo: “Los inversores ven que Argentina no puede acumular reservas y estiman que quizás de aquí a 10 años, no pueda responder al pago de los bonos que vencen en esas fechas”.