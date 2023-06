Diego Guelar: "Los funcionarios chinos no van a respaldar a Massa”

Diego Guelar afirma que el viaje a China de Massa carece de procedimientos. “Un mal manejo que va a afectar a esta relación en el mediano y en el largo plazo”, aseguró el ex embajador argentino en el país asiático.

¿Cuál es tu balance de este viaje de Massa a China?

Es "la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no ser", porque es de un nivel de confusión y delirio extraordinario. Yo conozco bien la relación con China y es importantísima para Argentina. Viví cuatro años en Beijing y creo que China es fundamental en el Siglo XXI para todo el mundo, empezando por Estados Unidos, por supuesto, pero para nosotros es nuestro segundo socio estratégico después de Brasil y el primero para Chile, para Uruguay y para Brasil.

Estamos hablando de un actor muy importante en el mundo, y creo que lo que se está haciendo es una caricatura ridícula, pasar la gorra a último momento para la emergencia. No hay procedimientos en China para responder a estos requerimientos desesperados.

La ventaja con la que cuenta la mitomanía de nuestro ministro de Economía es que no va a haber respuesta, porque no hay voceros chinos. Son sólo las historias que hace la propia la propia delegación. China no va a contestar, agregar o hacer lo que hizo el presidente Lula de decir "tengan todo mi afecto, pero plata no hay", pero los funcionarios chinos no van a respaldar a Massa.

Además, le dan curso a muchos temas que se discuten desde hace 20 años, como las hidroeléctricas en el sur, la planta nuclear de Atucha III. Hay empresas chinas muy importantes instaladas en la Argentina. Es un tramado muy importante y permanente que pertenece a esta administración y lo lanzó el presidente Kirchner, con el primer acuerdo de asociación estratégica, después lo siguió Cristina, luego Macri y continúa hasta el día de hoy. Son todos proyectos a largo plazo, no se puede pensar en términos de relación coyunturales y de ayudas circunstanciales. Desgraciadamente, un mal manejo que va a afectar a esta relación en el mediano y en el largo plazo.

¿Creés que es imposible que el BRICS dé la garantía al Banco Nacional de Desarrollo por ser contrario a los intereses de China?

Más allá del juego de intereses, no hay mecanismos. Argentina no es integrante de los BRICS, ni siquiera del banco, porque podría ser adherente al banco sin ser integrante de los BRICS. No existe el mecanismo. Yo vivo esto como el monumento al delirio, como situaciones donde no hay procedimientos, algo que es muy importante para China. De lo que estamos hablando es de la coyuntura y de cómo tirarle, con algún apoyo crediticio, el fardo al gobierno que viene. Este tipo de medidas desesperadas son un tema que no cuadra con la realidad. La ventaja que va a tener el ministro es que va a poder hacer cualquier tipo de anuncios de inversiones y no va a haber una respuesta ni una desmentida del lado chino.

¿Cómo ves a Lula en sus dificultades de lograr la gobernabilidad que logró con facilidad en sus primeras presidencias?

Creo que tiene dos planos. Uno es el tema de la gobernabilidad interna con un Congreso donde no tiene control. Lo mismo sucede con los principales gobiernos estaduales. En la cuestión externa, reconozco que no entiendo por qué convocar a esta reunión de UNASUR en este momento, en vez de dejarlo para para el año que viene. Yo estoy convencido de la necesidad de un planteo sudamericano importante que supere estas grietas ideológicas que se han presentado en la última década, pero no era el momento. Tuvimos reacciones de Santos por izquierda, como de Lacalle Pou por derecha. No me dio la sensación que fuera la oportunidad de una reincorporación espectacular de Maduro.

¿Lo ves grande a Lula?

Yo conozco al presidente Lula desde hace muchos años. Esta versión es un poco sorprendente. Este tercer mandato no tiene todavía consistencia, espero que tome ritmo y que pueda resolver la cuestión de gobernabilidad interna. Nosotros necesitamos un Brasil pujante, porque necesitamos el liderazgo brasilero para encarar nuestra reinserción en el mundo. Necesitamos relanzar el Mercosur, las relaciones estratégicas con Brasil y, desde ahí, mirar al mundo. Así que, todo lo que tenemos que hacer es prender una vela y rogar que efectivamente la incertidumbre que está causando esta administración sea resueltas de forma positiva.

