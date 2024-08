Docentes de la UBA: "En la masiva marcha universitaria hubo gente que votó a este Gobierno"

Emiliano Cagnaci habló sobre el paro de 24 horas que llevan adelante los trabajadores de las universidades debido a la insuficiencia de la propuesta salarial del Gobierno, e indicó que el objetivo es que mejore la oferta salarial y se garantice el funcionamiento adecuado del sistema universitario. Además, recordó el fuerte impacto que tuvo la marcha universitaria del pasado 23 de abril, pero sostuvo que el Gobierno no se comprometió con las demandas expresadas en la manifestación. “Hoy nos encontramos ante la situación de tener que visibilizar, comprometernos y salir nuevamente a defender esta universidad”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Emiliano Cagnaci es secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA. Además, es sociólogo y docente en la Facultad de Ciencias Médicas y en el CBC.

Alejandro Gomel: Tras no alcanzar un acuerdo con el Gobierno nacional en las negociaciones por aumentos de sueldo, los representantes sindicales de docentes y no docentes universitarios convocaron a un paro de 72hs desde este lunes. ¿En qué situación están hoy en la universidad?

Hoy es un día de paro de 24 horas en el cual no inician las clases en el sistema universitario argentino. Esto porque todas las federaciones, docentes y no docentes, consensuamos y entendemos que la propuesta salarial del Gobierno a la situación actual es insuficiente.

Llevamos un retraso de casi el 50% de nuestro salario desde los últimos ocho meses. Si vos medís la inflación acumulada, o sea, lo que el propio Indec informa de diciembre hasta ahora ronda el 130%, y los aumentos de salario otorgados de manejo unilateral por el Ministerio del Capital Humano, rondan el 70% en el mismo periodo. Para solucionar esto el Gobierno ofreció, en una reunión paritaria el último viernes, un 3% de aumento para el mes de agosto, para este mes en curso, y un 2% para el mes de septiembre, estando inclusive por debajo de la propia previsión del gobierno en términos de inflación. Entonces no sólo no recupera la pérdida, sino que tampoco prevé empatarle siquiera la inflación que el mismo gobierno está anunciando.

Ante esta situación ratificamos esta medida de no inicio en el día de hoy, y un paro nacional de 48 horas el próximo martes 20 y el miércoles 21.

AG: Parecía que después de la marcha más importante que tuvo en contra este Gobierno, la marcha universitaria, había una promesa de cumplir con los presupuestos e incluso de adecuar lo que tiene que ver con los salarios. ¿Están 50% abajo de la inflación desde diciembre hasta ahora?

Calculaste muy bien, Alejandro, y es así, como vos decís.

Yo le sacaría el tinte ideológico de una marcha a favor o en contra, seguramente en la masiva marcha universitaria hubo gente que votó a este Gobierno buscando una nueva esperanza o depositando el futuro, pero en realidad la marcha lo que mostró es que la educación universitaria es un valor que no estamos dispuestos a relegar como sociedad. Nos llenamos de orgullo cuando, en nuestro caso, la Universidad de Buenos Aires sale en los primeros rankings internacionales y ahí no hay una cuestión ideológica, sino un bien común construido a lo largo del tiempo que hoy nuevamente está en peligro.

El 23 de abril, como sociedad, dijimos que queremos que la universidad argentina funcione, siga funcionando y demostrando lo que ha hecho a lo largo de los años en nuestra historia. Y hoy nos encontramos ante esta situación de tener que visibilizar, comprometernos y salir nuevamente a defender esta universidad. Porque cuando hablamos de salario universitario, parecería que solo estamos hablando del salario de un sector dentro del Estado, y la función de la docencia universitaria, de los trabajadores no docentes en la universidad, va más allá. Lo que estamos haciendo en la universidad es formar el futuro desarrollo del país, formar a aquellos profesionales que van a ser el día de mañana los profesionales de la salud que nos van a atender en los hospitales, los ingenieros y las ingenieras que construyan las rutas, los investigadores y las investigadoras que seguramente están haciendo algún medicamento que quizás tendremos que tomar en algún momento. Entonces, lo que está en riesgo nuevamente es eso.

Después de esa marcha, el Gobierno parecería que se comprometió a solucionar, primero, los gastos de funcionamiento que en ese momento eran acuciantes, que nuevamente vuelven a estar en peligro, pero después cortó la discusión salarial, que es la gran masa del presupuesto a mediados de junio. A principios de junio, la ministra llamó a todo el Frente Sindical a una reunión en la cual se comprometió a traer una respuesta y una propuesta para solventar ese 40%, que había de retraso en ese momento. Esta segunda reunión con la ministra nunca llegó, y la oferta paritaria del último viernes fue la que te conté hace un momento, del 3% y el 2%.

Por eso nuevamente estamos ante esta situación que no nos gusta. Nosotros no queremos el conflicto. Somos docentes, somos trabajadores universitarios, nosotros queremos estar en las aulas, queremos estar en los institutos de investigación, queremos hacer extensión universitaria junto a los y las estudiantes. Y eso hoy no está pudiendo suceder por esta negación del Gobierno a reconocer lo que está sucediendo en el sistema universitario argentino.

Elizabeth Peger: Hablabas del profundo deterioro y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. En concreto, ¿cuánto cobra hoy un docente universitario?

Te lo pongo en números nominales: hoy un docente, alguien que ya es profesional, que entra con un cargo de ayudante de primera, que es el inicio de la carrera docente, con carga exclusiva, o sea, se dedica a la docencia, no llega a los 600 mil pesos de bolsillo. Por lo tanto, está por debajo de la canasta de pobreza que el mismo INDEC informa, o sea, que el mismo Gobierno informa. Entonces, estamos haciendo que un profesional, alguien que ingresa en el camino a la docencia que va a formar otros profesionales, gane menos que lo que la canasta de pobreza indica.

En cuanto a los trabajadores no docentes, que ingresan en la categoría 7 del sistema universitario, la mínima categoría, es un trabajador que cumple 35 horas semanales, esa persona no llega a los 400 mil pesos de bolsillo. Está por debajo de la línea de indigencia que el propio Gobierno establece a través del INDEC.

Si vamos a un profesional de la salud, que en el caso de las universidades tenemos hospitales universitarios, como es el caso de la UBA, hoy un médico, alguien que ya es profesional y tiene que decidir hacer una residencia, si la elige en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires para especializarse, estamos hablando de que no llega a los 800 mil pesos de bolsillo, mientras que en el mismo distrito, en la Ciudad de Buenos Aires, un profesional de la salud que ingresa a hacer una residencia está un 40% por arriba de ese monto que te dije en términos nominales.

Entonces, cuando hablamos de salario universitario, no solo estamos hablando de aquellos o aquellas que estamos en un aula, sino que estamos hablando de los trabajadores, de aquellos que llevan los concursos universitarios, de los profesionales de la salud, de los investigadores y de aquellos que hacen extensión universitaria.

EP: Claro, todos los que están y que hacen posible que funcione el sistema, porque si no, no funciona.

Exactamente, Elizabeth.

Alejandro mencionó la marcha del 23, donde parecía que el Gobierno había escuchado. Hoy nos da la sensación de que esa escucha fue parcial e incomprensiva. Por eso decía, creo que el 23 no fue algo ideológico, sino más bien la defensa de un valor que como sociedad supimos construir.

Claudio Mardones: En la Cámara de Diputados se están cocinando parte de las tensiones que abrió esa movilización, la primera masiva, que implicó que en la Cámara Baja se arremolinaran los pedidos para tratar un presupuesto universitario. A la par, el oficialismo, junto con el PRO y una parte del radicalismo, logra contar con un dictamen para declarar a la educación como servicio esencial, es decir, como una estrategia para evitar los paros. ¿Qué ven ustedes en este contexto? Teniendo en cuenta que también hay un pedido para tratar la nueva ley de presupuesto universitario, pero a la vez algunos diputados esperan ver cómo avanza la negociación entre el Consejo Interuniversitario Nacional y el Gobierno Nacional. Parece que esa negociación está estancada. ¿Qué ven ustedes? ¿Que se va a poder sintetizar algo antes del tratamiento del presupuesto o que toda la discusión presupuestaria para la educación superior va a quedar subsumida en el debate presupuestario antes de fin de año?

Muy buena tu pregunta y tu apreciación.

Todos esos proyectos que están dando vuelta, primero lo que están marcando es la crisis que está atravesando el sistema universitario, ya sea visto por unos o visto por otros, lo que marca es esa crisis que está atravesando el sistema universitario, tanto en términos presupuestarios como hacia dónde queremos llevar el sistema universitario.

Te hago una apreciación personal más que de todo el Frente Sindical, como Secretario General de la UBA. Me parece que el Gobierno lo quiere llevar a que todas estas discusiones se atraviesen cuando llegue la discusión del presupuesto universitario, por eso no termina de cerrar un salario acorde. No termina de discutirlo y sigue retrasando los gastos de funcionamiento que había informado que se habían adecuado, ya que hoy siguen estando atrasados.

No solo eso, se calculó en ese momento el periodo de marzo-mayo con los gastos de funcionamiento, y en estos últimos meses la inflación no es que paró, sino al contrario, sigue en aumento, pareciera, y encima con los costos que tienen que ver con los aumentos de los servicios públicos, que fuertemente cayeron durante este mes. Entonces, esto nuevamente complica los gastos de funcionamiento del sistema universitario.

Creo que esas discusiones van a ir al Recinto, y es donde el Gobierno va a tratar de llevarlas hacia su lado, y por eso también en el medio, vos lo acabas de remarcar, más allá del financiamiento del sistema, nuevamente vuelvo a plantear la reforma de la Ley de Educación Superior. Estamos de acuerdo en que es que es una ley que ya tiene su tiempo, que miraba una sociedad que hoy no está, que marcaba una universidad que hoy no está. Hoy es otro modelo de universidad en el mundo, otro modelo de enseñanza. La misma Universidad de Buenos Aires, si vos ves las carreras de los '90, cuando se votó esa Ley de Educación Superior, y el perfil que tiene hoy la universidad, es mucho más amplia, abierta y mejor en cuanto a los rankings internacionales actualmente.

Entonces, me parece que claramente hay que adecuar esa Ley de Educación Superior a los tiempos que estamos corriendo, donde, por ejemplo, hay una gran demanda de carreras cortas, y eso no se establecía en la Ley de Educación Superior. Esa mirada sobre las carreras que tienen que ver más con ir hacia el trabajo concreto. Pero me parece que la decisión del Gobierno es un poco mezclar todo para centralizar la discusión en un lugar y no como pasa hoy. Por eso, por ejemplo, en el caso que nos toca a nosotros, estira la discusión en función de estas propuestas salariales insuficientes.

Vemos muy bien el llamado al diálogo, por parte del Gobierno en la mesa parlamentaria, pero no termina de ser suficiente. Termina siendo una imposición más que un diálogo.

AG: Por último, hoy están de paro por 24 horas, ¿cómo sigue ese plan de lucha?

Hoy es el paro de 24 horas que, en realidad, termina siendo un no inicio de clases. Hay dos jornadas de visibilización, 13 y 14, dentro de la Universidad de Buenos Aires, y la próxima semana, el 20 y el 21, todo el Frente Sindical Universitario también va a realizar otra medida de paro para seguir visibilizando, esperando llegar a la reunión del 30 de agosto del CIN, en donde está invitado todo el Frente Sindical Universitario y la FUA también, la Federación Universitaria Argentina.

Déjame remarcar la unión que está pasando el sistema universitario en todos sus aspectos, docentes, no docentes, autoridades y estudiantes, entendiendo todos que lo que está en peligro no es solo el salario ni los gastos de funcionamiento, sino que es el propio sistema universitario en sí.

