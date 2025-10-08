Durán Barba: "A la campaña de Milei la falta estrategia"

Jaime Durán Barba aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil que “no puedes tener dos estrategias al mismo tiempo, una de outsider y otra de presidente formal”. Para el consultor, la campaña de Milei enfrenta errores consecutivos que complican su imagen: “Lo que antes era positivo empieza a ser visto como negativo”.

Varias veces nos han preguntado: ¿qué dice Jaime Duran Barba de lo que fue el evento que realizó el presidente en el Movistar Arena? Vos siempre fuiste un defensor de los outsiders y de las medidas arriesgadas, suponiendo que, en este caso, a lo mejor tenías una opinión distinta respecto a lo que sucedió el lunes en la Argentina.

Más que defender a los outsiders, lo que hago es analizar la eficiencia de sus modos de comunicación. Actualmente la política cambió mucho, y así como ya no usamos máquinas de escribir sino computadoras, tampoco escuchamos discursos, sino que nos comunicamos a través de otras modalidades que son propias de las redes.

El Milei en el acto que organizó, es el que ganó las elecciones. Y de pronto, me pareció que había vuelto el tiempo y que estábamos viendo ese Milei que entusiasmaba a un grupo de jóvenes que hicieron su campaña, que ganó en varias provincias de Argentina que ni siquiera pisó. Ese nivel que empleó en las listas modernas y logró ganar la presidencia de la República.

A poco se cambió, se luchó, se asomó el dilema que ha perdido popularidad. El dilema que intenta ser parte del sistema, que intenta hacer acuerdos con otros políticos, que intenta hablar seriamente de economía, que en el 2020 pierde popularidad y que no puedes tú tener dos estrategias al mismo tiempo: una de outsider y otra de presidente formal.

Elegí que eres un presidente distinto. Bueno, por el momento, pensemos en el presidente nuevo de Ecuador: es muy distinto y no tiene popularidad, pero sigue siendo el personaje diverso de los presidentes. Entonces, esa falta de estrategia le lleva a tener problemas más allá de que tiene un entorno un poco extraño.

Un momento en que la Argentina está tan sensibilizada por el tema del narcotráfico, a propósito del asesinato de sus tres chicas, y todo el mundo está hablando de narcotráfico. Justamente, en ese momento, su principal candidato en la provincia de Buenos Aires, aparece acusado de estar decidido en eso. Es una muy mala coincidencia, pero que se alimenta. No es que los argentinos y los vecinos americanos hacemos política solo con información política, sino con todo lo que esté en el ambiente. Y en el ambiente de Argentina, en este momento, está el narcotráfico como un problema grave.

Tengo una conjetura por mi propia experiencia, que es que a los políticos hay momentos en que no les entra ninguna crítica, y hay momentos en los que empieza a salirle mal una cosa y le sale todo mal. ¿Estamos enfrentando, en el caso de Milei, algo parecido?

Desgraciadamente para él si. Cada cosa que hace le complica más. Y yo creo que, en estas circunstancias, cuando yo he vivido cosas desagradables en otros países, hay que parar un momento y reflexionar bien, tener una estrategia, un plan. Hay que tener una estrategia, y la estrategia se pone a mediano plazo.

Jaime, vos fuiste eh siempre muy elogioso de tu discípulo Santiago Caputo y también fuiste crítico de la campaña que están realizando, eh, desde la de septiembre en la provincia de Buenos Aires y, ahora, en octubre, en la nacional. Una campaña que parece que se dejó de lado a Santiago Caputo. ¿Crees que en esta falta de estrategia hay de alguna consecuencia de que Santiago Caputo no fue tomado en cuenta de la misma manera que en la campaña electoral de 2023?

Yo creo que sí. Mi maestro decía que hay dos cosas importantes en la campaña: el candidato y la estrategia. Si tienes una buena estrategia, debe ser el que decida ciertas cosas. Por supuesto que el candidato es importante. Ahora, nos desvelamos porque no le salió bien el candidato, o sea, es cierto. Yo nunca hablo mal de nadie, pero no fue un buen candidato, como está claro.

El presidente no escogió bien esos candidatos. Ahora veo que están aprestos por tratar de sacar del camino a la segunda de la lista. Bueno, es que si no se pone la lista con gente que pueda mantenerla, no solamente al primero, sino a todos. Escogió mal. Y, en cuanto a la estrategia, está claro que por momento se me florece estrategia de pareja. Yo no he hablado con Santiago Caputo algún tiempo, pero no creo que a él se le hubiera ocurrido nunca hacer la caravana en Lomas de Zamora o en Moreno.