El ex legislador porteño Eduardo Valdés, aseguró estar contento con la aprobación del Presupuesto 2023 y afirmó que apostaría a "un factor sorpresa" en las candidaturas "como en mayo del 2019 con Alberto Fernández". Asimismo, opinó que no deberían adelantar las candidaturas por temor a una desunión el Frente de Todos: "Trabajo para que no existan esas diferencias en nuestro espacio", manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Todo va mejor con Cristina Kirchner?

Estoy contento con que se haya aprobado el presupuesto, dejando de lado todas las hipótesis de fracturas. Generamos la acción: hay conducción política y buena acción de los funcionarios que trabajan en este proyecto. Y así logramos los objetivos, que es lo que queríamos para el Frente de Todos. Después está el tema de las candidaturas.

Ayer, en un reportaje interesante en C5N dijiste que "fue un error de subirse al ring y que no se pueda bajar" Alberto Fernández. ¿De esta manera, das a entender que en realidad el Presidente no quería ser candidato, sino dejar planteado que haya un candidato del sector que él representa?

No, lo que quise decir es que me parece que él tiene derecho a ser candidato, pero en este tiempo nosotros deberíamos estar trabajando para bajar la inflación y mejorar el poder adquisitivo de los salarios, y recién el año que viene plantear las candidaturas.

Una vez más se tensa la cuerda entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Ahora bien, el Presidente ya habló de que quiere ser candidato y, si se baja ahora para hacer lo que mencioné, parecería que es por otro motivo. Él se subió a una situación de la que es difícil bajarse.

Alberto Fernández dijo que iba a competir en las PASO hace casi dos años, pero ahora cobra mayor repercusión dándole otro sentido.

Es que por eso ya no se va a poder bajar más como candidato.

Entonces lo ves como candidato en las PASO.

Hasta ahora Alberto Fernández es candidato para 2023. Cuando uno no pone la cuestión electoral adelante, gobernando, se saca un tema importante de ser el centro de todo. Y así se trabaja más cómodo en los objetivos del Gobierno.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández saludando a una multitud en Plaza de Mayo

¿Pero hay tanto tiempo?

En la Argentina, sí. De acá a junio cierran las listas.

Máximo Kirchner fue alguien más que declaró, aduciendo que su mamá no iba a ser candidata. Inclusive, los papeles de deuda subieron al día siguiente.

Sí, pero eso lo pregunta el periodista, no lo dice Máximo. Me gustaría el factor sorpresa en las candidaturas, como en mayo del 2019 con Alberto Fernández.

¿Tu temor es que esos dichos adelanten una competencia que desuna al Frente de Todos?

Sí, y que perdamos el objetivo primario, que es la gestión que estamos llevando adelante.

Un bloque aliado del oficialismo presentó un proyecto para eliminar las PASO

Que hayan subidos los bonos argentinos indica un temor de los mercados a una nueva candidatura de Cristina. Y si Alberto Fernández tiene esa aspiración, parece que él cree que algo va a mejorar en la economía argentina, teniendo en cuenta que maneja más información que el resto.

La aprobación del Presupuesto también influyó.

Esto fue antes, de todas maneras.

Lo que uno se tiene que preguntar es con qué fuerza política uno quiere llegar a ser candidato. Y entiendo que la fuerza definitiva es el Frente de Todos. Y cuando veo que salen noticias en off donde se habla mal del Frente de parte de otros, son cosas que no van. Trabajo para que no existan esas diferencias en el Frente de Todos, ya que la unidad es la fortaleza de este espacio. Lo mismo debe pasar en Juntos por el Cambio: divididos no son opción electoral.

AO JL