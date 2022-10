Alberto Fernández no necesitó una interna para llegar a la presidencia de la Nación. El dedo de Cristina Fernández de Kirchner fue suficiente para alinear el mundo peronista en 2019. Cuatro años después, el kirchnerismo busca evitar las primarias -una vez más- pero esta vez Alberto tiene otra idea. Y por ahora no piensa cambiar de opinión. Esta "tensión", como la graficó Wado de Pedro (ministro del Interior) ya generó fuertes divisiones hacia adentro y va a seguir escalando.

Los tiempos apremian, ya que Alberto no está dispuesto a avanzar en la idea de definir las candidaturas en una mesa chica sino que apuesta a las PASO para ir por su reelección. ¿Qué piensan los pesos pesados? Cristina se mantiene en silencio al respecto pero las declaraciones de Wado ya dejaron un precedente.

En la CGT la cuestión está dividida. Si bien dirigentes como Héctor Daer, Carlos Acuña y Sergio Romero acompañan al Presidente, del lado de Pablo Moyano y CTERA bregan por CFK y tienen alianza sellada con La Cámpora.

Quién decide sobre las PASO

¿Por qué es tan pesada la discusión? Porque sin PASO las listas se definen entre pocos. Y ahí la figura de Cristina es excluyente sin la necesidad de estar en una lista. En caso de haber una interna abierta ¿tiene margen para no estar en la boleta la vicepresidenta?

Las aguas están partidas. De un modo público y a la vista de todos. Máximo Kirchner lanzó la primera piedra el lunes cuando dijo que ”para un oficialismo, que el presidente vaya a PASO con otros competidores es cuanto menos extraño”.

Máximo Kirchner ya marcó postura sobre las PASO.

La respuesta llegó a las pocas horas por parte de Aníbal Fernández, ministro de Seguridad: "Absolutamente apoyo a Alberto para la reelección. Nunca jugué en contra de un presidente peronista. Yo creo que él quiere, ¿qué duda cabe?”, expresó.

Teresa García, senadora bonaerense no anduvo con eufemismos: "Si Alberto Fernández quiere ir a una PASO está bien, pero la sociedad ya le dijo que no". Un dirigente gremial que está en la mesa chica de la CGT y apoya al Presidente respondió así a PERFIL ante la evidencia de la falta de votos: "Son encuestas. El poder lo tiene Casa Rosada. ¿Quién está ahí? Alberto".

Qué hacer con las PASO y las alternativas que manejan desde el Gobierno

Lo cierto es que más allá de las ganas del Presidente, su imagen está por el piso y la intención de voto no supera el 10% en una eventual interna peronista. Entonces ¿por qué insistir? "No quiere quedar afuera de la discusión y hará valer el precio de tener la lapicera. Al fin y al cabo era lo que le pedía Cristina, que use la lapicera", dijo a PERFIL un colaborador del Presidente.

