Wado de Pedro ratificó el pedido del Frente de Todos y busca convencer al Presidente

Según lo que contó Nuria Am, periodista de política y economía en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), Wado de Pedro, en El Destape, cuestionó a Alberto Fernández, pero también afirmó que se está buscando convencerlo para lograr el objetivo de gran parte del Frente de Todos: suspender las PASO.

¿Qué dice Wado de Pedro de las PASO?

Un poco más de lo mismo que opina el ala más dura del Frente de Todos que está en favor de la suspensión de las PASO. Alberto Fernández en la entrevista con El Destape mencionó que él no podía resolver si las PASO se suspendían o no y que es algo que debía resolverse en el Congreso, pero que tiene preferencia porque se respete lo que dice la ley y que pretende unas PASO abiertas en las que Cristina Kirchner podría ser candidata si quisiera.

Hoy Wado de Pedro blanqueó lo que todo el mundo entiende. Se está poniendo una presión sobre el presidente de la nación para que desista de su intención de mantener las PASO. Dijo que la mayoría del Frente de Todos no quiere PASO y están tratando de convencer a Alberto. El convencimiento tiene todo un significado distinto al de persuadir que podría haber elegido.

El kirchnerismo quiere "convencer" a Alberto Fernández de eliminar las PASO

Por otra parte, habla de que no se cumplió con el compromiso de fortalecer el poder adquisitivo y que éste 'nos da un poquito de bronca. Los que organizamos el Frente de Todos y pensamos la elección del 2017 no estamos conformes con el resultado', aquí se involucra más y no habla tanto en tercera persona.

Wado, muy cercano a la vicepresidente y Maximo Kirchner, tenía un diálogo frecuente el Presidente hasta que se habló de una renuncia, algo que nunca había presentado y por lo que siguió en el Gobierno intentando recuperar la relación con el jefe de Estado. Ahora, es parte del kirchnerismo que habla en los medios y cuestiona públicamente las decisiones y pensamientos del Presidente.

