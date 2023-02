El amor es una locura y sin locura no habría mundo

La idea que titula esta columna editorial parte de una premisa de Erasmo, el monje prerrenacentista que escribió “Elogio a la locura”. A su vez, para Jacques Lacan enamorarse era dar lo que uno no tiene a alguien que no es, es decir, en el enamoramiento uno ve a la otra persona tan bella que trata de convertirse en alguien semejante”, Intdoducía Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) del martes 14 de febrero de 2023.

Algunos filósofos dicen que lo que hizo a los humanos la especie más evolucionada del planeta fue la capacidad simbólica. Es decir, la de crear fantasías, relatos, narraciones, como la del amor y la de la ideología.

Hay una parte de fantasía que es esencial para que el mundo sea mundo, y tiene que ver con la capacidad de los humanos de construir narrativas que son “energizantes”. Entre ellas la ideología, la política y el amor.

Perón y Eva

En un reportaje intimista del mítico Tomás Eloy Martínez a Juan Domingo Perón, el ex presidente detalló cómo conoció a Eva Duarte a raíz del terremoto ocurrido en San Juan en 1944. “Entre los que me ayudaron a organizar una colecta quedó esta chica que me llamó la atención por su inteligencia y su sensibilidad. Y así como fue apta para lo de San Juan fue apta para todo lo demás”, sintetizó.

Por su parte, Eva Perón afirmó el 17 de octubre de 1951 que “nada de lo que tengo ni de lo que soy es mío, es de Perón”, mostrando una eterna gratitud a su amado.

En un paralelismo casi poético, en una de las estrofas de la marcha peronista se escucha “para que reine en el pueblo amor e igualdad”, marcando desde sus orígenes la relación amor y lucha, como una simbiosis necesaria dentro de aquel partido.

Néstor y Cristina

En un acto llevado a cabo en Ferro en marzo del 2010, un Néstor Kirchner claramente emocionado, manifestaba el orgullo hacia Cristina: ”Es una compañera coraje, la admiro porque demuestra que la mujer argentina está decidida a construir una patria diferente para terminar el acuerdo oscurantista de la política”. El discurso fue entonado siete meses antes de fallecer.

La actual vicepresidenta, en una entrevista concedida a Daniel Tognetti en 2003, contó que se sentía muy unida a Néstor por todo lo que habían vivido juntos, entre otras cosas, haber perdido un embarazo de seis meses. “Tan traumático fue que durante cinco años no volví a quedar embarazada. Con él pasamos muchas cosas, realmente”.

Además, dijo que no podría estar al lado de alguien que no está enamorada y, en un tono jocoso, agregó que “él hizo su mérito, ya que es de Racing, peronista y hace 28 años que me banca”.

Sergio Massa y Malena Galmarini

Ante la atenta mirada enamorada de Sergio Massa, en un programa televisivo durante 2019, entre lágrimas, Malena Galmarini relató cómo reaccionó ante la decisión de que el actual ministro de Economía vuelva al protagonismo político en el Frente de Todos. A pesar de haberle costado la decisión a nivel personal, relató cómo confió en los pasos políticos dados por el actual ministro de Economía. “No te quiero trasladar mis resistencias, hacé lo que creas que hay que hacer por el país”, relataba que le dijo entonces.

Dos años antes, en su lanzamiento de la candidatura como senador provincial en 2017, el ex intendente de Tigre contó que conocía a su pareja desde que eran muy chicos. ”Nuestros hijos pueden estar orgullosos de que lo que tienen es por el laburo de sus padres. No le robamos a nadie, como sí hicieron otros”, expresaba.

Eduardo y Chiche Duhalde

En una descontracturada entrevista para Video Match, en el año 1997, Chiche Duhalde contó que conoció a Eduardo en una pileta de natación, cuando el ex presidente era bañero. Asimismo, señaló que él fue quien la convenció de entrar en la política. “Ahora él se quedará lavando los platos”, graficó entre risas.

Luis Naidenoff Y Carolina Losada

El senador nacional Luis Naidenoff, en declaraciones al programa Modo Fontevecchia, blanqueaba su relación con Carolina Losada, y se mostraba muy contento. “Estoy agradecido a la vida de haberla conocido, estamos muy felices, hay mucha pasión y entrega”. Por su parte, la senadora radical respondía: “estoy enamorada, el proyecto es ser felices y hacernos bien“.

El amor es una locura

“El amor es una locura, y sin locura no habría mundo. Felicitamos a todos los enamorados en su día y que lo disfruten”, finalizó su editorial Jorge Fontevecchia, mientras comenzaban los primeros acordes de Can´t Help Falling in Love con la vibrante voz de Elvis Presley.

