El armador del triunfo del peronismo corodobes en Marcos Juarez: "Ojalá construyamos con diferentes sectores una alternativa para Argentina"

Marcos Juárez vuelve a aparecer en el mapa político argentino, esta vez como escenario de una discusión que excede los límites de Córdoba. El triunfo del espacio que responde al gobernador Martín Llaryora reabrió el debate sobre la posibilidad de construir una alternativa política que reúna al peronismo cordobés con otros sectores, en un momento en que antiguas diferencias comienzan a quedar, al menos por un rato, en segundo plano. Sobre este escenario, Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190) conversó con el legislador provincial Galo Abraham.

Abram reivindicó el modelo de “cordobesismo” construido desde José Manuel de la Sota, continuado por Juan Schiaretti y consolidado por Llaryora, al que definió como un espacio mucho más amplio que el justicialismo. En ese sentido, destacó la presencia de dirigentes del radicalismo, sectores productivos y distintos intendentes dentro del armado provincial, y planteó el deseo de trasladar esa experiencia al escenario nacional: “Ojalá podamos, en conjunto con diferentes sectores, construir un proceso transformador para la Argentina”.

Galo Abraham es un dirigente político del peronismo cordobés que se desempeña como legislador provincial en la Legislatura de la provincia de Córdoba, integrando diversas comisiones como Legislación General, Ambiente y Recursos Renovables e Infraestructura. Se posiciona en el armado oficialista como uno de los principales alfiles territoriales del gobernador Martín Llaryora en el interior provincial.

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Galo, muy buenos días. Jorge Fontevecchia lo saluda, un gusto hablar con usted. Marcos Juárez se convirtió en una especie de símbolo al haber sido el kilómetro cero, en su momento, del origen de Cambiemos. Ahora pareciera ser el kilómetro cero de la reunificación del peronismo. De hecho, ayer, en la Ciudad de Buenos Aires, en un homenaje que se le hizo a José Manuel de la Sota, estaba Juan Schiaretti, silla por medio, junto con Sergio Massa. Personas que en el pasado tenían una distancia gigante, podría decir, donde cada uno tenía rencillas con el otro y se acusaban mutuamente de los pesares del otro. Obviamente, también estaba el gobernador Llaryora y había un enviado de Axel Kicillof. No estaba Kicillof, pero estaba Sergio Massa y estaba Schiaretti, además de Llaryora. ¿Es Marcos Juárez el kilómetro cero de algo importante que está pasando en el peronismo a nivel nacional? ¿La figura de De la Sota puede volver a unir en espíritu lo que era el peronismo cordobés junto con el resto del peronismo nacional? Lo escuchamos con atención.

¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? No, mire, la verdad, Córdoba tiene identidad propia. Nuestro espacio político se ha consolidado a lo largo de los años. Comenzó con José Manuel de la Sota, continuó con Juan Schiaretti y lo termina de consolidar hoy Martín Llaryora, en esto que nosotros denominamos el espacio del “cordobesismo”. Es muchísimo, pero muchísimo más amplio que el justicialismo; interpreta lo que la sociedad necesita y tiene como eje central la matriz productiva y la generación de puestos de trabajo. Esta fue una elección local con un candidato muy potente, un joven que viene de militar en las filas de la Federación Agraria, a quien en su momento el hoy ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, convocó a integrar nuestro espacio político en esa misma cartera. Después, él pasó a ocupar un espacio muy importante cuando Sergio se hizo cargo también del Ministerio de Industria. No es casualidad que en la capital productiva de nuestra provincia, como lo es Marcos Juárez, quien hoy es intendente electo haya pasado por esos espacios institucionales y de gestión. Nuestro modelo, el modelo que lleva adelante el gobernador Martín Llaryora, es realmente productivista: vincula la industria y ahora la dota de conocimiento con la creación de 14 sedes nuevas de la Universidad Provincial de Córdoba. Y esto tampoco es casualidad, porque en Marcos Juárez, hace muy poco tiempo, se inauguró una sede. En Marcos Juárez también hemos invertido muchísimos recursos en contener a los jubilados cuando el PAMI dejó de prestarles servicio en esa localidad y se tenían que trasladar 120 kilómetros hasta Villa María. Todas estas cuestiones fueron haciendo que se consolide el proyecto que comenzó Germán Font a construir en Marcos Juárez, por supuesto con una columna vertebral esencial del justicialismo, pero muchísimo más amplio, con sectores de la producción, profesionales y sectores del radicalismo también. No debemos olvidar que nuestra vicegobernadora es de extracción radical, y creo que por eso la castigan tanto: primero por ser mujer, segundo por ser una gran intendenta de una localidad pequeña, pero por sobre todas las cosas me impresiona que no conciben que el radicalismo forme parte de un proceso transformador en nuestra provincia.

Galo, comprendemos todo eso perfectamente, hemos seguido el tema muy de cerca; entrevistamos a Font hace dos días y él mismo nos baja el precio de esto no es el kilómetro cero de algo nacional, esto es algo local, absolutamente local y provincial. Ahora, quizás nosotros, con cierta miopía a la distancia porteña, nos preguntamos... Pero déjeme quedarme solo en Córdoba. Evidentemente, la reelección del gobernador Llaryora plantea que aumentaría las posibilidades y reduciría las posibilidades de que La Libertad Avanza termine ganado las elecciones al Ejecutivo provincial. Además, el peronismo no oficialista va junto con el peronismo oficialista, es decir, puedo interpretar que lo de Marcos Juárez si no fue el kilometro cero de algo nacional, puede ser el kilometro cero de algo provincial. En cuyo caso, el peronismo no oficialista por ejemplo en el caso de la hija de De la Sota, que fue candidata por fuera del oficialismo, vaya junto con el oficialismo provincial para juntar fuerzas, por lo menos a nivel legislativo?

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Primero hay que aclarar que Natalia solamente estuvo separada de nosotros en una elección de medio término, disputando una banca en el Congreso de la Nación. Cuando contamos los votos para elegir al gobernador, ninguno de aquellos que forjaron en su momento el proyecto cordobés, este cordobesismo que llamamos nosotros, puso en...

Creo que se nos colgó la comunicación, evidentemente se interrumpió la señal. Vamos a ver si podemos recuperarlo, pero mientras tanto explico un poco la situación. A ver, Massa acusa a Schiaretti de no ser presidente por culpa de él; argumenta que el 2,7% de votos que le faltaba para ganar en primera vuelta en 2023 lo hubiera tenido si Córdoba lo acompañaba. Incluso acusa Massa al propio Alberto Fernández de haberle impuesto como candidato a vicepresidente a Agustín Rossi, cuando él prefería a Natalia de la Sota, con cuyos votos de Córdoba hubiese logrado ser presidente. Pero hay una historia de viejas rencillas entre el excandidato a presidente Sergio Massa y el entonces gobernador de Córdoba, Schiaretti. Ahora, al mismo tiempo, Schiaretti acusaba a Massa de haber financiado con fondos del Peronismo Renovador la candidatura a diputada de Natalia de la Sota, que le impidió ganar a Schiaretti en esa elección de medio término. Entonces, los dos tienen viejas cuentas que cobrar. A mi juicio, el hecho de que estén allí juntos no deja de ser relevante. Creo que ahí lo recuperamos, Galo. Yo, mientras tanto, compartía con la audiencia mi visión de cuáles eran las rencillas en el pasado entre el Frente Renovador de Massa y el cordobesismo. Pero usted tiene razón: fue una elección legislativa y no a gobernador. Sin embargo, podrían repetirse a gobernador también en un futuro si no fueran unidos.

No, yo considero que nadie va a poner en riesgo todo lo logrado hasta el momento. Mire, cuando comenzó el proceso de De la Sota fue un proceso transformador, un proceso realmente de modernización del Estado. Modificamos la Constitución y generamos la posibilidad de tener unicameralidad, una sola Legislatura. Pasamos de Senado y Diputados a una sola Cámara. Modernizamos el Estado, avanzamos muchísimo y construimos 500 escuelas. Después vino Juan Schiaretti con los gasoductos troncales, la fibra óptica y la potencia energética. Ahora Martín, con las universidades. Ninguno, ninguno de los compañeros dirigentes políticos, sociales o territoriales, ni aquellos que forman parte de otros espacios políticos que han consolidado este modelo, va a poner en riesgo esto. Estamos totalmente convencidos. A eso le sumamos la potencia de todos los intendentes que forman parte de nuestro espacio político, donde los hay de diferentes sectores. Tenemos intendentes del justicialismo, por supuesto; tenemos intendentes vecinalistas y muchos intendentes del radicalismo. Creo que lo logrado en Córdoba hace que el modelo sea exitoso. Ojalá este modelo se replique en el plano nacional. Yo anhelo que demos, en algún momento, una opción que interprete lo que la sociedad necesita; que interprete que la gente necesita un espacio amplio que incluya a todos los sectores: a la producción, al agro, a la industria, a los trabajadores y, por supuesto, a todos aquellos que quieran una patria más justa. La verdad, cuando uno está inmerso en estos conflictos, en esta pelea de grietas enormes que quieren instaurar algunos dirigentes y que solamente les sirven a ellos... Que si decís algo bien de Milei sos mileísta, y si decís algo bien de la gestión de Néstor sos kirchnerista... Esto debe cambiar. Por lo menos en mi generación planteamos esto. Yo soy hijo de la democracia, nací en el año 83 y quiero un país más coherente, más sensato, en donde si pensás distinto no sos un enemigo, y si acompañás alguna idea de algún sector político no sos un aliado: sos solamente un argentino que quiere lo mejor para los argentinos.

Galo, muchísimas gracias. Creo que quedó bien claro. No hay forma, nosotros acá "los porteñitos", de poder darle un marco nacional a lo que sucede en Córdoba, a pesar de que Córdoba nos ha demostrado a lo largo de la historia que se adelanta a la Argentina, ¿no? Pero bueno, entiendo que...

Ojalá podamos, en conjunto con diferentes sectores, construir un proceso transformador para la Argentina. Un proceso que tenga como eje central la generación de puestos de trabajo y el potenciar esto que tiene el país. Tenemos un país enormemente rico, con un gen emprendedor tremendo, y no podemos estar en un péndulo yendo de un lado para el otro.

Ese es nuestro objetivo al ilusionarnos con que algo más que local o provincial pasó en Marcos Juárez. Pero la verdad es hija del tiempo, así que lo iremos viendo y consultando en un futuro.

Totalmente. El tiempo y las circunstancias dirán si es solamente local, provincial o por qué no nacional.

Y mientras tanto, lo felicitamos por el triunfo en Marcos Juárez y por todo lo que usted tuvo que ver en ese armado.

Muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones por lo que hacen, por transmitir ideas y conocimiento al resto de la Argentina.

Muchísimas gracias.



LMM