Luego del discurso de Javier Milei a 43 años de la Guerra de Malvinas, en el que llamó a los “malvinenses” a “votar con los pies”, el diputado veterano Aldo Leiva calificó los dichos del Presidente como “una puñalada” y remarcó la importancia del cementerio de Darwin en el reclamo de soberanía sobre las islas. “Tengo claro que la sangre de mis hermanos acrecienta el derecho que tenemos sobre ese territorio”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Aldo Leiva es diputado nacional por la provincia de Chaco y pertenece al bloque de Unión por la Patria. Fue intendente de General José de San Martín, en Chaco, entre 2009 y 2019. Además, es excombatiente de la Guerra de Malvinas. En diciembre de 2023, cuando renovó su banca como diputado nacional, juró “por la memoria de mi padre, por mi madre, por mi familia, por el pueblo de General José de San Martín, en la provincia de Chaco, por mis camaradas muertos en Malvinas y para que ningún argentino bien nacido admire a la criminal de guerra Margaret Thatcher".

Usted es el único excombatiente de la Guerra de Malvinas que a la vez es diputado. No sé si hubo otro caso. Debe tener una opinión muy crítica sobre lo que dijo ayer el Presidente.

En el caso de los excombatientes, soy el primer y único hasta ahora. Yo pertenecía como soldado al Regimiento 4 en el año 1982. En cuanto a reflexionar sobre lo que dijo el Presidente, la verdad es que tengo una doble situación. Por un lado, tengo mi bronca personal como excombatiente. Uno a veces cree que ya no va a superar el asombro de lo que hace y dice el presidente de la Nación.

En su momento, se confesó admirador de Margaret Thatcher, y justamente ahí radica también mi juramento cuando renové mi banca, porque él, como diputado, había tenido expresiones en favor de Margaret Thatcher. Entonces, me parecía muy importante, desde mi experiencia personal, hacer oír mi voz en ese aspecto. Ayer, escuchar hablar de la autodeterminación de los kelpers, la verdad que me genera una enorme frustración y bronca. No encuentro término para calificar esas expresiones.

Por otro lado, tengo la responsabilidad como diputado de la Nación, y en ese contexto es que estamos impulsando la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores para que asista al Congreso y trate de explicar lo inexplicable. Lo que dijo el presidente de la Nación en el día de ayer es una puñalada más de las tantas que nos viene dando a los argentinos y a la Argentina, y de modo particular a la generación Malvinas.

Lo más doloroso es, permítame la expresión, que se caga en la sangre derramada, se cagan en nuestros verdaderos héroes, que son los que dieron su vida por nuestra patria. Eso es lo que hoy tenemos. Esas son mis expresiones. Le pido disculpas porque siempre trato, en el fervor de las expresiones, de no pasarme en algunas palabras mías. Pero créame que el dolor que tengo me lleva a expresarme de esta manera.

Tuve la oportunidad de estar en el cementerio en Malvinas, donde están los soldados argentinos. Hay casi tantos habitantes en Malvinas como cuerpos de argentinos allí que dejaron su vida, y eso es una demostración inequívoca de la vocación de un país que consideró pagar el costo más alto que se pueda pagar por esa tierra, parte de su territorio nacional. Usted, después de que volvió, ¿le quedó la idea de que esa guerra perdida empeoró la posibilidad de recuperar las Malvinas en el futuro, la alejó, o por el contrario, dio más derechos?

Yo tengo claro que la decisión de la junta militar no se debería haber tomado. En ese contexto, creo que esa dictadura genocida que se estaba yendo recurrió a un tema que es muy sensible para el pueblo argentino. Tengo claro que la sangre de mis hermanos, sin ninguna duda, acrecienta el derecho que tenemos sobre ese territorio, que sin duda nos corresponde y nos pertenece por derechos históricos, geográficos y políticos. De eso no tengo la más absoluta duda. También, en ese aspecto, creo que hoy, en la circunstancia que vivimos en este mundo globalizado, no puede ser otro el camino que la diplomacia, a través de los foros internacionales, para insistir por lo que verdaderamente es nuestro.

Cementerio de Darwin en las Islas Malvinas

Ahora bien, lo que dice el presidente de la Nación envalentona al Reino Unido. Que un presidente de un país que viene reclamando la restitución de un territorio que le fue usurpado diga eso es lo más cómodo que le puede pasar en este caso a los piratas, que son históricamente los ingleses. No tengo la menor duda de que ese cementerio de Darwin es el faro en el que debemos mirarnos y acentúa los derechos sobre el territorio. No tengo la menor duda de que debe ser a través de la vía diplomática.

De la misma manera, no tengo la menor duda de que las expresiones de Milei deben ser repudiadas por todo el arco político y por la sociedad argentina en su conjunto, porque no podemos permitirnos que alegremente quien preside nuestro país tenga expresiones de esa naturaleza. Más allá de que sabemos que desprecia a nuestro país, más allá de que sabemos que odia a nuestros hombres y mujeres del trabajo, porque ha sido una constancia en su forma y metodología a lo largo del tiempo que lleva como presidente de los argentinos.

El mensaje de Javier Milei a los habitantes de Malvinas

Ese cementerio de Darwin fue hecho por iniciativa privada, porque no hubo ningún interés por parte del gobierno argentino de entonces de llevarlo adelante. El único empresario que se animó a hacerlo fue Eduardo Eurnekian.

Exactamente. Con él tengo diferencias, pero el máximo de los respetos. Es un empresario que tiene una importante empresa en mi provincia. He estado en dos oportunidades con él en su establecimiento y conozco su compromiso con la causa Malvinas. Este Presidente, que habla de los empresarios, que habla de las libertades, debería referenciarse en empresarios como este para tener claro qué es lo que debe hacer respecto a Malvinas.

Pero a mí no me preocupa solamente Malvinas. Me preocupa la política exterior en general de nuestro país, que tiene un único alineamiento, que es con los Estados Unidos, y que tiene una sola búsqueda de ruta como gobierno, que es el ajuste, la represión y su sometimiento a los dictados del Fondo Monetario Internacional. Eso es lo único que tiene claro Milei, y es lo que está llevando a cabo en nuestro país.

Volviendo al tema, yo creo que ese cementerio es la Embajada Argentina. Es el monumento argentino.

Es el único lugar donde se puede colocar la bandera argentina.

Exactamente. Quiero decirle que ese cementerio, con los años, va a ser el lugar que va a ser el punto cero del reclamo de los derechos de Argentina para recuperar Malvinas.

