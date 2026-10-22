"El Gobierno está pagando el costo político de no cumplir la Ley de Financiamiento Universitario"

En medio de la escalada verbal entre el Gobierno nacional y las autoridades de las casas de altos estudios, Germán Pinazo, rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), visitó el estudio de Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), para responder a los recientes ataques de la Secretaría de Educación hacia la conducción universitaria. Durante la entrevista, el politólogo e investigador del CONICET analizó los argumentos judiciales con los que el Poder Ejecutivo busca frenar la Ley de Financiamiento Universitario, denunció una "estrategia de desinformación" sustentada en datos falsos y alertó sobre las consecuencias institucionales de no acatar los fallos de la Justicia.

Germán Pinazo es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Economía Política por FLACSO y doctor en Ciencias Sociales. Ejerce como rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento para el período 2026-2030. Es además investigador del CONICET e investigador y docente de la Universidad Nacional de San Martín desde el año 2008, donde ha dirigido la Licenciatura en Economía Política.

Germán, muchas gracias. Ayer el Secretario de Educación acusó a los rectores de tener acuerdos con la casta. Si me permite, lo compartimos con la audiencia lo que dijo y usted nos profundiza. El Secretario de Educación, dijo: "El subsecretario expone la ley de financiamiento universitario que viola el procedimiento de votación porque no determina el origen de los fondos como exige la ley de administración financiera. Viola el procedimiento de votación porque no determina el procedimiento de votación de una ley que tiene que determinar —lo dice explícito la ley de administración financiera— el origen de los fondos; el origen de los fondos no lo tiene." No sé si esto tiene que ver con el texto de la casta en particular o es otro el texto de la casta, pero usted nos aclara.

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Sí, a mí me parece que este tweet es sintomático de muchas cosas. Primero por quien lo emite, la Oficina de Respuesta Oficial, y después por lo que revela. Yo traje para compartir un extracto de uno de los fallos judiciales en torno a la discusión por la Ley de Financiamiento Universitario. Nosotros vivimos en una república y quien debe dirimir las diferencias que tenemos sobre la interpretación de la ley es la Justicia. La Justicia ha fallado varias veces, ha fallado sobre la cuestión de fondos recientemente; pero ya desde diciembre y en marzo, este es un extracto del fallo de marzo, ya había dicho claramente, fíjese, porque le digo, lo que revela es como si los funcionarios hubiesen suspendido su capacidad de lectocomprensión. En el tweet que usted citó, el funcionario decía que la Ley de Administración Financiera del Estado impedía el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El argumento del Poder Ejecutivo es doble para suspender la ley. Por un lado, esto que acabo de decir, que hay otra ley que lo impide; y que el costo de la Ley de Financiamiento Universitario supone una afectación al interés público. Pero si podemos ver el fallo, dice claramente, se pregunta: ¿Es posible que el Ejecutivo argumente que hay una ley anterior que impida el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario?

Fíjese, dice: Dicho de otro modo, y abre pregunta: ¿Podría el Poder Ejecutivo sostener que la aplicación de una ley del Congreso se encuentra suspendida con sustento en una ley anterior?, que es justamente lo que acaba de decir el funcionario. Y la respuesta es que no, porque es evidente para cualquiera que sepa algún asunto mínimo sobre el funcionamiento de la República que, salvo que haya otro tipo de jerarquía constitucional, una ley ordinaria no puede violar un artículo de la Constitución. Pero está dentro —lo dice ahí el fallo en la segunda parte—, está dentro de las facultades del Congreso Nacional la de derogar, aun sea tácitamente, leyes anteriores; sino el Congreso no podría funcionar.

Y entonces estos balbuceos retóricos sobre la casta... Si quiere vamos ahí, no hay ningún problema, pero básicamente esconden eso: o una dificultad muy fuerte de lectocomprensión. El fallo es clarísimo, todos los fallos son clarísimos. Yo no soy abogado, pero con saber leer es suficiente. Lo que han dicho es que no se puede argumentar eso, que el costo de la ley no supone afectación al interés público, y lo que resulta particularmente sorprendente y preocupante es que en sesiones de comisión de Cámara de Diputados haya funcionarios públicos que sigan repitiendo eso cuando la justicia. Esta cautelar además ha resistido un recurso extraordinario. La Corte Suprema ha rechazado un recurso presentado por el Ejecutivo para suspenderla, y sigue sin cumplirse la medida cautelar con fallos que son claros. Y la sorpresa es funcionarios señalando lo que estábamos viendo, y diputados y diputadas que tampoco parecen conocer los asuntos sobre los que discuten.

Germán, parece ser claro que no es un problema de lectocomprensión, sino que claramente es cinismo, digamos; fingen. Entonces aquí me parece que el problema es de otra índole.

Por supuesto.

El Poder Judicial no tiene la capacidad de hacerle cumplir al Poder Ejecutivo sus decisiones, ¿no?

El Poder Judicial. Y en términos políticos, el Poder Ejecutivo tampoco paga un costo político, por eso digo: la responsabilidad, creo yo, que tiene una parte importante de la dirigencia política —una parte de la dirigencia política que se decía republicana— en un momento donde, en lo relativo a la Ley de Financiamiento Universitario, el Ejecutivo parece haberse arrogado la suma del poder público. Entonces, si la Justicia no puede, debería haber un costo político por parte del Congreso de la Nación. A mí me parece que están fallando las dos cosas: la capacidad de la Justicia, pero sobre todo, creo yo, la de que para el Ejecutivo sea costoso en términos políticos esto que usted ha calificado, y yo comparto, como cinismo. Después, si quiere, podemos conversar sobre la casta, sobre los graduados, porque la verdad que la estrategia, yo le agradezco que tome este tema, porque la estrategia de desinformación que está llevando adelante la violencia. Porque es un acto de violencia tanta desinformación por parte del Poder Ejecutivo. Y a mí también me sorprende mucho cuando esos funcionarios...

Vuelvo al cinismo, porque me parece que la información la tienen.

Puede ser, puede ser.

Que es mucho peor, quiero decir.

Pero la verdad que cuando hablan de graduados, digamos...

Me refería en el caso de una ley con otra ley y el fallo de la Corte.

Sí.

La información no falta, digo. Es simplemente desear no cumplirla.

Bueno, pero es sorprendente igual como, porque también diputados y diputadas yo he visto que hablan del costo de la Ley de Financiamiento Universitario, hablan de los graduados universitarios, el desconocimiento...

Bueno, ese es otro tema. Creo que el tema del cumplimiento de la ley, dos veces vetada, dos veces aprobada, con fallo de la Corte... La Corte Suprema en ese caso no es discutible.

Absolutamente.

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Simplemente no se cumple con lo que dispone la Justicia. Hay un problema institucional que también afecta a la Justicia, no solamente al Poder Ejecutivo. Respecto de esta otra polémica, lo escuchamos con atención: ¿tener acuerdos con la casta qué quiere decir?

No, no sé qué quiere decir, la verdad. Tener acuerdos con la casta no... La verdad no...

Y usted quería hablar sobre el tema de los graduados, que había...

Claro, porque... Creo que también el Secretario de Educación manifestó... Hablan de la baja tasa de graduación, y es curiosa la operación retórica que hacen. Porque si uno ve... Porque usted dice: "Ellos conocen los datos", pero realmente hay también... Si conocieran los datos, hay también...

Yo me refiero exclusivamente...

A los datos judiciales.

Claro, estas son las cosas...

Yo nunca he visto una dirigencia tan rudimentaria en su capacidad argumentativa, porque yo le voy a citar datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que queda a cuatro cuadras de la Casa Rosada. Si uno hace un ejercicio de ver... Le voy a mencionar datos del 30% de menores ingresos, tanto en el tercer trimestre de 2003 como en el tercer trimestre del 2025 para el Gran Buenos Aires. Si uno ve para ese universo, 30% de menores ingresos tomando ingreso per cápita familiar, uno ve el número de graduados en el Gran Buenos Aires en universidades públicas, y el número de graduados en las universidades públicas se multiplicó por cinco. Entonces, puede ser que conozcan los datos, pero es muy difícil que alguien pueda decir que la tasa de graduación va a mejorar rompiendo el sistema universitario y teniendo el gasto en educación superior más bajo de América Latina, cuando la evidencia disponible, que está a cuatro cuadras de la Casa Rosada, indica que la creación de universidades públicas aumenta significativamente el número absoluto y la tasa de graduados. De hecho, es muy curioso que aumenta más el número de graduados que el número de acceso a la educación pública. Y también se dice que los pobres no llegan a la universidad, y también dividiendo a la población.

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Ahora, si uno toma el total del país por decil de ingreso y uno ve en el 2003, en el 40% de menores ingresos solo el 26% de ese universo era el que participaba de la asistencia a establecimientos educativos de nivel superior. En el 2025 es el 42% en el 40% de menores ingresos, y el 27% entre el 20% de menores ingresos. Están sobre representados los deciles de menores ingresos. O sea, es todo lo contrario con fuentes de información pública. Una última cosa que quiero decir, porque otro de los argumentos que buscan indignar a quien está escuchando tiene que ver, por ahí de eso venga lo de la casta, porque también se habló de los sueldos de los rectores. Quiero compartir dos o tres ejercicios. Los funcionarios dijeron que el promedio de sueldos de los rectores es de 8 millones de pesos. 8 millones de pesos, anualizado con el presupuesto devengado del programa para la educación superior, es el 0,145% del gasto del programa de desarrollo para la educación superior. ¿Cómo alguien puede argumentar que no mejora las becas Progresar, los salarios y los gastos de funcionamiento por el 0,145%? Es una tomadura de pelo. Y le digo otra cosa: nosotros somos casta, supóngase. Yo soy una casta, pero suponga que yo soy una casta. ¿Por qué el renglón presupuestario de becas Progresar tiene un poder adquisitivo en el 2026, presupuesto vigente, de 80% más bajo que en el año 2023, si las becas Progresar, que garantizan el derecho de los estudiantes sobre el cual ellos están tan preocupados, las ejecutan ellos? O sea, yo soy casta, pero las becas Progresar que ellos ejecutan ¿por qué recortaron cuatro quintas partes del poder adquisitivo de ese presupuesto?

Germán, déjeme decirle casi con empatía: yo entiendo, su problema es un problema epistémico, usted toma en serio esas cosas que se dicen. Y a nosotros los periodistas ya nos hemos curado en espanto, digamos, a lo largo de todos estos años. No, los dichos no tienen que estar corroborados con evidencia empírica.

Yo soy un moderno.

Bueno, sí, en este posmodernismo. Pero lo que quiero decirles es eso, igual me parece muy bien rebelarse frente a eso y marcarlo. Simplemente lo que quiero decirles es que es evidente que los datos no son lo que los preocupa para armar sus argumentos. Entonces, desgraciadamente vivimos en una época en donde esto es posible, pero hay que luchar para que no lo sea en un futuro cercano. Así que, bueno, le agradecemos su ingenuidad al servicio del conocimiento. Muy gentil.

Muchas gracias a ustedes por cubrirlo.

MEG