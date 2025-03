Martín Kohan: “El video de Laje muestra que este Gobierno ignora y produce ignorancia”

El escritor Martín Kohan analizó el video publicado por el Gobierno el 24 de marzo y sostuvo que el material está plagado de distorsiones que van en línea con el ajuste a la educación y la cultura. Hay una campaña de embrutecimiento que cae sobre toda la sociedad, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Martín Kohan es escritor, ensayista, docente universitario y doctor en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Publicó once novelas, cinco libros de cuentos y diez de ensayos. En 2007 ganó el Premio Herralde de Novela con "Ciencias Morales", luego llevada al cine. En 2023 recibió el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores. En 2024 fue nombrado Personalidad Destacada en el ámbito cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Ganó también dos premios Konex en 2014 y 2024. Y tenemos el privilegio de que cada sábado publique una columna de opinión en el diario Perfil.

En su momento fuiste casi un protagonista viral cuando lo enfrentaste a Darío Lopérfido diciendo que la cifra de 30.000 desaparecidos es abierta, que es una interpelación al Estado y una exigencia de respuesta. ¿Qué te pareció lo que hizo Agustín Laje en este video oficial de la Casa Rosada por el 24 de marzo?

Francamente, aquella discusión, aquel debate con Lopérfido, que tiene ya sus años, me parece que, mal o bien, dado el interlocutor, tuvo un espesor y requirió un espesor por el grado de formación o conocimiento que Lopérfido puede tener, aún cuando discrepo drásticamente con sus posturas. Me parece que ahí había un conocimiento más sólido a la hora de elaborar un desacuerdo posible.

Mientras que, considerando el video, que tiene carácter oficial por lo que vos señalabas, me parece que hay una mezcla de desconocimiento... y me pregunto por momentos si algo de mala fe. De desconocimiento claramente y de distorsión claramente. En el punto en que creo que realmente hay por lo menos tres o cuatro instancias de falsificación que se están planteando en una enunciación que pretende venir a completar la verdad.

La verdad nunca se completa, y estamos siempre dispuestos y en la necesidad de seguir pensando, discutiendo y elaborando. Pero poco favor le hacen a la verdad un planteo que incurre en más de una falsificación.

Por lo pronto, a mi entender, una de las que uno podría subrayar, o subrayé el otro día, es la idea de que la teoría de los dos demonios, que tanto se ha discutido, analizado y elaborado, opera sobre la base de la mostración de una violencia, la del aparato del terrorismo de Estado y el ocultamiento de otra violencia la de las agrupaciones ligadas a la lucha armada, y que esa otra violencia fue callada, tapada, ocultada. Y que en eso consistió el rechazo a la teoría de los dos demonios. Y eso no es así, no fue así y no es así.

El accionar y la opción por las armas de ciertas agrupaciones políticas en los años 70 fue narrado en muchísimas instancias, pero muchísimas: históricas, literarias, cinematográficas. Y fue, además, fuertemente abordada, discutida, cuestionada ya en su momento histórico y aún a lo largo de los años. Hay una fuerte exposición de toda esa parte de nuestro pasado. Fuerte exposición y fuerte elaboración de conocimiento crítico de esa etapa de la historia del país.

Por lo cual, plantear la idea de que eso, hasta ahora, hasta que Laje toma la palabra, no se sabía y había sido ocultado, me parece una distorsión alarmante. Porque además escabulle y escabulle, a mi entender, falseando, en qué consiste la objeción a la teoría de los dos demonios, que fue un planteo de equiparación de las dos violencias. La idea de que hubo una especie de simetría entre dos formas de violencia, con la sociedad argentina quedando a merced de esas dos violencias simétricas.Y en verdad, lo que se objeta cuando se objeta la teoría de los dos demonios tiene que ver con esa equiparación o con esa simetría, en el sentido de que la violencia ejercida y la ruptura de la ley ejercida desde el aparato mismo del Estado es siempre de otro tenor, es siempre más grave, tanto en términos políticos como jurídicos, que cualquier otra forma de violencia y cualquier otra forma de ruptura de la ley.

Me parece que ahí el video expuesto el día 24 de marzo, por mencionar uno de sus aspectos, introduce algo que es decididamente falso.

¿Es ignorante esta gente? Y te incluyo al presidente cuando decís que no sabe leer y pensar al mismo tiempo.

Bueno, en realidad, me consultaron, me ofrecieron el video donde él dice "Juan José" y lo rebautiza a San Martín, Juan José de San Martín. Y un poco mi comentario fue por eso. Honestamente, no creo que...

Pero lo incluyo a Laje también. Digo, ¿no es el resultado de todo esto, en realidad, una falta de formación?

Mirá, me parece que uno puede detectar que sí, y al mismo tiempo yo plantearía esta preocupación para no pensar que uno, desde un lugar despejado o asegurado en la relación con ciertos conocimientos (aunque creo que los tenemos), señala estas limitaciones o estas dificultades.

Me parece que hay una señal muy fuerte en un gobierno que, de hecho, hostiga y vacía, vacía desfinanciando la educación, el sistema educativo, por lo pronto las instancias de investigación en general, y en áreas ligadas a materias de conocimiento social especialmente.

Pero esto es explícito: van expresamente en contra de la elaboración de conocimientos en el sistema educativo, van expresamente en contra de la elaboración de conocimientos especialmente en el área de los conocimientos ligados con la esfera de lo social y con el conocimiento histórico.

Apuntan expresamente a vaciar las políticas culturales, en base a las cuales se produjeron gran cantidad, por ejemplo, de películas que dan cuenta de un conocimiento que ellos están pasando por alto. Quiero decir, me parece que es doble el mecanismo y es preocupante porque nos involucra. No estamos en un espacio preservado donde señalamos "no saben, no conocen". Me parece que esta política de embrutecimiento general nos afecta también.

Por ejemplo, por mencionar el cine. En el cine, obviamente, no es la única instancia. También podemos pensar en los investigadores en el área de historia, en el CONICET, que también los están atacando y también están vaciando su posibilidad de investigar y ahondar en conocimientos en base al desfinanciamiento.

Hay una campaña de embrutecimiento que cae sobre toda la sociedad. Nosotros no estamos exentos y no estamos a salvo. Ahí donde existió una política de estímulo cultural... Y no tenemos por qué prestarnos al juego de extorsión de acordarse de los niños pobres de Formosa y sus fideos; solamente se acuerdan de ellos cuando tienen que recortar fondos para políticas culturales o políticas de promoción cultural.

Martín, yo quería ir por este lado, más hacia una discusión de orden casi epistémica. En el pase con Longobardi hace un rato, él planteaba que de Steve Bannon se decía que era "el idiota más ilustrado del mundo". Ayer, Jaime Durán Barba citaba un libro que era "El pensamiento intruso", en el que planteaba que la interdisciplinariedad era la única forma de poder enriquecer el conocimiento.

Y muchas veces se dice que los especialistas en un tema, con todo mi respeto por los cirujanos, por ejemplo, pasan toda su vida dedicada a un punto en particular y, en el resto de actividades, no tienen por qué tener un desarrollo cultural.

Siendo personas ilustradas en una actividad, carecen de los conocimientos , no todos, me refiero solamente como ejemplo, en el resto de materias. Entonces, sus opiniones pueden ser ilustradas en un sentido, por ejemplo, en economía, y al mismo tiempo ser muy brutos en todo lo demás.

A lo que me refiero es: ¿no encontrás una continuidad en distintos funcionarios de este gobierno que tienen, sin ninguna duda, una formación profunda en una parte del conocimiento, pero que, a lo mejor, les ha quitado perspectiva del resto de conocimientos? Y creyendo que, con ese conocimiento, conocen todo, ¿se animan a opinar sobre todo?

Mirá, me doy cuenta de por qué zigzaguee un poco en la respuesta, Jorge. Me propongo una y otra vez no colocarme en un lugar de desprecio respecto de la falta de conocimiento de alguien, pero tengo que admitir que el Laje me lo vuelve especialmente difícil. Me vuelve especialmente difícil sostener esa tesitura, que te diría que sostengo por principio.

Porque realmente la falta de conocimientos que exhibió en el video me parece que cobra la gravedad de un video, como vos subrayaste. Si es alguien con quien estás conversando en un café, bueno, es alguien con quien estás conversando en un café. Si es el tipo de discurso que el propio Estado coloca en el lugar de expresión oficial y, además, lo hace en un aniversario del 24 de marzo, ya es más grave.

Porque, yo te diría, no lo pondría en términos algo así como el conocimiento profundo o el hilado fino de ciertos aspectos del pasado. Pretender que se ocultó la existencia del aparato de represión del Estado antes del 24 de marzo del 76, que eso se ocultó, que no se sabía...

¿Qué grado de desconocimiento que tenés que adquirir? ¿Cuántas películas tenés que no haber visto? ¿Cuántos documentales en la televisión, en el canal Encuentro (que han desfinanciado, por cierto) tenés que no haber visto para darte por no enterado?

Y además, pretender colocarte en el lugar del saber y de iluminar vos a los que ignoran, haciéndoles saber tu revelación, producto de tu investigación. Ese es el lugar de enunciación de Agustín Laje. Descubriste y venís a ilustrarnos que existió la represión del aparato del Estado antes del golpe del 76. Pero eso ya lo sabíamos.

Hay toneladas de producción y de elaboración crítica al respecto. La existencia o la opción de ciertos sectores de la lucha política, la opción por el recurso a las armas, no ha sido ocultada. En todo caso, es ignorancia del que está tomando la palabra para decirnos, para ilustrarnos, para revelarnos esta verdad que supone que desconocemos.

¿Cómo la vamos a desconocer? ¿Cómo podríamos admitir que esto sea escamoteado, escondido u ocultado cuando hay pilas de bibliografía? No digamos ya leer, con entrar a una librería, con caminar entre las mesas y mirar las tapas ya te enterás de que eso es sabido, ha sido estudiado y ha sido narrado.

Y ha sido profundamente criticado, porque hay también una vasta producción de revisión crítica de la opción por las armas. Por poner un ejemplo entre muchos otros posibles, la intervención de Oscar del Barco, la formulación "No matarás" fue un texto que, hace unos años, desencadenó una amplia y profunda discusión respecto de lo que fue la elección, la opción por la lucha armada.

Hay un volumen que recogió todas esas intervenciones, editado magistralmente por la Universidad Nacional de Córdoba. A esto me refería antes, Jorge: el mismo gobierno que está financiando las universidades está impidiendo que las editoriales universitarias puedan hoy editar y publicar libros como ese, que se publicó sobre el profundo debate que se generó en torno a la lucha armada a lo largo de los años.

Puse un ejemplo entre muchos posibles. Intervenciones de Vezzetti, de Pilar Calveiro, de Claudia Hilb, de Sergio Bufano. Las últimas que leí de Sergio Bufano fueron en el diario Perfil, más de una columna, por poner un ejemplo. Entonces, los alcances del desconocimiento de lo que se expuso en el video del otro día son graves, en el sentido de que entran en correlación con toda una maquinaria de producción de desconocimiento que este gobierno está montando.

Cercenando, como dije, estudios, investigaciones, producción artística. Un cine que no sea solamente el cine de rédito comercial inmediato, que tenga otra aspiración. La existencia de planes de promoción y difusión de la literatura argentina, que no la dejen solamente librada al curso que pueden tener los textos más ligados al bestseller o a la fortuna comercial, sin otro tipo de apuesta cultural.

Veo una correlación entre las políticas de vaciamiento de la producción de conocimientos en nuestra sociedad y un discurso plagado de ignorancia. Y centrado, por otra parte, en un único foco casi monotemático que es suponer que el relato formulado desde el kirchnerismo, cuestionable o cuestionado desde muchos lugares, es el único que hubo y el único que hay. Y que hay que contrarrestar con un único otro relato, que es la idea falsificada de lo que presentan como "memoria completa".

Dicen: "Hubo un relato y falta otro que lo va a completar”. Y esta es otra falsificación, a mi entender. Siempre con esta insistencia en una lógica binaria absolutamente reductiva, esquemática, simplificadora. Suponen que las cosas tienen dos lados: hubo uno, y ahora viene el otro.

Y con esto, además, la cosa se completa y se cierra. Porque la idea de "memoria completa" introduce también una expectativa de dar el tema por cerrado, es decir, de "terminar con el asunto", frente a la perspectiva de que una memoria es siempre abierta, o siempre se puede reabrir.

Pero además, no hubo un único relato. Hubo muchos relatos a lo largo de los años de restablecimiento de la democracia. Se centran maníacamente sólo en uno. Y en realidad, cada uno de esos relatos tuvo sus contrarrelatos. Ya existieron relatos alternativos, cuestionadores, críticos, de cada una de esas visiones: la del alfonsinismo, la del menemismo, la del kirchnerismo.

Distintos relatos que, a su vez, recibieron objeciones, cuestionamientos, perspectivas críticas. Y en veinte minutos, se arrasó con todo esto. "Arrasar" significa eso: aplastar toda esta producción de conocimientos que atesoramos en la cultura argentina, convertirla en nada. Y desde ese lugar de una ignorancia producida. Por eso soy más proclive a pensar en cómo producen ignorancia, y no solamente a señalar que ignoran. Producen ignorancia.

O las dos cosas.

Son las dos cosas. Y a mí me preocupa más la producción de ignorancia.

Porque genera la posibilidad de no corregirlo, además.

Exactamente, exactamente. Y en ese sentido, estamos todos involucrados. Nosotros también nos vamos a ver afectados por las películas que no se están pudiendo filmar hoy en Argentina y que, en el futuro, nos habrían enriquecido y estimulado en el pensamiento.

Nosotros también nos estamos viendo embrutecidos y empobrecidos. Podemos tener más o menos recursos para resistir, pero el vaciamiento del CONICET nos daña a todos. El desfinanciamiento de las universidades me daña a mí porque soy docente universitario. Pero desfinanciar la producción de conocimientos en la universidad, en este caso, nos perjudica a todos.

Laje introduce el video planteando una cuestión para mí muy interesante, porque empieza por el lado de la educación. Claro que generaliza una experiencia propia, pero si nos despegamos de esa mirada completamente individualista, de alguien que más bien parece ajustar cuentas con algunos ratos en los que la pasó mal en el secundario, si dejamos de lado esa reducción individualista, aparece una cuestión interesante para retomar, ampliar y someter a discusión general.

Tiene que ver con la implementación educativa de conocimientos. En la currícula de enseñanza de Historia en la escuela media sí consta como parte de los contenidos a impartir la represión del aparato estatal, la Triple A, López Rega y las distintas instancias que activaron la represión antes del '76. Y sí consta como contenido a enseñar todo lo que tuvo que ver con la militancia política en los años '60 y '70, y los sectores que optaron por la lucha armada. No es cierto que eso haya sido callado, silenciado, y que sea desconocido.

Sigamos con las dos alternativas que estábamos planteando: si lo ignoran, no establezcan una ley general a partir de su propia ignorancia. Y si lo que están queriendo es producir ignorancia, generar un efecto de ignorancia para colocarse en el lugar del saber, como si vinieran a revelarnos algo que hasta ahora nos habían ocultado, corrámonos de esa trampa. Esto no ha sido ocultado. Hay una cantidad de películas, ensayos, novelas, artículos periodísticos, documentales televisivos. ¿Cómo se las arregló alguien, Laje o quien sea, para vivir estos años sin enterarse?

