El Plan de Milei: que los argentinos saquen los “dólares del colchón”

“Ser o no ser, esa es la cuestión” dice la primera frase del personaje Hamlet de William Shakespeare, una adaptación a la coyuntura se reflejaría con un “sacar o no sacar los dólares debajo del colchón, esa es la cuestión”. Sin embargo, “la cuestión” indica que en muchos casos no hay opción. Los ahorristas que trataron de resguardar sus pesos del modo tradicional, pasándolos a dólar, tuvieron que usar sus fondos “del colchón”.

De modo que las personas se vieron ante la situación de tener que gastar parte o todos sus ahorros para poder hacer frente a consumos cotidianos, todos rubros que se vieron fuertemente impactados por los elevados niveles de inflación reflejados en la disparada de precios tras la devaluación de diciembre último.

Los dólares del “canuto”

Según el informe "La competencia de monedas de Milei" de la consultora 1816, se puede avizorar cual sea el esquema económico financiero dentro de las premisas que impulsa el plan presidencial.De acuerdo a sus estimaciones, los argentinos tienen en su poder activos en dólares por fuera del sistema, que según los cálculos alcanzarían los USD 400.000 millones, ya sea que estén colocados en depósitos, inmuebles, y demás bienes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A Milei le ganó la casta

Asimismo, las proyecciones de la misma consultora indican que de ese total de activos, cerca de USD 200.000 millones estarían “bajo el colchón”, en poder de los pequeños ahorristas e inversores minoristas, guardados literalmente en sus hogares, o en cajas de seguridad. Son los dólares que según el equipo económico de Milei, deben reinyectarse a la economía para reactivarla. Cabe recordar que estas estimaciones distan mucho de los depósitos colocados en pesos, que actualmente oscilan en torno a USD 40.000 millones.

¿Cómo funciona el plan?

Dentro del esquema, las medidas apuntarían a la eliminación definitiva de los altos índices de inflación de la economía argentina. Con su plan de libre “competencia de monedas”, viene incluida la firme decisión de frenar la impresión de pesos, sumado al saneamiento dentro de las cuentas del Banco central. De modo que esto conduciría a un proceso de “dolarización endógena”, que se darían en forma espontánea cuando la gente comenzara a usar los dólares del colchón sus dólares ahorrados para los gastos y transacciones habituales.

Descifrando el plan de Milei

Se trata, dentro de este plan, de un progresivo proceso de transformación de “ahorro” a moneda de cambio habitual, hasta la desaparición definitiva del peso.La consultora señala que una libre competencia de monedas sugiere “eliminar el cepo y flotar”, pero destaca que en la cabeza de Milei implica otra cosa: “consiste en la eliminación de pesos por todo concepto, convirtiendo la impresión en un delito de lesa humanidad (vía una ley)”.

“A partir de ahí, surgiría la libre competencia de monedas, con un dólar de curso legal. A su vez, “la única remonetización posible con crecimiento económico sería con “los dólares del colchón”. Al final de cada día, se rescatarían “los pesos residuales hasta su total eliminación”, remarcan.

Competencia de monedas en 4 claves

El reporte de 1816 pone foco en cuatro ítems fundamentales para que el “Plan de Milei” prospere exitosamente."El primer paso en la implementación de este régimen es eliminar todas las fuentes de emisión, lo cual tiene sus complejidades", advierte 1816. Y agrega una explicación detallada de lo que implica el primer factor.

1-La eliminación de la emisión

-Monetización del déficit. "Su eliminación requiere que el equilibrio fiscal alcanzado en los primeros meses de 2024 se sostenga en el largo plazo, algo imposible sin mejorar la calidad del ajuste hecho hasta aquí. Entre licuación de jubilaciones y el impuesto PAIS se explica el 61% de la mejora del resultado fiscal del primer cuatrimestre, lo que explica los debates acerca de la sostenibilidad del proceso. Para mejorar la calidad hay que trabajar con el Congreso”

-Pasivos remunerados. "Para eliminarlos, el mercado debe aceptar pasar de riesgo BCRA a riesgo Tesoro, algo que ya se logró en gran medida: post subasta de Lecap los bancos privados ya tienen menos de $8 billones de pases de modo que a esta altura la eliminación final de los remunerados depende mayormente de que los bancos públicos liciten Lecap en alguna de las subastas quincenales".

La semana pasada, el dólar dólar trepó a $1300. La comparación con el financiero.

-Bid y puts BCRA. "El bid del Central ya se eliminó normativamente (el BCRA ya no está forzado por normativa a pararse en ciertas especies y ciertos niveles), pero lo de los puts es más complejo. Según estimamos, quedan puts por algo más de $19 billones a valor de mercado y de eso hay puts viejos (los que pueden ejercerse en cualquier momento) por $17 billones. De este último número calculamos que el 49% corresponde a títulos 2026 y 2027".

-Compra de reservas. "Para que el Central ya no necesite emitir para comprar divisas, se requiere como mínimo que las reservas netas, que hoy son US$ -1.400 millones vuelvan a cero".

-BCRA como prestamista de última instancia. "Milei dice que su régimen incluye una reforma del sistema financiero a prueba de corridas, proponiendo algo estilo Banca Simons. En el modelo Simons, las entidades que toman depósitos (con encajes de 100%) están separadas de aquellas que ofrecen crédito (que podrían pensarse como fondos de inversión)".

2-Aprobación de la prohibición de imprimir

El informe de la consultora precisa que “una vez eliminadas todas las fuentes de emisión, el plan requeriría que el Congreso apruebe la prohibición de imprimir y que los pequeños ahorristas “saquen los dólares del colchón” haciendo circular sus tenencias en la divisa estadounidense para “que crezca la base monetaria y la economía no vaya a una recesión deflacionaria”.

Milei prometió eliminar el Impuesto PAÍS y reducir las cargas impositivas

Agrega el informe de 1816, que los argentinos tienen activos (en el sector privado no financiero) fuera del sistema financiero por un monto cercano a USD 400.000 millones, cifra que incluye USD 200.000 millones en "el colchón", contra depósitos privados en pesos por apenas US$ 40.000 millones”. Por lo cual es caso de funcionar el plan de Milei, esa gran cantidad de dólares podrían inyectarse a la economía local.

3- Definir qué pasaría con el tipo de cambio

El reporte también analiza que sucedería con el tipo de cambio dentro del plan de libre competencia de monedas de Milei: “La oferta de pesos estaría fija, pero no está claro cuál sería el piso de su demanda” una vez eliminadas las restricciones y cepos y que el “dólar tenga curso legal”. ¿Quién lo definiría? "En este sentido, sería el propio mercado quien defina la velocidad de desmonetización del peso y cuán pronto se avanzaría a la dolarización final (la “dolarización endógena”a la que se refiere el libertario)", apunta el informe.

4-Definir el destino de la deuda en pesos

“Post eliminación de pasivos remunerados, la deuda soberana en Pesos ex tenencias del fondo de la ANSeS y el Banco Central rondaría los $97 billones contra una base monetaria de $15 billones. Esa deuda en Pesos, salvo que se canjee por deuda en Dólares, solo podría renovarse o repagarse con superávit fiscal (ya no podría pagarse con emisión)”, advierte el reporte de la consultora 1816.

Cajas de ahorro en dólares: el Banco Central flexibilizó los requisitos para la apertura

¿Qué podría salir mal? La política

Como parte del reporte de análisis desde la consultora se plantean que cosas podrían provocar que “todo salga mal”. “El régimen tal cual lo describe Milei (con eliminación permanente de toda fuente de emisión y una especie de Banca Simons) no tiene precedentes en el mundo, lo cual hace incierta su implementación y los resultados”, afirman los analistas de 1816.

En ese sentido advierten: “Un escollo evidente es la política: esta competencia de monedas puede hacerse sin que se acelere la inflación en Pesos en tanto y en cuanto el mercado “compre” que la eliminación de la impresión es para siempre”. Es decir, “para que esta competencia de monedas se pueda implementar, es indispensable que el mercado no tenga duda alguna respecto a que el fin de la impresión de moneda es para siempre. Si eso dependiera únicamente del Gobierno de turno eso no sería necesariamente un problema”, remarcan.

Los departamentos subieron en dólares: Buenos Aires está entre las ciudades más caras de América Latina

Pérdida de confianza de caras al 2025

La consultora hace una seria advertencia: “En 2025 hay elecciones de medio término y si Milei no tuviera buen desempeño el mercado podría perder la confianza. A eso se suma que “también hay riesgos netamente económicos: si los argentinos son lentos en “sacar los dólares del colchón” la desmonetización sería un límite concreto para la recuperación económica (suponiendo que no hay ingreso masivo de dólares del exterior)”.

Concluye el informe de la consultora 1816, señalando que “El plan que describe Milei es audaz, una apuesta a todo o nada. Si sale bien, eliminaría por completo la inflación. Si sale mal, no puede descartarse una fuerte aceleración de los precios en moneda local”. Es un plan que luce “inédito a nivel internacional”. Por momento parece más una declaración de principios que algo con implicancias concretas a corto plazo”, afirman.

AO FM