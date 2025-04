El senador Pablo Blanco puso en duda que el Gobierno quiera aprobar Ficha Limpia

El senador radical Pablo Blanco se refirió a la postergación de la sesión que debía tratar el proyecto de Ficha Limpia y señaló que el gobierno debería haber garantizado la presencia de los legisladores que estuvieron en la sesión por los pliegos de los jueces de la Corte. Además consideró que, con este tema, el gobierno intenta arrebatar banderas que no le son propias. “El tema de Ficha Limpia se viene discutiendo hace mucho tiempo, inclusive cuando el actual presidente ni siquiera actuaba en política”. remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Pablo Blanco es senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego del Bloque de Unión Cívica Radical. Había sido diputado en la legislatura previamente 1991, 1999 y entre 2011 y 2019. Es Contador perdón y preside la Unión Cívica Radical de su provincia.

Me gustaría su evaluación de lo que pasó ayer en el Congreso y su propia acción para que eso sucediera.

Bueno, en principio, si se refiere a la actuación en la Cámara de Diputados, por supuesto que estoy satisfecho con que haya prosperado la creación de la comisión investigadora, que intentamos hacer en el Senado y que por un voto no logramos concretar. La verdad que me parece que es un paso importante para traer claridad sobre este tema de la criptomoneda Libra.

Y si se refiere a la suspensión de la sesión que teníamos el día de la fecha para el tratamiento de Ficha Limpia, esto se debió, entre otras cosas, a que no estaban asegurados por parte de los distintos bloques los 37 votos necesarios para la aprobación de esta ley.

Recordemos que es una ley que tiene que ver con el tema electoral, y necesita la aprobación de la mitad más uno de los integrantes del cuerpo. El bloque de la Unión Cívica Radical, con sus tres integrantes, estábamos presentes para participar y votar afirmativamente, pero bueno, se ve que había dificultad en otro bloque y por eso tomaron la decisión de extenderla.

Lo que pasó ayer, ¿fue una especie de punto de inflexión? ¿Estamos frente a un reacomodamiento dentro del Congreso de distintas fuerzas respecto de temas que compartan y puedan llegar a votar en común en el futuro, o estamos frente a un hecho aislado, puntual, por el caso de Libra?

No. Yo creo que hay hechos donde coincidimos en la forma de votar, por ahí. Hay que analizar quiénes son los que modificaron su postura con respecto a este tipo de votaciones. En el caso de la Unión Cívica Radical, yo creo que tratamos de ser lo más coherentes posible y venimos votando siempre lo mismo.

Hay algunos que, cuando eran oficialismo, actuaban de distinta manera. Pero yo creo que hay temas que son coincidentes, y eso nos permite votar en conjunto con otros espacios que no coinciden con nosotros. Pero bueno, esto no quiere decir que uno plantee la contra por la contra misma.

Pero me parece que la gravedad del hecho de Libra, y lo demuestra la situación, porque a partir de ahí, primero el discurso de Davos y después el tema de Libra, ha hecho que el gobierno haya perdido realmente la iniciativa.

Uno no pretende analizar o juzgar las responsabilidades penales, sino las responsabilidades políticas. A mí no me cabe ninguna duda de que el presidente de la Nación violó la Ley de Ética Pública con la actitud que tuvo. Y me parece que eso es lo que el Congreso, entre otras cosas, debe analizar.

Pablo, usted mencionó la Unión Cívica Radical, que además usted preside en el caso de Tierra del Fuego. ¿Con qué línea de la Unión Cívica Radical se siente más satisfecho? ¿Cómo imagina la evolución del partido frente a tanta fragmentación interna?

Bueno, yo soy radical de la única línea que, entiendo yo, debería ser el radicalismo. Porque hay algunos que figuran o representan a la Unión Cívica Radical en el Congreso Nacional, por ejemplo, pero dejan de lado los principios del partido. Entonces, yo no los considero radicales en ese sentido.

Sí, son radicales porque ingresaron por la Unión Cívica Radical, pero hacen caso omiso a lo que el partido diga en este sentido. Nosotros estamos atravesando problemas internos importantes, que no son ajenos al resto de los partidos políticos, pero me parece que lo que tenemos que hacer es discutir más internamente y no a través de los medios de comunicación.

Y buscar caminos de entendimiento, acentuar las cosas en las coincidencias y no exclusivamente en la disidencia. Lamentablemente, este gobierno, que hace caso omiso del federalismo y que juega con las necesidades de las provincias, utiliza esta herramienta para generarnos problemas internos, en el caso nuestro, de la Unión Cívica Radical.

Claudio Mardones (CM): Quería pedirle su impresión respecto a cuál fue la razón que llevó a la Casa Rosada a jugar con tanta insistencia en llevar Ficha Limpia al recinto, cuando, tal como dice usted, los problemas no estaban en el radicalismo, sino en otros bloques. Santiago Caputo, llevando adelante las riendas de esta estrategia, ¿ha tocado un techo después de lo que pasó con los rechazos de los pliegos de Manuel García-Mansilla, de Ariel Lijo, y después de la suspensión de Ficha Limpia?

Mirá, a mí me parece que el gobierno, a través de sus distintos intermediarios, muchas veces juega al límite. El tema de los jueces de la Corte me parece que lo tenían recontra claro desde hace bastante tiempo. La insistencia, en el caso nuestro del bloque de la Unión Cívica Radical, sobre la necesidad del retiro de los pliegos para evitar el rechazo de los mismos, no fue aceptada.

Ellos creen que el resultado de las urnas les da derecho a cualquier cosa, y me parece que están jugando con fuego. En ese sentido, me parece que no le hace muy bien a la institucionalidad que dos candidatos del presidente para la Corte Suprema reciban el rechazo del cuerpo.

Cuando no hay consenso para la aprobación, lo que hacen los ejecutivos de distintos gobiernos es retirar los pliegos y proponer otra alternativa. En esta oportunidad, el gobierno quiso jugar, y bueno... lamentablemente, salió como todo el mundo suponía.

En el caso de Ficha Limpia, la verdad que el gobierno siempre tiene la virtud de querer arrebatar banderas que no le son propias. Porque el tema de Ficha Limpia se viene discutiendo hace mucho tiempo, inclusive cuando el actual presidente ni siquiera actuaba en política.

Y lo mismo sucedió, por ejemplo, con la boleta única, que ahora se hacen propietarios de la aprobación de la boleta única. Es decir, se venía discutiendo con mucho tiempo de antelación, y ellos ni siquiera habían presentado proyecto en ese sentido.

Ahora, el tema del Senado, la verdad que no sé si es irresponsabilidad del oficialismo en el Senado, independientemente de la opinión de la Casa Rosada. Porque ese pedido de sesión se hizo en la misma época que el del tratamiento de los jueces.

Pero bueno, ante el resultado de los jueces, salieron intempestivamente a pedir esta sesión sin haber garantizado los votos necesarios. Porque corríamos el riesgo de que si se daba la sesión y no se obtenían los votos necesarios, se caía el proyecto y no se podía tratar hasta el año que viene.

Entonces yo no sé hasta qué punto al oficialismo, o sea, a la Casa Rosada, le interesa que salga o no salga Ficha Limpia. Tengo mis dudas al respecto. Porque si le hubiera interesado, seguramente se hubieran garantizado la concurrencia de aquellos senadores que, aparentemente, estaban con dificultades para participar, y que sí se encargaron de que participen y la voten afirmativamente en el caso de los jueces.

Senador, le agradecemos mucho. No sé si quiere hacer algún comentario sobre el tema de Aerolíneas Argentinas, con el que nosotros abrimos al principio. Le dejamos a usted la decisión de hacerlo.

Casualmente estoy llegando a Aeroparque porque voy a tener una reunión con el presidente de Aerolíneas, para explicarle los inconvenientes que acarrean a la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, la cancelación del segundo vuelo, y el mantener y sostener un vuelo en un horario que no es muy habitual.

Y, a su vez, también plantearle que la cancelación del vuelo Ushuaia-Córdoba también perjudica a muchos habitantes de la provincia de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es una provincia aerodependiente. No es fácil, si no es a través del avión, agarrar un auto y llegar a cualquier lugar. Cuesta mucho, hay que atravesar nuestro país, hay que atravesar más de mil kilómetros.

Entonces, me parece que los funcionarios deben pensar, no solamente alrededor del escritorio o desde la General Paz,: deben pensar que el país es muy amplio, y que hay necesidades que hay que cumplir. Es la obligación del Estado.

