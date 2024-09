Pablo Blanco (senador UCR): "Espero que el jueves se apruebe el financiamiento educativo y el rechazo del DNU"

El contador Pablo Blanco manifestó que “sería una sorpresa” que el Gobierno modifique la tensa relación con los gobernadores de Juntos por el Cambio. “Los funcionarios que participan en nombre del Gobierno después son desautorizados”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Además, criticó el cruce entre Martín Lousteau y Rodrigo de Loredo: “La discusión del radicalismo debe ser en el ámbito interno”.

Pablo Blanco es senador de Tierra del Fuego por la Unión Cívica Radical.

Alejandro Gomel (AG): La semana pasada sostuvo que “el oficialismo está convulsionado”. ¿Por qué lo ve así?

Eso es una declaración de hace días atrás, cuando estaba el tema de la exclusión del bloque de los libertarios del senador Paoltroni. Pero bueno, sí, tenían algunos inconvenientes, tanto en Diputados como en el Senado de la Nación. No se ponen de acuerdo, la discusión es pública y se da a través de las redes sociales.

AG: ¿Y para este juicio de paro de la sesión, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué puede pasar allí en el Senado?

Bueno, espero que espero que el jueves se apruebe el financiamiento educativo y el rechazo del DNU. Y también que se apruebe la Boleta Única, esas son mis expectativas.

AG: Hablando del tema universitario, ¿se vendrá otro veto?

Es una de las facultades que tiene el Presidente de la Nación, el ejercicio del veto. Así que veremos cuál es el análisis que hace y seguramente puede ser una de las posibilidades porque seguramente van a decir que no saben de dónde salen los recursos.

El Gobierno de Javier Milei vetó la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso

Si tuviéramos el presupuesto en vigencia, y espero que pase en los próximos días, le podamos decir claramente al Presidente de dónde salen los recursos para afrontar esta ley, como pasó también en su momento que se hizo la modificación de la fórmula jubilatoria que vetó el Ejecutivo.

AG: Bueno, hablando del presupuesto, el Presidente se prepara para ir, probablemente el lunes que viene, a presentar el presupuesto ante el Congreso. ¿Qué le parece eso, que el Presidente mismo en persona vaya a hablar del presupuesto, algo que generalmente lo hace el ministro de Economía? ¿Cómo ve esa actitud?

No lo veo mal, si es que es así, espero que el Presidente vaya a Diputados a manifestarse y a presentar el presupuesto con números ciertos. Porque él es un eximio economista que anhela que le den el Premio Nobel de Economía, pero maneja las cifras con una liviandad que muchas veces sorprende. Y hasta llama la atención que haya estudiado Economía. Esperemos que vaya y si es que va, hable y cuente la realidad del presupuesto que quiere presentar ante el Congreso.

La perspectiva del radicalismo y una interna que asoma

Elizabeth Peger (EP): El próximo miércoles en la Cámara de Diputados, los sectores de la oposición dialoguista que habían conseguido los dos tercios inicialmente para votar la primera media sanción de la reforma jubilatoria van a intentar volver a juntar esos dos tercios para que la iniciativa vuelva al Senado y allí se pueda ratificar en contra del veto presidencial. ¿Cómo está la situación del radicalismo? ¿Qué puede pasar? ¿Qué expectativas tienen respecto de esta ley, en un contexto donde van a estar muchos jubilados movilizándose frente al Congreso?

Yo entiendo que si es por lo que uno analiza con la convocatoria a la sesión del próximo miércoles, el radicalismo en su conjunto, en Diputados va a votar por el rechazo al veto. De acuerdo a la convocatoria, todos los integrantes del bloque han suscripto a la convocatoria, así que me parece que esa es la mecánica que va a llevar adelante la UCR en la Cámara de Diputados.

Martín Lousteau: "Este es un gobierno de fabuladores matemáticos"

EP: ¿No creen que pueda mellar la decisión de algunos diputados a partir de cierta presión que hay del Gobierno sobre algunos gobernadores del radicalismo?

Yo creo que la convocatoria la ha suscrito todo el bloque, por lo menos esa es la información que yo tengo, así que no creo que cambien de postura. Pero bueno, está en la responsabilidad de cada uno de los diputados de qué manera van a votar y actuar.

EP: En el Senado están los números si se quieren ratificar esos dos tercios por jubilaciones, ¿no?

Por supuesto que sí, si se repite la votación de cuando se trató el tema en el Senado, están ampliamente superados los dos tercios, 60 votos más o menos.

EP: En los últimos días hubo algunos cruces importantes en el radicalismo, por ejemplo entre Rodrigo de Loredo, el presidente titular del bloque de diputados radicales, que habló de que se sentía incómodo con la presidencia del partido por parte de Martín Lousteau. Precisamente Lousteau le contestó el fin de semana con algunos reproches. ¿Cómo interpretan ustedes esa disputa interna?

Eso se debe discutir internamente como realmente corresponde, porque de la manera que se está haciendo tanto el diputado como el senador, que a la vez es el presidente del partido, me parece que le hace mucho daño a la Unión Cívica Radical.

Rodrigo de Loredo remarcó las diferencias con Martín Lousteau, presidente del partido radical.

Son discusiones que se deberían dar internamente, sobre todo ellos que hasta último momento pertenecían al mismo sector. Además, creo que si De Loredo se encuentra incómodo con la presidencia de Lousteau, fue uno de los que en su momento apoyó para esa presidencia. Pero creo que esta discusión no se debería dar en los medios de comunicación, esto no le hace nada bien ni el partido ni la política.

Claudio Mardones (CM): Con respecto a otro de los temas que se espera tratar el jueves en el recinto de la Cámara Alta, está la Boleta Única de Papel. Bueno, parecía que en un momento había una coincidencia para poder destrabar lo que ya era un dictamen desde enero. Y había algunas resistencias, se hablaba de una votación empatada prácticamente, pero ahora lo que sostiene es que sigue trabado y que hay muchas resistencias en el radicalismo. ¿Es así?

No, yo creo que el radicalismo en enero, cuando se trató en la comisión, votamos a favor. Estaba empatada porque Unión por la Patria, que se opone a la boleta única de papel, adhirió a un dictamen de la senadora de Río Negro.

Entonces quedaron 36 votos por cada uno de los dictámenes cuando tiene que tener 37 votos ya que en esta oportunidad no corren el desempate de la presidenta. Tiene que tener 37 votos sí o sí porque es un tema electoral. Yo creo que el radicalismo está a favor de la boleta única. Y seguramente el jueves esto va a quedar demostrado en el tratamiento en el recinto.

Senado: con la Boleta Única, el Gobierno de Milei quiere amortiguar dos derrotas

CM: Algunos consideran que teniendo en cuenta la tensa relación del Gobierno nacional con los gobernadores, especialmente los de Juntos por el Cambio, en algunos casos esperaban un trato diferencial o al menos no tan áspero como el que ha sucedido con los gobernadores del peronismo. En ese sentido, algunos consideran que directamente para un escenario de este tipo no le van a dar los votos a una reforma tan importante como esta, que como bien señaló, al ser una ley electoral, por ejemplo, la vicepresidenta no puede desempatar y está esta situación en donde está el poroteo empardado. ¿Cree que puede haber algo de eso? ¿Cree que durante las votaciones de lo que viene, especialmente en la Cámara Alta, si no mejora la relación con los gobernadores de JxC, pueda aparecer alguna sorpresa para el oficialismo de parte del radicalismo?

Para mí no sería ninguna sorpresa. La sorpresa sería que el Gobierno modifique la situación con respecto a los gobernadores en distintos espacios, pero sobre todo en JxC. Porque los funcionarios del Gobierno que vienen a conversar y a negociar prometen, pero después en realidad no cumplen nada, porque en definitiva la palabra final la tiene alguien que no participa en las negociaciones. En este sentido, los funcionarios que participan en nombre del Gobierno después son desautorizados, como ha sucedido, por ejemplo, en lo último con la ley previsional.

Macri logró avanzar con la coordinación en el Congreso con Milei y aguarda más gestos

Pero bueno, puede ser que haya alguna tensión en ese sentido, pero el retraso o la no realización de la sesión la semana pasada se debió a que el radicalismo exigía que se traten los tres temas en conjunto y no por separado. Ese fue el motivo por lo cual se llegó al entendimiento de que este jueves iba a estar en condición de tratar los tres temas juntos. Y por lo que sé, la UCR, así como acompañó en su momento el dictamen, va a acompañar la boleta única. Si esto no sucede, será una sorpresa de último momento que también me llevaré yo.

