En medio de nuevas acusaciones por el lanzamiento de un cohete de Space X que podría haber generado un agujero en la ionosfera del planeta, Elon Musk hace oídos sordos y sigue en su derrotero desesperado por lograr torcer el destino trágico de su red social ex Twitter, recientemente bautizada como “X”.

En ese sentido, continúa cambiando las reglas de política interna de la compañía y ahora propone modificar el sistema de pago para creadores de contenido con Apple.

En concreto, el magnate dueño de la plataforma “X”, ex pajarito azul, anunció que hablará directamente con Tim Cook, CEO de Apple, para intentar modificar el sistema de cobro de comisiones al pago de suscripciones.

Precisamente publicó en un tuit desde su cuenta personal: “Apple toma el 30%, pero hablaré con Tim Cook y veré si eso se puede ajustar para que sea solo el 30% de lo que X se queda para maximizar lo que reciben los creadores”.

Negociar con Tim Cook … en beneficio de “X”

El difícil y desafiante objetivo de Musk es lograr negociar con el CEO de Apple, un cambio radical en la política de cobro de comisiones que la compañía de la manzanita aplica a las transacciones mediante la tienda de aplicaciones Apple Store.

De este modo, Musk busca mejorar el pago a los creadores de contenido dentro de su propia red social “X”, aunque justificó su decisión con una motivación un tanto solidaria y empática: “muchas veces unos cuántos dólares extras puede cambiar una vida”.

Cabe recordar que el tema de la comisión cobrada a los creadores fue uno de los temas que mayores controversias y quejas siempre generó. Respecto de eso hace algunos meses, el dueño de ex Twitter, calificó a las comisiones que aplica Apple a las transacciones mediante la App Store como "un impuesto global de facto en internet".

No obstante, tras un nuevo y repentino cambio de idea, tan característico de la personalidad impulsiva de Musk, ahora busca negociar directamente con Cook para lograr una rebaja en el porcentaje de comisión del 30%.

De hecho, así lo afirmó el multimillonario en un tuit donde además alentó a los usuarios a suscribirse a la mayor cantidad de creadores posible. "Personas de todos los rincones del mundo publican contenido increíble en X. Pero a menudo viven en circunstancias difíciles, donde incluso unos pocos cientos de dólares al mes pueden cambiar su vida", remarcó.

Cambio en el sistema de monetización

Hasta el momento, y como una de las medidas adoptadas por Musk desde la compra de la plataforma Twitter, todos los creadores de contenido están atados a un sistema de recompensas como medio para generar y obtener ganancias de la red social.

En ese sentido, recientemente el empresario también anunció una actualización en el esquema de monetización que se puso en marcha en los últimos meses: la red social habilitó percibir un ingreso neto del 100% de las sumas generadas por las suscripciones a los perfiles de los creadores. Ello, durante los primeros 12 meses y luego la ex Twitter aplicaría una comisión del 10%.

Nueva política: X “no se quedará con nada”

En un viraje de timón, ahora Musk anunció su nuevo cambio de opinión y aseguró que todas las ganancias serán para los usuarios y X no cobrará nada. Según el mismo lo dijo, la red social “X”, no se quedará con la comisión del 10 % de los ingresos publicitarios generados por los usuarios después del primer año.

De hecho, la nueva política de la compañía establece que la red social no se quedará “con nada para siempre, hasta que el pago supere los USD 100.000, luego el 10 %”. Es decir, que “X” no cobrará un solo dólar mientras el creador de contenido no supere dicha suma en ingresos, solo después se quedará con el 10 % por comisión. Sin embargo, dejó en claro, que “los primeros 12 meses siguen siendo gratuitos para todos”.

Convencer a Cook de recortar sus ganancias

En esta nueva etapa al frente de su rebautizada red social “X”, el magnate busca negociar un cambio en las condiciones de la tienda de aplicaciones de Apple. Cabe destacar que por política empresarial de la compañía de la manzana, cada compra y suscripción realizada en una aplicación debe hacerse mediante la App Store. A su vez, del ingreso generado un 70% será para el creador y un 30% para la compañía.

“Apple cobra una comisión del 30%, pero hablaré con Tim Cook para ver si esto puede ajustarse para que sea el 30% de lo que cobre “X” de forma que se maximicen las ganancias de los creadores”, es el nuevo desafío que se autoimpuso Musk. Proponerle a Cook que haga un cambio rotundo en la aplicación del 30%.

En concreto, la propuesta implica, como bien claro lo publicó el dueño de “X”, que Apple cobre su comisión del 30%, pero aplicado sobre la suma resultante de la comisión del 10% que cobra “X” conforme los nuevos parámetros de su programa interno de monetización.

Propuesta poco seductora

Literalmente implica que Apple debería renunciar al cobro del 30 % por cada suscripción, para cobrar el 30% del 10% que “X” obtendría como ingreso recién después de que un creador de contenido superara los USD 100.000.

Ello sin olvidar que sería después de 12 meses iniciales gratis. No parece ser una idea tentadora, cuando implica avanzar sobre la dirección de una empresa ajena. Por otra parte, no muchos creadores de contenido tendrán capacidad de generar grandes sumas de ingresos de modo constante.

Se recuerda que para monetizar en la red social “X”, y participar de la recaudación de la compañía por publicidad, los usuarios deben suscribirse a Twitter Blue, servicio pago. Asimismo, deben superar los 500 seguidores y lograr al menos 15 millones de impresiones en las publicaciones de los últimos tres meses.

FM JL