Como es conocido, Twitter ya no tiene ese nombre y pasó a llamarse “X”. Ello, dentro de lo que el propio Musk definió como parte de una iniciativa más amplia, enfocada en ampliar el negocio diversificándolo hacia una plataforma de comunicaciones y transacciones financieras. En concreto, el cambio apunta según el magnate a convertirla en una app “para todo”.

Lejos de ser una medida más que un empresario puede tomar dentro del marco de sus facultades de dirección en su compañía y la definición de su política interna, el cambio de nombre y logo de la red social Twitter, podría dejar inmerso a Elon Musk, el magnate dueño de la plataforma, en el que sería un nuevo debate legal con Microsoft y Meta.

El cambio se puso en marcha, sin embargo, a todos los problemas que ya enfrenta la red social, entre ellos, la caída del 50% de los ingresos por la fuerte baja de anunciantes, el masivo éxodo de usuarios cansados de las idas y vueltas y descontentos con las medidas arbitrarias, se podría sumar uno nuevo: una posible demanda en reclamo por el registro legal de la marca “X”.

Adiós al pájaro azul: Elon Musk cambió el logo de Twitter por una "X" creada por fans

Problema de registro

Lo cierto es que cuando se habla de marcas y nombres comerciales, estos deben registrarse para evitar problemas legales a futuro y tener que reclamar por el uso por parte de competidores o negocios similares. De este modo, con el registro de marcas que se aplica en todos los países se busca evitar la copia indiscriminada de marcas que ya fueron registradas para otros productos.

Precisamente este podría ser el nuevo problema que tendría que afrontar Musk, al no haber previsto que “X”, el nombre elegido como nueva marca de la red social, en reemplazo de Twitter, se encontraba previamente registrado. En ese sentido, desde hace al menos 20 años la marca había sido objeto de reclamo por parte de Microsoft.

En concreto, los datos surgen del archivo de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas, que refleja que la marca “X” fue registrada en el año 2003 por la empresa fundada por otro multimillonario, Bill Gates.

No solo que Microsoft registró el nombre "X" como marca propia de la compañía dentro de los Estados Unidos, sino que trascendió que realizó la renovación del registro apenas días antes de oficializarse el cambio de logo de Twitter.

Elon Musk fue demandando por una cifra millonaria ante el incumplimiento de contratos

Por otra parte, Meta, fundada por Mark Zuckerberg, presidente y director ejecutivo de la compañía, también registró la marca en el 2019, en este caso fue con logo incluido. Este conflicto de intereses que gira en torno el reclamo de la titularidad de la marca, podría derivar en una eventual demanda contra X Corp.

Alta probabilidad de ser demandado

Los especialistas en registro de marcas en Estados Unidos, explican que cerca de 900 compañías tienen registrada la letra “X”, para identificar el nombre de la empresa o el de sus productos y servicios dentro del mercado de ese país. Por lo cual, “existe un 100% de probabilidades de que Twitter pueda ser denunciada por alguien por esto”, advirtió a la agencia Reuters, Josh Gerben, abogado experto en el tema.

Concretamente, en caso que alguna de las 900 compañías que tienen registrada la marca bajo su titularidad, sienta que está siendo afectada o perjudicada en alguna medida por el cambio de nombre de Twitter a la letra “X”, tendría derecho a demandar a Elon Musk. En dicha situación, mediante el reclamo judicial podrían prohibirle usar ese nombre para la red social y ordenarle hacer un nuevo cambio.

La postura expectante de Microsoft y Meta

Asimismo, Gerben, señala que las compañías de Mark Zuckerberg y Gates no accionarían siempre que no se perciban “amenazadas porque la “X” de Twitter invada el valor de la marca que ellos construyeron en sus registros individuales”.

"X": qué esconde el nuevo rebranding de Twitter impulsado por Elon Musk

Si bien la letra “X” es marca registrada desde hace largos años por los gigantes tecnológicos Microsoft y Meta, lo cierto es que estas empresas no usan la marca en el rubro de las redes sociales ni en servicios o productos similares, que podrían llevar a confusión a los consumidores y usuarios.

En ese contexto, sería poco probable que Twitter sea demandado por estas empresas en particular, en reclamo de la titularidad de la marca. Ello pensando en descartar una acción en el corto plazo, lo que no implica que Musk, como dueño de la plataforma no tenga posibilidades de ser demandado legalmente en el futuro.

No obstante, según propias palabras de la CEO de Twitter, Linda Yaccarino, el nuevo proyecto de Musk apunta a convertir a la red social en una app “para todo”, lo que implica ingresar al mercado de los juegos, dentro del ámbito de registro de la marca por Microsoft. A su vez, abarca ingresar a la actividad de generación de contenido online con uso de software, en el ámbito de registro de la marca por Meta.

Es claro que si estas compañías, gigantes y líderes a nivel global, consideran en lo más mínimo que sus intereses son afectados, no tendrán ninguna barrera que les impida entablar un reclamo por vía de una acción legal.

Threads, la app que busca destronar a Twitter: cómo descargarla y qué celebridades ya la usan

Las explicaciones para el cambio

No es habitual que Elon Musk explique sus decisiones. Sin embargo, tal vez acorralado por el aluvión de críticas la respuesta de Musk fue en directa respuesta a quienes reclamaron por haber abandonado un logo con identidad mundial.

“Twitter fue adquirido por X Corp tanto para garantizar la libertad de expresión como para acelerar X, la aplicación de todo. Esto no es simplemente una empresa renombrándose a sí misma, sino haciendo lo mismo.

Twitter registra una caída histórica de ingresos por publicidad

El nombre de Twitter tenía sentido cuando solo se trataba de mensajes de 140 caracteres que iban y venían, como pájaros twitteando, pero ahora puedes publicar casi cualquier cosa, incluidas varias horas de video”, señaló Musk.

Además agregó: “En los próximos meses, agregaremos comunicaciones integrales y la capacidad de dirigir todo su mundo financiero. El nombre de Twitter no tiene sentido en ese contexto, por lo que debemos despedirnos del pájaro”.

MVB JL