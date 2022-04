Emilio Apud: "Va a faltar gas porque la ayuda de Bolivia y Brasil es un blef"

El ex Secretario de Energía, Emilio Apud, dialogó con Jorge Fontevecchia en el debut de Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) y manifestó su preocupación por el faltante de gas para atravesar el invierno en la Argentina.

JF: ¿A pesar de los acuerdos con otros países para garantizarlo, existe la posibilidad de que haya faltante de gas en el invierno?

EA: Va a faltar gas porque la ayuda de Bolivia y Brasil es un blef, es decir, una expresión para su propia hinchada y no tiene ningún sustento. Esto consiste en que la Argentina tiene un acuerdo con Bolivia, que hasta el 2018 eran 25 millones de metros cúbicos diarios que vendían en el promedio anual. Después bajó, al igual que la producción, a 17 millones y este año pretendían que fuesen 10 millones de metros cúbicos diarios. Lo que consiguió el presidente Alberto Fernández, con el apoyo de Arce, fue que nos quitaran un poco menos y no que nos dieran más. Ahora nos van a dar 14 millones de metros cúbicos diarios con la diferencia que, los cuatro que acordaron agregar, valen más del doble de los 10 originales. Lo de Brasil también tiene poco sustento, porque es el cliente predilecto de Bolivia, y lo que queda va para Argentina. Le mendigaron a Brasil que consuma un poco menos, pero con eso no van a resolver el problema. La realidad es que no tenemos los dólares para importar la cantidad de gas necesaria y vamos a tener un faltante de casi 20 millones de metros cúbicos diarios, durante el invierno, y eso lo va a tener que absorber el sector productivo.

JF: ¿Cómo se podría comparar esta situación que imagina para el invierno con otra del pasado?

EA[ En las crisis siempre hay formas de mitigarlas, pero hace falta unidad de criterio para eso, conocimiento y diálogo, y el oficialismo no lo está haciendo. Se están peleando entre ellos, en vez de juntarse con la industria. Existe la posibilidad de hacer partícipe del déficit a los usuario residenciales, sin cortarles el gas, pero sí se podría restringir el gas a la generación de energía eléctrica y cortar selectivamente la electricidad a los usuarios. Pero es difícil encontrar soluciones racionales cuando priorizan lo político y sus intereses. Nosotros pagamos el 25 por ciento de lo que cuesta la energía y se está haciendo cargo el sector productivo, por eso es una picardía que estemos importando miles de millones de dólares, cuando tendríamos que estar exportándolos gracias a los recursos que tenemos.

JF: La semana pasada se conoció la inversión de una mina canadiense de cobre por más cuatro mil millones de dólares en San Juan, lo mismo sucede con el litio. ¿Argentina está en un punto en el que la minería puede terminar desarrollándose como en Chile?

EA: El problema de la energía y la minería es macro, por la falta de confianza que existe en el mundo sobre nuestro país. Y son los mismos que tienen que proveer los recursos económicos y financieros para poner en valor los recursos naturales. Un tercio de la riqueza de la Cordillera de los Andes está del lado chileno y dos tercios están en Argentina. Chile exporta 40 mil millones de dólares y nosotros, cuatro mil. Lo mismo ocurre con el litio, en Argentina seguimos discutiendo y dando vueltas por un problema que no es de la minería en sí. Sólo la energía puede empardar la cantidad de dólares por año que genera el campo y tenemos los recursos y la capacidad para hacerlo, pero no la apertura económica. Es un problema de cambio de paradigma.

