El PSG estaría interesado en contratar a Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo es uno de los entrenadores tenidos en cuenta por la dirigencia del PSG para reemplazar a Mauricio Pochettino para tomar las riendas del equipo de Lionel Messi, Neymar y compañía.

A pesar de que el director técnico más ganador de la historia de River anunció que tiene la intención de seguir haciendo historia en el club de Núñez, las propuestas para Gallardo no paran de llegar. Sondeado por varios equipos y seleccionados nacionales, el medio francés L´equipe aseguró que el conjunto de la capital francesa tiene en gran consideración a Gallardo, que supo vestir la camiseta del PSG entre 2007 y 2008.

La intención del PSG de llevarse a Marcelo Gallardo no es tan sencilla como parece. Por una parte, Pochettino tiene contrato hasta junio del 2023, pero la irregularidad y la escandalosa eliminación en Champions League del santafesino no le asegura su lugar para cumplir con dicho vínculo. Desde el mismo medio aseguran que el ex DT del Tottenham está más cerca de rescindir su contrato que de cumplir el mismo.

De esta manera, el conjunto parisino tiene el apuro de encontrar un nuevo técnico para el segundo semestre de la actual temporada. Gallardo lo demostró. Cuando tiene un contrato lo cumple y este año no será la excepción. El ganador de dos Copas Libertadores dirigiendo a River tiene su vínculo con el club de Núñez hasta diciembre de 2022, indicando así que la presunta llegada al PSG tendría que esperar.

