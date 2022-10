Entre 2020 y 2022 las prepagas aumentaron casi un 350%

El directivo del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC), Hugo Magonza, fue entrevistado en la mañana de este viernes en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), en donde afirmó que "a partir de la asimilación de las coberturas médicas al Plan Médico Obligatorio, el afiliado tuvo que pagar el 100% de la cobertura".

Y completó el concepto asegurando que "(el afliado) a pesar de que ya paga, con impuestos, la cobertura pública y, si es trabajador en blanco, también lo abona con aportes y contribuciones. Es decir que paga tres veces”, sostuvo el también titular de la Unión Argentina de la Salud (UAS).

Entre 2020 y 2022 la medicina prepaga aumentó 248% por encima de los índices inflacionarios. Pero lo que cuentan los responsables de las instituciones de salud es dificultades para afrontar los costos…

Cuando el número habla, es mucho mejor que el relato. La realidad es que en ese periodo, la medicina aumentó el 348%, mientras que el costo de vida aumentó 411%, y el costo de salud siempre es superior al costo de vida, en todas las partes del mundo.

El traslado a precios ha sido el 90% de lo que es la cuota. Entendiendo que hay una parte, los medicamentos de alto costo, que tiene una vida propia. Y los medicamentos en general que deben ser financiados de alguna manera. Es decir, del 100% de la cuota, 90% se traslada a prestación, y 10% entran en otros conceptos que no entran en la polinómica del gasto.

Cuéntenos un poco la situación de las medicinas prepagas, y las dificultades a futuro que pueden surgir en el marco del envejecimiento de la población…

Históricamente, a medida que avanza la edad promedio de una población afiliada, el consumo se incrementa en forma más que proporcional. Un afiliado de más de 60 años consume entre 7 y 14 veces más que la media.

Este modelo, que era virtuoso hasta el año 2000, hasta que el Estado tomó la decisión de asimilar las coberturas médicas al Plan Médico Obligatorio. A partir de ese momento se terminaron los contratos entre privados, donde uno podía pautar coberturas complementarias a las que le daba el servicio público.

El beneficiario, a partir de la asimilación de las coberturas médicas al Plan Médico Obligatorio, el afiliado tuvo que pagar el 100% de la cobertura, a pesar de que ya paga, con impuestos, la cobertura pública y, si es trabajador en blanco, también paga por aportes y contribuciones. Es decir que paga tres veces.

En los últimos tiempos, surgió la “opción de cambio”, o “triangulación de aportes”. Por una norma, la gente que aportaba a la seguridad social, podía sacar una parte de sus aportes, mandarlo a una medicina prepaga y pagar otra parte de su bolsillo. Pero al Estado le seguimos pagando por la cobertura, como si fuera al 100%.

Sobre las paritarias, nuestra paritaria todavía no cerró. Creo que va a bajar por abajo de la inflación, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque nuestro sistema se basa en las personas, en las personas que atendemos y la calidad de las personas que atienden. Con precios que están regulados muy por debajo del costo de vida y del costo de salud, el que termina pagando los platos rotos de esta situación es el empleado en relación de dependencia del sistema de salud, enfermera, químicos, físicos, médicos, terapistas, nutricionistas, gente de mantenimiento, etc…

Usted dice que entre 2019 y 2022 la inflación fue 411% y el aumento de las prepagas 348% ¿De cuánto fueron las paritarias en ese periodo?

Hasta ahora del 385%. Es decir que todavía están debajo de la inflación. La cuota está por debajo del salario. Pero va a tener que aumentar el salario, estamos en el momento de la cláusula de revisión.

¿Qué porcentaje del costo de la medicina son salarios?

Es una muy buena pregunta, porque cuando hablamos de camioneros, bancarios, o de la industria, el costo del salario es relativamente bajo dentro del costo total. En el caso de la medicina, es el 60% entre personal en relación de dependencia y profesionales.

Si yo no entiendo mal, como es un sistema que tiene un componente que la gente paga y consume después, están consumiendo capital de los propios afiliados por el desajuste. Los costos aumentaron más de lo que ustedes aumentaron.

Es así y tiene un problema adicional. Como el sistema de la medicina privada es voluntario, cuando usted le sube el precio, el afiliado trata de no perder el servicio. Pero cuando los números de la economía personal indican que no puede pagar ciertas cosas, uno empieza a elegir qué deja de pagar.

Los que dejan de pagar son los que pueden optar por una obra social, o los que piensan que no se van a enfermar en el corto plazo. Pero las personas que están enfermas no pueden darse el lujo de quedarse sin cobertura médica. Entonces se produce un proceso inverso, la gente que está más sana sale del sistema, porque no lo usa y el costo es alto. Y quedan dentro las que más requieren de recursos. Con lo cual no sólo es un problema de aumento de cuota contra aumento del costo de vida, sino de aumento de costos en virtud de que la población que queda es más consumidora.

