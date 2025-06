Ex jefe del Estado Mayor, Juan Martín Paleo, analizó el ataque masivo con drones de Ucrania sobre Rusia y aseguró que esta tecnología modificó definitivamente el campo de batalla. “Aquí se abren implicancias éticas, estratégicas y legales importantísimas”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Juan Martín Paleo fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas desde febrero de 2020 hasta enero de 2024. Antes se había desempeñado como comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido e inspector general del Ejército. Obtuvo una licenciatura en Estrategia y Organización y otra en Ciencias de la Educación.

Vamos a consultar a Juan Martín Paleo por la tensa situación internacional que se ha desarrollado a partir de que drones ucranianos logran penetrar en lo más profundo del territorio ruso, produciendo desastres militares en su oponente.

Cada guerra pone en funcionamiento nuevas tecnologías, y en cada guerra esas nuevas tecnologías modifican, de alguna manera, la estrategia militar. ¿Se podría decir que, en esta de Ucrania y Rusia, la aparición efectiva de los drones cambia, de alguna manera, el peso de las fuerzas militares? Porque un pequeño dron, que puede costar apenas un puñado de dólares, puede destruir un avión que cuesta decenas de millones.

Acá lo que hay es también un trabajo importantísimo de inteligencia. Si querés arrancamos por repasar rápido lo que fue la operación esta a la que vos hacías mención, la operación “Telaraña”, como la denominaron. Un ataque con 117 drones contra cinco aeródromos militares rusos, que afectaron a más de 40 aeronaves.

Entre esos, bombarderos estratégicos Tupolev 95, Tupolev 160 y otras aeronaves que no se mencionan, de alerta temprana, que estaban en esos aeródromos. Que alcanzaron objetivos en lugares como Irkutsk y Murmansk.

Te hablo de que son puertos que están sobre el Báltico, casi al norte. Es decir, a más de 4.000 km de distancia de Ucrania. Ahora, ¿cómo llegaron? ¿llegaron volando de un tirón, con autonomía suficiente? No. Porque, si después tenemos tiempo, te comento un poco cuáles son las restricciones que tienen todavía estas tecnologías.

Fue una operación, un ejemplo para mí, de operación combinada de inteligencia, tecnología y logística encubierta. Porque, ¿cómo hicieron? Adelantaron por tierra contenedores. Se sabe que utilizaron contenedores especiales que los introdujeron por tierra. Y eran unos contenedores que simulaban ser estas casas que vienen ya armadas dentro de contenedores para obradores, y algunas para comercializarse.

Bueno, utilizaron eso. Y estos contenedores tenían paneles solares pegados al techo que alimentaban, durante todo el tiempo que estuvieron dormidos estos contenedores Y a medida que se fueron acercando a sus objetivos, o que fueron colocados en proximidad de sus objetivos esos sistemas de acumulación de energía solar, le permitieron mantener en carga a los drones que iban adentro.

Y que se utilizaron, efectivamente, para, QUE en un momento determinado, por control remoto, se abrieran esos techos y salieran, desde una distancia ya más cercana, estos drones, con el material explosivo que permitió destruir todos esos objetivos.

Es decir, se utilizaron drones con capacidades de guiado autónomo por inteligencia artificial. Esto es muy interesante. Porque uno de los problemas que se presentan respecto del guiado de los drones, es que cuando la distancia es muy grande, como en todos los sistemas electrónicos, se produce un pequeño delay.

Pero si vos estás haciendo un ataque de precisión o una navegación muy detallada, tener un delay puede ser fatal. Entonces se utiliza inteligencia arteficial y se empieza a utilizar, insisto, esto es algo nuevo, se está trabajando cada vez más y va a tener mucho desarrollo, como vos bien lo dijiste. Va a tener una incidencia importantísima en la doctrina y en el empleo, en el desarrollo de las operaciones militares.

Empieza a utilizarse la inteligencia artificial como otro agregado, colocándole, a través de inteligencia artificial información al aparato sobre, por ejemplo en este caso, fotografías de los aeródromos que debían atacar, de los aviones vistos desde arriba que tenían que atacar, con imágenes satelitales.

De forma tal que, ante el input de que detectara una imagen que tenía precargada, la identificara el dron y fuera directamente. Es decir, no necesitaba que hubiera alguien desde Ucrania tripulando el dron, sino que ya la inteligencia artificial le había dado la información necesaria.

Ahora, Martín, a mí me llamó la atención y me motivó a consultarte porque, desde un lego en estrategia militar, pensé: ¿no hay tanta diferencia entre la mayor potencia militar de Rusia con respecto a Ucrania, de la que había en la guerra de Malvinas de Inglaterra respecto a Argentina? Es decir, uno podría comparar la superioridad de capacidad bélica de Rusia sobre Ucrania con la de Inglaterra sobre Argentina en la guerra de Malvinas.

Pero en aquella época pesaba mucho si uno tenía un submarino nuclear, o si uno tenía un portaaviones nuclear, aviones y armamentos de complejidad y enorme costo, y no existían los drones. Hoy, si se repitiera esa situación, Argentina tendría muchas más posibilidades de haber resistido en Malvinas, y tendría muchísimas más posibilidades que en el pasado. Porque hoy las diferencias de tamaño ya no son tan determinantes. ¿O lo que vemos en Ucrania no sería trasladable a una situación bélica como la de Argentina con Malvinas?

Mirá, Jorge, yo creo que es un poco contrafáctico. Porque, si bien es como decís vos, si nosotros hubiéramos podido disponer de esos sistemas en Malvinas, hay que imaginar también que Gran Bretaña los hubiera poseído también, y en mucha mejor cantidad y calidad. Y sobre todo si tenía el apoyo de Estados Unidos. Es decir, el daño que seguramente nos podrían haber hecho hubiera sido también proporcional a lo que fue la relación de fuerzas en esa época.

Nosotros estamos trabajando en desarrollos. El Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada… La Armada desarrolló un dron con forma de helicóptero experimental, para colocarlo sobre las lanchas los buques, las OPB, que patrullan la milla 200.

Que tienen capacidad de llevar un helicóptero, que todavía no se adquirieron los helicópteros. Entonces lo que se buscó fue desarrollar un dron que tuviera hélice. Tipo helicóptero, para poder extender la capacidad de exploración que tiene de por sí la OPB.

El Ejército tiene desarrollados tres modelos: el Lipán 1, 2 y 3, con distintas prestaciones. Pero siempre nos manejamos dentro de las restricciones crónicas que tenemos, presupuestarias. Y obviamente esto requiere un esfuerzo de investigación y desarrollo.

La Fuerza Aérea también tiene desarrollados tres proyectos: uno de un dron estratégico muy interesante, uno operacional y otro táctico. Algunos ya han desarrollado vuelos y están desarrollando cada vez mayor performance. Pero estamos en un estadio todavía muy inicial. Y repito: con la falta de recursos invertidos en investigación y desarrollo que sistemáticamente nos afecta.

Y en ese sentido, Gran Bretaña, y más siendo país de la OTAN están en otro nivel, en otra liga.

Ahora, ¿no está en otra liga también Rusia respecto a Ucrania? ¿No te sorprende la capacidad de respuesta y de resistencia de Ucrania?

O sea, ¿no hay algo que ha cambiado en la doctrina militar, en respecto de que antes, la diferencia de tamaño, de poderío bélico, marcaba claramente desde el inicio una guerra que ni siquiera... como en El arte de la guerra, la sola diferencia de tamaño hacía que el otro se rindiese sin tirar una sola bala. Ahora ha cambiado la relación de tamaño y un país más chico, militarmente menos importante, puede ser un adversario más difícil.

Estos son elementos, te diría, se consideran igualadores de fuerzas, claro. Pero también, hay que tener en cuenta que nunca fue Ucrania sola. La logística y el soporte de, en su momento, de Estados Unidos, de la Unión Europea o de los países que lo apoyaron. Evidentemente sola, Ucrania, yo creo que no hubiera podido.

Ahora, que este tipo de materiales permiten igualar o por lo menos sorprender. Acá hay consecuencias muy concretas. Pareciera que Rusia siempre se creyó que este conflicto se peleaba en territorio ucraniano, y ahora, de golpe, sentir que son atacados en objetivos estratégicos, no en la línea de contacto, sino en la profundidad de su dispositivo...

Y bueno, a la hora de sentarse a una mesa de negociación, como está ocurriendo ahora en Turquía...Me acuerdo la frase de Trump, cuando lo destrató prácticamente a Zelenski en la Casa Blanca, ahí en esa famosa entrevista donde le decía: “Mire, usted no tiene cartas para jugar”. Y yo diría que después de esto que estamos analizando, me parece que algunas cartas mostró Zelenski.

Entonces se sienta a la mesa de negociación, me parece, en otras condiciones. Es decir: “Ya no soy el que se está defendiendo a ultranza y que no tiene otra posibilidad que ponerse el casco y aguantar los impactos”, porque ahora también un poco mostró los dientes, y los mostró afilados.

Entonces, Rusia está teniendo que desarrollar una serie de acciones en términos defensivos, de despliegue de sus medios para defensa aérea, e incrementar su actividad de control interno, inteligencia y un montón de cosas ahora extendidas a todo su territorio, que antes seguramente no lo tendría tan afectado.

Ahí iba. O sea, en el pasado había determinados países que podían sentir que nadie iba a penetrar su territorio. Un ejemplo claro fue Estados Unidos durante mucho tiempo, hasta el 11 de septiembre. No con drones, pero con aviones civiles. O sea, pareciera que ya nadie tiene garantizado, por más mecanismos de defensa que tenga, que su territorio no pueda ser atacado.

Estoy totalmente de acuerdo. Así como las comunicaciones van haciendo que se llegue cada vez más a cualquier punto del planeta, y en forma casi online, esto también. La vulnerabilidad que produce, por ejemplo, la miniaturización. Un artefacto nuclear antes era un catafalco de un tamaño y un peso increíbles, y hoy vemos que la miniaturización va haciendo que el peligro justamente del descontrol de este tipo de tecnologías hace que eso sea cada vez de acceso más fácil a cualquiera.

También las armas químicas o biológicas en una pipeta, con un virus o con bacterias o con lo que sea, que son cada vez más transportables, en espacios más reducidos, y pueden dañar a un gigante perfectamente.

Volviendo al tema de los drones, y cómo está cambiando todo. Ya hoy, en términos aéreos y te diría de empleo, yo veo una evolución, donde veo que el tradicional empleo del piloto en su avión de combate va teniendo cada vez menos empleo.

Hay un avance hacia el empleo de enjambres. Ya no uno, sino enjambres autónomos de drones y plataformas sin piloto en misiones de combate. Ya se están empezando a experimentar lo que se llaman los proyectos tipo Loyal Wingman. Es decir, el “ala leal”, al compañero del avión de al lado los aviadores le dicen “el ala”.

Creo que con esto se está entrando en un concepto nuevo, que es el de la aviación híbrida de combate. Esto es un avión tripulado por un piloto, con un dron al lado, un dron obviamente de alta performance, que cubre una serie de funciones que antes tenía que hacer exclusivamente el piloto —u otro piloto— y ahora ya las hace el dron. Entonces, y esto va a avanzar. Porque ya no existe la famosa pelea de aérea, de Maverick, que se pelean, que dan vuelta, uno lo sigue al otro, etc.

Tuvimos un incidente hace muy poco, que fue el tema entre Pakistán y la India. Ahí se emplearon más de 50 aviones entre ambos lados, pero no hubo un enfrentamiento aéreo. Fijate vos qué paradoja. Se especula —yo trato siempre de no ser muy preciso porque, la verdad, hay mucha información cruzada—, pero lo que se sabe es que ambas fuerzas aéreas utilizaron gran cantidad y variedad de aviones, pero no hubo enfrentamientos directos.

Ya los lanzamientos son lo que se llama “lanzamiento tras horizonte”. Es decir, se utiliza la técnica OTH, que quiere decir “over the horizon”. Es decir, que los aviones despegan y, desde dentro de su territorio, en sus límites, sin pasar al otro lado, ya lanzan todo. Es decir, prenden los radares, los radares iluminan los blancos y lanzan su armamento, en algunos casos a más de 100 km de distancia.

Como acá se demostró empíricamente, que había misiles chinos utilizados por Pakistán, cerca de 100 km dentro del territorio indio. Es decir, acá ya no existe el cuerpo a cuerpo aéreo, que sería la pelea de perros, como vimos en Top Gun. Los drones ya transformaron el campo de batalla. Y para 2050 se espera una supremacía de sistemas no tripulados en aire, mar y tierra. Porque esto no es solamente en aire.

Hay ejemplos ahora mismo, en el mismo conflicto Ucrania-Rusia: Ucrania utilizó, en no menos de dos oportunidades, drones para impactar barcos de la flota rusa en Sebastopol. Utilizando drones marítimos, navales, podríamos decir. Y también están los terrestres, porque también son vehículos que, en lugar de volar, van rodando por tierra.

Es decir, aquí se abren implicancias éticas, estratégicas y legales importantísimas. Esto es lo que creo que va a haber que trabajar mucho.

Finalmente la conclusión es que los drones han cambiado la guerra para siempre.

Decididamente. Y Bueno, como todo: quienes se adapten más rápido a la nueva situación, van a ser los que más ventajas van a sacar de esto.

