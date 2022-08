Famosos en problemas: Susana Giménez, Pepe Cibrian y Wanda Nara

Pepe Cibrian volvió este año a reponer en el Luna Park, y luego en una gira nacional uno de sus grandes éxitos, Drácula. En medio de estas presentaciones, fue denunciado por un hecho que habría ocurrido en marzo del 2001. El denunciante, Raphael Dufort Álvarez, lo acusa de abuso sexual agravado con acceso carnal y grupal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 33.

En el 2017 por primera vez el diseñador nacido en Uruguay habló en los medios argentinos y contó que el artista lo había convocado para diseñar y confeccionar el vestuario de la obra Las mil y una noches y todo habría terminado de la manera menos pensada.

En un móvil de América TV, el profesional uruguayo destacó. "Atrás de un ser humano, hay una familia y un montón de situaciones muy dolorosas. Esta situación de abuso que tuve fue grupal. Yo fui a su casa en Avenida del Libertador para tener una reunión de trabajo y él quería tener sexo conmigo”.

Su declaración en el programa de la tarde se puso más grave cuando contó con detalles lo que habría ocurrido. "Quiso que yo tuviera relaciones sexuales con él. Me dijo que la pasemos bien: ‘Olvidate del trabajo, ahora vamos a divertirnos’, me dijo. Yo le dije: ‘Mirá, Pepe, yo no estoy para esto. Yo vine a trabajar. Cuando le dije que me iba, me encontré con dos tipos, me agarran, me empujan a la cama y me empiezan a a sacar la ropa mientras Cibrián me decía que me divierta”.

Pepe fue consultado por un medio y expresó que irá a la justicia pero que no brindará ninguna nota al respecto. Considera que el ámbito judicial es el lugar para enfrentar esta acusación.

Mientras tanto, Wanda Rara piensa en su regreso a la televisión argentina con varias intervenciones por la pantalla de Telefe, una de ellas es ¿Quién es la Máscara? y también debe ocuparse de un problema judicial. Si bien ella negó estar imputada y considera que hay una maniobra en contra de su familia, la mediática no la tiene fácil.

En las últimas horas trascendió la noticia de una imputación contra su marido, el futbolista Mauro Icardi, su madre, Nora Colosimo y la propia Wanda. Tras una denuncia presentada por su ex empleada, Carmen Reboledo, la familia Icardi Nara está complicada por el delito de “trata de personas y reducción a la servidumbre” en la Tribuna Correccional y Criminal N° 10 de Comodo Py.

Carmen los acusa de irregularidades que habría vivido cuando trabajaba en la casa de la mediática en Italia. Su abogado detalló que la visa que tenía Colosino era de “asilo político”, esto implicaría una defraudación al Estado italiano. Esto habría ocurrido después de un año en el país europeo cuando estaba a punto de ser deportada y a través de una funcionaria pidieron el asilo político antes de blanquear su situación laboral.

La periodista Laura Ubfal dio a conocer un comunicado que Nara le brindó frente a este escándalo: “Atento a la falsa información que ha circulado en los medios de comunicación en el día de ayer, se hace saber que, habiendo tomado contacto directo los profesionales que me asesoran en las actuaciones aludidas, resulta: FALSO que exista una imputación formal contra Wanda Nara, Mauro Icardi y Nora Colosimo. FALSO que exista una ratificación de denuncia. A la fecha, la justicia se encuentra investigando la ‘maniobra’ de la que viene siendo víctima esta familia. Se encuentra en trámite la investigación acerca de quién ha divulgado esta falsa información con el consecuente perjuicio que esto ha ocasionado”.

Por último, Susana Giménez se encuentra en Punta del Este haciendo teatro con su obra Piel de Judas, espectáculo que estrenó en el 2015 con un gran éxito en calle Corrientes. Lejos de la televisión argentina, la diva no deja de ser noticia de este lado de la frontera, hoy por un problema ante la AFIP.

Fue denunciada penalmente por el organismo por presunta evasión fiscal: se la acusa de omisiones en su declaración jurada de bienes personales durante el año 2019. El monto que se le exige es de 50 millones de pesos, cifra que la propia conductora rechazó y sostiene que no hizo ninguna declaración engañosa ni ocultación maliciosa.

Recordemos que si lo de la Administración Federal de Ingresos Públicos se confirma, este supuesto fraude al fisco podría tener penas de prisión. Vale mencionar que debido a las multas e intereses, la cifra podría elevarse hasta $300 millones.

BL PAR