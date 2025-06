Fausto Spotorno:"Hoy la incertidumbre global está más alta que con el Covid"

El economista Fausto Spotorno se refirió a las dificultades de Argentina para bajar el riesgo país y dijo que hay un piso que es difícil de romper debido al contexto internacional. “El mundo hoy no está buscando riesgo”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Fausto Spotorno es director del Centro de Estudios Económicos de la consultora de Orlando Ferreres, además profesor de UCEMA, miembro de la Fundación Norte y Sur, donde se recopilan los datos económicos de la Argentina, y fue parte del equipo de asesores económicos del presidente Javier Milei.

Vos decías que el mundo es un lugar lo suficientemente riesgoso, a partir de Trump, como para además asumir el riesgo de Argentina, como uno de los motivos por los cuales, a lo mejor, no baja el riesgo país de la Argentina. ¿No creés que también ven cierta insustentabilidad en cada uno de los logros de este gobierno, fundamentalmente en la política cambiaria?

Sí, sí, a ver. Hay una que es esta sensación de esta gran pregunta que hace todo el mundo: ¿esto es sustentable? Recordemos que después de agosto del 2019, es una de las grandes preguntas para Argentina. Cambia el gobierno y cambia todo. ¿Puede Argentina convertirse en un país donde cambie el gobierno y cambien parcialmente las cosas sin que las reglas básicas de la economía se vean alteradas?

Es una gran pregunta que hoy tienen todos en el mundo respecto a Argentina. Lo de 2019 nos va a pegar por un tiempo largo, eso es cierto. Fijate que algo de eso hay, porque el día que salió la decisión de la Corte Suprema sobre Cristina Kirchner, el mercado subió. Entonces eso te da la señal de que algo de eso mira el mercado. Que alguna pregunta sobre ese tema existe.

Pero yo lo que veo es que, todo eso, eso es un punto. También está el otro gran tema de que las reservas en Argentina son bajas. Acordate que el riesgo país siempre se mira como la relación entre lo que rinde un bono argentino en dólares contra lo que rinde un bono americano. Entonces estás hablando de bonos, en el fondo.

Y el hecho de que Argentina tenga pocas reservas puede significar, para un tenedor de bonos: "Bueno, si no puede renovar la deuda, si el mercado sigue medio cerrado, ¿con qué me van a pagar este bono? No tienen los dólares para pagarme." Entonces esa también es una gran consulta, en general, de los mercados, de aquellos que trabajan en los mercados sobre Argentina.

Pero yo sigo pensando que el principal factor es que el mundo hoy no está buscando riesgo. El mundo está hoy en un escenario muy riesgoso ya de por sí. Y la verdad es que si Argentina mejorase todo esto que estábamos hablando —mejorar reservas, le va bien en las elecciones al gobierno, los opositores dicen "sí, vamos a mantener el equilibrio fiscal" y pasara todo lo bueno que podríamos pensar internamente—, me parece que, aun así, vas a estar viviendo en un mundo que es de alto riesgo.

El riesgo país promedio para los emergentes hoy está arriba de 500 puntos. Antes era de 300 o 400. Pero para que tengas una idea, hoy el promedio de los emergentes, si tiene que salir a colocar deuda, tiene que salir a pagarle casi 10%. Es un montonazo de tasa. Eso es el promedio de los emergentes.

Entonces, ya eso te dice que hay un piso. Y Argentina no está vista como el promedio: está vista más bien peorcito que el promedio. Hay un piso de riesgo país que es difícil de bajar porque el mundo está complicado.

Fijate cómo está el mundo hoy. Hoy tenés que la deuda pública de las principales economías avanzadas es más o menos la misma que tenía en la Segunda Guerra Mundial. O sea, altísimo nivel de deuda. La deuda pública de los países emergentes también está en récord histórico, con China a la cabeza. Las tasas de interés están altas, y las tasas de crecimiento de la economía están desacelerándose.

Entonces fijate qué mundo tenés: un mundo muy endeudado, que paga tasas de interés muy altas y con ingresos en caída, o decayendo. Si fuera una empresa, vamos a decir: esta empresa está en problemas. Muy endeudada, encima pagando muchas tasas de interés, y encima con ingresos...

El mundo occidental está en problemas, podríamos decir…

China y Japón también. Todo el mundo, te diría: mundo occidental y oriental. China se está desacelerando. El déficit fiscal de China es hoy del orden de entre 6 y 7 puntos del PBI, con una tasa de crecimiento que era de 5% para el 2024. Se espera que sea menos de 4 para el 2025, y posiblemente alrededor de 3,5 en 2026. El déficit fiscal chino es muy alto. Las tasas de interés que está pagando China siguen siendo altas. Y tiene serios riesgos financieros en muchas industrias, como por ejemplo la industria de la construcción.

Japón también: problema de deuda fenomenal. Hace una semana saltó la tasa de interés de los bonos japoneses justamente por el alto nivel de deuda y el riesgo.

O sea que esos niveles de deuda se podían sostener cuando la tasa de interés era neutra. Ahora, cuando la tasa de interés —como en el caso de Japón, que podía tener hasta el doble de deuda de su producto pero pagaba 1,5% de tasa—, entonces no había ningún problema. Pasa a ser 5, 6, 7, 8... se hace insustentable.

Exactamente.

Elizabeth Peger (EP): Ayer Argentina cerró un nuevo repo, una tasa de 8,25%, que es sumamente alta. En este nuevo especie de paquete que busca fortalecer, con endeudamiento, las reservas del Banco Central y seguir secando la plaza de pesos. Una de esas decisiones involucra el hecho de flexibilizar los controles al capital especulativo. ¿Qué imaginás que puede pasar con esto? ¿No es un tanto peligroso?

Mirá, yo no lo veo peligroso. Estos controles se habían puesto hace unos meses. Lo que pasa es que creo que el gobierno se dio cuenta que era como poner semáforos en el desierto. Barreras en el desierto. No sé, como que pusiste una barrera y no pasaba nadie por ahí.

Entonces, dada la dificultad para el movimiento de capitales, no creo que sea peligroso, porque tampoco hay mucho interés en entrar en Argentina. Claro. Y no porque Argentina esté haciendo algo mal. Yo creo que si este mismo programa económico se aplicaba en la época de Macri, te los inundaban de dólares. Pero en la época de Macri la tasa de interés internacional era menos de 1%, en 2016, 2017.

Entonces claro, cuando la tasa en Estados Unidos estaba en menos de 1%, y los fondos salen a buscar rendimiento, salen a buscar por el mundo algo que rinda... Hoy el mundo no está buscando rendimiento: está buscando seguridad. Seguridad económica.

EP: Todas estas medidas y estos anuncios, ¿cuán sustentables son? Porque me parece que hay demasiado esfuerzo para asegurar la baja de la inflación. Llegar con la menor inflación posible a las elecciones, que eso garantice un triunfo electoral holgado, como el que necesita el gobierno para fortalecer su representación en el Congreso. Pero a cambio se resignan y se toman otras decisiones que, en el mediano plazo, pueden traer algunos problemas. Por eso te pregunto: ¿cuán sustentable es todo esto?

Mirá, yo creo que esta decisión es del lunes. Hay varias cosas. Muchas cosas. En la consultora todavía estamos analizando todas las medidas y todos los impactos que van a tener. Pero, a grandes rasgos, lo que estoy viendo es que el gobierno tiene una gran dificultad, que es el contexto global. Una vez atacado el tema fiscal, una vez que está resolviendo el tema tarifas, lo que le está costando al gobierno ahora resolver es el tema de la deuda.

No el nivel alto de la deuda, porque la verdad que la deuda externa argentina hoy es promedio, está dentro de mitad de tabla. No es una cosa altísima. Pero sí te encontrás con que tiene mucho vencimiento de deuda en pesos, el tema de las Leliqs no está del todo resuelto, porque ahora las Leliq después se con... se... se convirtieron en LEFI…

Esto pasa porque en total la deuda pública argentina en títulos públicos en manos del sector privado es 200.000 mil millones de dólares, aproximadamente. Ese monto es equivalente a dos veces todo el tamaño del sistema financiero argentino entero, banco, Merval y todo.

Entonces te encontrás con que, si no hay acceso al mercado financiero internacional, es muy difícil resolver un problema en el mercado interno, porque el mercado interno es muy chiquitito para ese mordisco.

Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer el gobierno, para mí, con estas medidas? Ahí hay varios objetivos. Un objetivo es preparar el terreno para lo que va a ser en el futuro las operaciones de mercado abierto del Banco Central. Eso es súper técnico, pero es cómo funcionan todos los bancos centrales del mundo.

Los bancos centrales del mundo controlan la tasa de interés con la cantidad de dinero vendiendo y comprando bonos. Entonces, ahora se le carga de de Lecaps al Banco Central para que pueda hacer esa operación en el futuro. Un objetivo, ir apuntando hacia el futuro, hacia el futuro del mercado monetario argentino.

Y después, todo el resto de las medidas para mí son un gran puente que está tratando de construir el gobierno hacia el momento en que pueda colocar deuda en los mercados internacionales. Y en el medio, tratando de manejar un poquito los grandes vencimientos de la deuda en pesos. Porque de de acá a fin de año vencen 46 billones de pesos de deuda en pesos, que es toda la que colocó en su momento Guzmán, y lo que quedó de las Leliq.

Y no se está renovando toda esa deuda: el promedio de las últimas renovaciones fue del 85%. Entonces, hay un problema de financiamiento del gobierno, basado en que el mercado financiero local es muy chiquito, y necesita mercado financiero internacional. Como eso todavía no está, y bueno, está tratando de construir un gran puente financiero hasta que pueda hacerlo.

Entonces, me parece que esas son las funciones de todo lo que ha sido el gobierno: por un lado, ir hacia la definición de lo que va a ser el sistema monetario del futuro, por lo menos de pesos, y al mismo tiempo ir creando un puente probablemente temporal, para poder llegar hasta el momento en que pueda reordenar la deuda realmente.

EP: El tema es que si sabemos dónde está el otro lado del puente, ¿no?

Bueno, ahí empezamos con las especulaciones de las proyecciones. En términos generales, se espera que Europa empiece a bajar las tasas de interés antes que Estados Unidos. El otro lado del puente va a estar en el momento en que las tasas de interés afuera sean más bajas, que la economía global baje un poquito la volatilidad, la incertidumbre, y que entonces los fondos internacionales empiecen a buscar otra vez rendimiento en lugar de seguridad.

Hoy los niveles de incertidumbre global están más altos que en la época de COVID. Mucho más alto que en la época de COVID. Eso te da una idea del nivel de incertidumbre que hay en el mundo.

Cuando hablo con los empresarios argentinos, encuentro aversión a invertir, o sea, una percepción de desconfianza respecto de la sustentabilidad de este modelo económico, fundamentalmente en el tema no del déficit fiscal, sino del déficit comercial. ¿Percibís vos la misma desconfianza de una parte de los empresarios, a temer que después de las elecciones empiece un proceso de corrección macroeconómica, para decirlo de alguna manera más elegante?

Para mí va por el mismo camino que el tema del riesgo país. Los empresarios, en general, como vos sabés, tratan de invertir plata propia pero también plata ajena. Tienen que tomar crédito, sobre todo cuando son inversiones grandes. Ellos tienen la misma dificultad que tiene el gobierno para conseguir dinero prestado.

Y que luego rinda, además, para pagar esa tasa.

Claro, con estas tasas no hay rendimiento. O sea, ¿qué negocio tenés que inventar para poder pagar una tasa del 10% anual en dólares? No hay. Por ahí algo en Vaca Muerta, algo así de mucho crecimiento.

Yo siempre digo: siempre que uno mira la decisión de alguien, de alguien en materia económica, siempre tiene que ver las cantidades y los precios. O sea, vos, por ejemplo, decís, “qué lindo auto”, pero si el auto es muy caro, por ahí no es tan lindo. Había un chiste de Mafalda donde Manolito decía: "¿Cómo sabés si algo te gusta si no sabés cuánto vale?"

Decime, ¿el RIGI va a funcionar? ¿Va a servir para algo en este contexto?

Yo creo que sí. Sí, para este tipo de proyectos que yo te digo, que tienen un rendimiento muy alto, muy interesante. Que, básicamente, lo que ves en sectores muy particulares, como puede ser minería, petróleo, etcétera. Donde el capital es muy grande, donde los rendimientos se espera que sean muy altos.

