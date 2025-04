La devaluación podría agregar 1% adicional de inflación durante tres meses

El economista Fausto Spotorno analizó los distintos escenarios que le permiten al Gobierno desmontar el cepo cambiario y planteó dos posibles esquemas: una liberación parcial o una estrategia similar al Plan Bonex."El cepo es como una pared que frena toda la entrada y salida de dólares. No se sabe cuántos están para entrar y cuántos para salir”, advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Fausto Spotorno es director del Centro de Estudios Económicos de la consultora de Orlando Ferreres, además profesor de UCEMA, miembro de la Fundación Norte y Sur, donde se recopilan los datos económicos de la Argentina, y hasta julio fue parte del equipo de asesores económicos del presidente Javier Milei. En una reciente entrevista Spotorno sostuvo que si el Gobierno no logra salir del cepo, “la falta de credibilidad le va a costar muchísimo”.

¿Creés que el gobierno, de alguna manera, dice: “Bueno, ya que se nos fue la inflación -porque de alguna manera adelantaban una devaluación- hay que hacerlo ahora"?

Creo que en realidad el gobierno no lo hizo en diciembre, me parece a mí, porque creen tener más reservas. Lo que les estaba faltando eran las reservas. No es que haya un monto de reservas necesarias para salir del cepo, sino que es como un seguro. Es como salir a manejar con o sin seguro. Y creo que eso es lo que hizo que se demorara todo. Lo que pasa es que ahora, en estas condiciones, ya vendría el acuerdo con el FMI.. se arregló el sistema de swap con China, hay especulaciones con que, por ahí, el Tesoro norteamericano podría poner fondos adicionales para asistir a Argentina y tener mayor cantidad de reservas.

Entonces, claro, la especulación empieza a crecer. Además, el propio gobierno ha dicho que durante este año se iba a salir del cepo, y eso hace que el mercado de exportadores e importadores ya esté especulando. Si demora las exportaciones o anticipa importaciones, por ahí termina vendiendo más caro su producto, en el caso del exportador, o comprando más caro, en el caso del importador. Y eso es lo que provocó la pérdida de reservas que estuvimos viendo en las últimas semanas. Más allá de todo el ruido internacional, que tampoco ayudó en nada.

Vuelvo a preguntarte: ¿vos creés que el pase del aumento del precio del dólar a la inflación ya se produjo?

No completamente. Hay una parte que sí. La parte de los importadores es muy probable que gran parte ya se haya dado. La de los exportadores, no. Porque cuando corregís el tipo de cambio oficial, naturalmente los exportadores pueden vender a precios más altos en el mercado internacional. Y, por lo tanto, deciden vender más en el mercado internacional hasta que el mercado local les pague lo mismo que les paga el mercado internacional.

Con lo cual, uno espera que, entre lo que ya se anticiparon los importadores y lo que pase con los transables y el tema del dólar blend, una unificación cambiaria tendría un pass-through, pero sería de los más bajos que ha tenido Argentina. Ahí lo que vemos, a lo largo de la historia argentina, es que los pass-through que tuvieron más bajo impacto fueron del 20% de las devaluaciones. Y tardan entre tres y cuatro meses hasta que se termina de completar todo el pass-through.

O sea que, por ejemplo, si la devaluación fuera -en este caso, hipotetizando -del 15%, agregarían un 3% de inflación a lo largo de los próximos tres o cuatro meses.

Exactamente. Que en tres o cuatro meses puede ser un puntito más de inflación por mes. No te cambia radicalmente los números de inflación como para que el gobierno no lo haga. Con lo cual, me parece que el escenario para el gobierno es relativamente positivo. Ahora, no deja de ser una operación delicada. Y eso es lo que puede generar cierta incertidumbre de corto plazo. Pero creo que los beneficios a largo plazo más que valen la pena, porque es la única forma de volver a traer inversiones, de tener un mercado alineado con el mundo. Porque el mundo no está ayudando en nada.

¿Y qué imaginás respecto de la eliminación del cepo? Más allá de cuál sea la banda y cuál sea el pass-through, ¿qué tipo de eliminación del cepo habría de aquí en más?

Me imagino que puede haber dos esquemas posibles. Uno es una especie de liberación de exportaciones impoparciales ¿En qué sentido parcial? Bueno, todavía tendrás la obligación de liquidar por un tiempo, pero podés liquidar en cualquiera de los dos mercados que quieras: contado con liquidación u oficial. Eso unifica el mercado de cambios automáticamente. O sea, te queda un solo tipo de cambio. Y, no sé, liberarás algo de las importaciones y las compras de dólares para los minoristas, hasta 2.000 o 3.000 dólares por mes. Eso sería un esquema similar al que puso Macri al principio, donde se unifican los mercados de cambios, pero todavía quedan en el cepo algunas operaciones, como la compra de dólares para mayoristas o la compra de dólares para pagar dividendos, etcétera.

El otro esquema posible es más parecido a lo que hizo el propio gobierno al principio: liberar el cepo, pero los dividendos y las deudas comerciales tendrán que utilizar algún esquema semejante al Bonex o algo por el estilo para ir pagándolo en el tiempo. O tendrán que registrarse y pagarse en el tiempo. Se me ocurre que cualquiera de esas opciones es viable, donde no hay una salida total para ir llevando el barco. Porque, ya te digo, es una operación delicada, y vos querés saber cuántos dólares van a salir y cuántos van a entrar una vez que levantes el cepo. Porque el cepo es como una pared, como una frontera que frena toda la entrada y frena toda la salida. Entonces, uno realmente no sabe cuántos están para entrar y cuántos están para salir.

Otro elemento que me parece importante para compartir con la audiencia es que, en la medida en que al importador se le permite pagarle al vendedor en el extranjero solo a 30 o 60 días, dada la pésima reputación que tiene Argentina como pagador, muchos importadores no pueden importar. Porque no les permiten pagar al contado, que es lo único que aceptaría el vendedor internacional. Incluso, en muchos casos, pagar anticipadamente en el momento de fabricación de lo que va a importar. ¿Pensas que podría haber un gradualismo ahí?

Me imagino un esquema de gradualismo para salir del cepo, para ir tanteando las aguas.

