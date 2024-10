Fernando "Chino" Navarro: "La política tradicional cosechó largos años de fracaso"

Fernando “Chino” Navarro aseguró que su posición nunca fue luchar por el aumento de los planes sociales, sino por puestos laborales: “los recursos había que darlos para generar trabajo”. Por otra parte, el dirigente social será veedor en las elecciones de Estados Unidos. Sobre este asunto, comentó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), que ve más posibilidades de una victoria de Donald Trump: “Me asusta, porque potenciaría todo lo que nos preocupa de nuestro actual presidente, la violencia verbal, la violencia en la calle y en las redes”.

Fernando Chino Navarro fue secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario, es cofundador del movimiento Evita. También fue concejal de su partido en Lomas de Zamora y formó parte del Frente para la Victoria con Néstor Kirchner. El dirigente social será veedor internacional en las elecciones de Estados Unidos.

¿Qué se siente en Estados Unidos acerca de quién tiene más chances de ganar las elecciones?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lo que me dicen algunos amigos que han estado hablando con republicanos y demócratas es que hay una sensación de que Donald Trump va a ser el que rompa el empate, pero hay que esperar hasta el martes que viene.

¿Eso que significa para la Argentina?

Por un lado, me asusta porque potenciaría todo lo que nos preocupa de nuestro actual presidente, la violencia verbal, la violencia en la calle y en las redes. Lo vimos ayer con la decisión de echar a la canciller por votar en el marco de la tradición histórica argentina. Por otro lado, aquí hay analistas que te dicen que Trump sería garantía de no guerra.

¿A qué atribuís que ahora haya menos marchas y protestas que durante el gobierno de Alberto Fernández?

Las organizaciones que estaban ligadas al gobierno de Alberto Fernández no hicieron muchas marchas. Las organizaciones que hicieron manifestaciones fueron las que estaban ligadas a partidos de izquierda. Lo que creo es que ahora hay mucho temor. Yo me alejé de la política en el sentido tradicional porque considero que hemos cosechado largos años de fracaso y tenemos que dar un paso al costado. Pero no dejé de caminar y de escuchar y veo mucho miedo en los sectores más castigados por la crisis, que por supuesto ya venían siendo castigados antes de la llegada de Javier Milei.

En los sectores humildes había un hartazgo de un mecanismo que se había enamorado de sí mismo y no era bueno. La marcha, el corte, ocupar la 9 de Julio, creo que eran instrumentos agotados.

Eduardo Belliboni: "Me encantaría que el Estado reemplace a las organizaciones sociales"

¿Qué pensás de aquellos que dicen que el Movimiento Evita usaba a Belliboni y a la izquierda para que vayan a protestar y luego conseguir mejores partidas?

Es una afirmación con mala leche. Todos conocían nuestra posición y sabían que siempre nos opusimos a que se ampliara el número de planes y de que se aceptara el mecanismo de movilizar a cambio de planes porque eso iba a establecer una lógica que iba a terminar en un millón y medio de planes. Lamentablemente acertamos. Peleamos y perdimos, quizás es una responsabilidad nuestra no haber sabido dar la pelea e imponer nuestra idea de que los recursos había que darlos para generar trabajo, no para dar más planes. Se lo dijimos a Daniel Arroyo, a Santiago Cafiero, a Alberto Fernández, a Sergio Massa y a todos.

El kirchnerismo bajó la cantidad de planes sociales respecto a los que había heredado y luego fue el macrismo el que los volvió a multiplicar. Según la hipótesis del kirchnerismo, Alberto Fernández también los aumentó porque creía que las organizaciones sociales eran la base de sustentación para enfrentarse con el kirchnerismo y en el futuro ser reelecto. Incluso, afirman que estas organizaciones sociales fueron las que le tiraron piedras al despecho de Cristina Kirchner ¿Esa idea también te parece que es de “mala leche”?

Absolutamente. El kirchnerismo sabe que los que tiraron piedras fueron organizaciones cercanas a dirigentes ligados a La Cámpora y al Instituto Patria. Eran personas que consideraban que la movilización en la calle ayudaba a derrotar al imperialismo y al FMI. Cuando tiraron piedras ni sabían a dónde tiraban, cayeron en el despacho de Cristina y también hirieron a varios policías. Esta situación de que se pongan siempre en el rol de víctima es algo agotado.

En general la dirigencia política no entendió cómo resolver el problema de la pobreza. Me incluyo en esta crítica. No voy a discutir la cantidad de planes sociales que había durante el gobierno de Cristina Kirchner porque depende de cómo se toman los números. Nunca estuvimos de acuerdo con los planes sociales, sí con los emprendimientos productivos.

Lo concreto es que hay más de 50% de pobres y, más que mirar hacia atrás, hay que mirar hacia adelante, aprender de los errores que cometimos por ignorancia, por priorizar la ambición personal en detrimento de las mayorías populares. Estoy tratando de aprender, escuchar, ver qué se hizo mal, tener humildad, abrazar al que se enoja con nosotros.

Fuimos gobierno muchos años, no resolvimos nada, empeoramos muchas cosas y a veces tenemos el tupé de darles lecciones a la sociedad. Tenemos que aprender de los argentinos y argentinas que ponen de pie al país a pesar de la clase de dirigentes que hay.

ADP FM