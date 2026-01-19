Fernando Gonzalez sobre el accidente ferroviario: "Los trenes dependen del ministro que habia insultado a Milei"

El accidente se produjo en la provincia de Córdoba, cuando los últimos vagones del tren de Iryo descarrilaron e invadieron la vía contraria, colisionando con un tren de Renfe que circulaba a la misma velocidad, alrededor de 200 km/h, dejando entre las víctimas al maquinista y cuerpos difíciles de identificar. A través de su entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV, el periodista Fernando González analizó el impacto social del desastre, la suspensión de la agenda política y del viaje presidencial a Davos, y la responsabilidad del Ministerio de Transporte, afirmando que "los trenes dependen del ministro que habia insultado a Milei".

El periodista y escritor, Fernando González, cuenta con una trayectoria en medios nacionales. Comenzó su carrera en semanarios locales como Carta Abierta y Costa Norte, fue redactor jefe de la revista Noticias y director periodístico del diario El Cronista. Actualmente se desempeña como prosecretario general de Redacción del diario Clarín y conduce desde hace muchos años el programa de radio Mañana es mejor por FM Blue. También estuvo al frente de El Cronista TV por A24 y produjo el programa Rutas Argentinas.

Dos temas nos convocan, obviamente: el accidente de trenes y la importancia que tuvo el voto de España en el acuerdo Unión Europea–Mercosur. ¿Cómo está viviendo hoy España este choque de trenes impresionante?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

España está muy conmovida desde anoche, desde las 8, cuando comenzaron a llegar las primeras noticias. Es una de las tragedias ferroviarias más importantes de la historia del país. A esta hora hay 39 muertos, pero seguramente habrá más, porque están cortando los vagones. Tres de ellos cayeron por un terraplén, y los están seccionando para identificar a las personas que permanecen en su interior. La verdad es que todo el país está profundamente impactado. Se suspendieron prácticamente todas las actividades políticas. Hoy había una reunión relevante entre Pedro Sánchez, presidente de España, y Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición; aún se juntan, lo cual hay que destacar. Además, Pedro Sánchez suspendió su viaje al Foro Económico de Davos.

Vi tu reportaje al líder de la oposición española, ¿podrías hacernos un resumen con cierto didactismo? ¿Cuál es la situación hoy en el mapa político español y cómo se imagina el futuro cercano?

La situación de España es compleja: Pedro Sánchez, líder socialista y presidente, lleva ocho años en el poder. No encabeza las encuestas, siempre parte de abajo. De hecho, en 2023, cuando fue reelecto, también perdió la elección. Lo que hizo fue una jugada estratégica: programó la elección en pleno verano, el 23 de julio de 2023, como si en Argentina fuera el 5 de enero, por dar un ejemplo, y además inició una campaña intensa de demonización del Partido Popular, su principal oposición, ligándolo a Vox, el partido más extremo de derecha. La estrategia funcionó muy bien: de perder unos meses antes las elecciones comunitarias por 10 puntos, terminó perdiendo por dos, y eso le permitió, mediante un acuerdo—España es una monarquía parlamentaria—con los catalanes más duros, los separatistas, y con los vascos más duros, cercanos a ETA, juntar los votos en el Congreso y mantenerse como presidente.

Hoy su situación es peor que hace dos años, pero la oposición no se unifica: el Partido Popular, de derecha moderada, y Vox, más extremo, compiten y no se consolidan, lo que le favorece. Además, Pedro Sánchez es muy hábil para sacar ventaja de cada episodio político y mantenerse consolidado en el poder. La economía española no está mal; podría estar mejor, pero se mantiene sólida: inflación baja, debajo del 3%, crecimiento por encima del 2% y déficit fiscal dentro de los parámetros exigidos por la Unión Europea. Así que la economía tiene consumo y un estado de bienestar fuerte, lo cual contrasta con el accidente de anoche: los trenes de alta velocidad, orgullo de España con sus 11 líneas que recorren todo el país, fallaron. Algo falló, se busca la causa, pero dos trenes colisionaron.

No solamente en Argentina una elección local, como la de la provincia de Buenos Aires para legisladores y municipales en septiembre, revirtió su resultado a nivel nacional en octubre; esto produjo el mismo efecto de sorpresa que vos estás contando. Ahora me da la sensación de que, después de ocho años, el proceso de desgaste plantea la necesidad de un recambio a futuro.

Es muy fuerte el proceso: hay un cansancio, un agotamiento de sectores mayoritarios de la sociedad española con Pedro Sánchez y con el socialismo, por causas de corrupción. No digamos, el anterior ministro de Transporte hoy está preso por corrupción; se llama José Luis Ábalos. El que está hoy, que es el debido de este tiempo y que tiene algunos paralelismos con esta tragedia que vivimos en 2013, se llama Óscar Puente. Es un tipo muy áspero, polémico, metido en las redes constantemente. Fue quien se peleó con Milei en 2024, cuando Javier Milei vino y casi Argentina y España rompieron relaciones. No es ese ministro el que está hoy en el ojo de la tormenta, porque la responsabilidad del transporte, de las carreteras, de los aeropuertos y de los trenes recae en Óscar Puente.

Un influencer argentino vivió y relató el grave accidente ferroviario en España

Seguramente, si Pedro Sánchez tiene que tomar una decisión, usará a Óscar Puente como fusible y lo sacará del gobierno, pero no es lo que está pensando por ahora, al menos en estas primeras horas, donde todos están concentrados en la tensión hospitalaria.

MV / ds