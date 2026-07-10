Fernando Marull: "El FMI está viendo qué tolerancia social hay al ajuste"

El economista Fernando Marull analizó la relación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional tras el respaldo del organismo al programa económico y el inicio del pago del capital de la deuda después de casi ocho años. Ante ese marco, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), sostuvo que "el FMI está viendo qué tolerancia social hay al ajuste", aunque remarcó que el país atraviesa una dinámica diferente a la de crisis como la de 2001 o la de Grecia y proyectó una mejora de la actividad económica durante el segundo semestre.

El economista argentino especializado en macroeconomía y mercados financieros, Fernando Marull, es fundador y director de la consultora FMyA (Fernando Marull y Asociados), desde donde elabora análisis y proyecciones sobre la economía argentina para empresas, inversores y medios de comunicación. Se graduó como economista en la Universidad Católica Argentina (UCA) y realizó un posgrado en Macroeconomía y Mercados Financieros en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Inició su carrera profesional en la consultora del economista Julio A. Piekarz y posteriormente fue portfolio manager en Banco Itaú Argentina y Chile, donde administró inversiones con foco en Argentina y América Latina. Entre 2017 y 2019 integró el Ministerio de Hacienda de la Nación como economista durante la gestión de Mauricio Macri.

—Me gustaría entender, a su juicio, si la llegada de Kristalina Georgieva antes de fin de mes es un apoyo al éxito del plan económico argentino, como dice el Gobierno, o si realmente es una visita en la que vienen a plantear las correcciones necesarias, o aquellas que considera el Fondo Monetario Internacional que son necesarias hacer.

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—No me parece que, desde el punto de vista de lo que uno viene viendo del Fondo Monetario en los últimos años, sea otra cosa que un apoyo. El Fondo Monetario volvió a Argentina allá por 2018, en los últimos años de Macri. Después, durante la época de Alberto Fernández, fue bastante paciente y constructivo, a pesar de que el plan fiscal y de reservas por ahí no fue muy exitoso, pero le tuvo paciencia a Argentina. Y desde 2023 para acá, las muestras son de estar muy alineado con lo que pide el Fondo y con el plan de estabilización del actual Gobierno.

Entonces, me parece que es más bien para, no digo festejar, pero sí es un gesto positivo de apoyo. No vienen a retar ni nada por el estilo. Y te sumo un punto: en los próximos meses y durante todo 2027, según confirmó el Gobierno esta semana, Argentina le va a estar pagando por primera vez, después de casi ocho años, el capital al Fondo Monetario. Le viene pagando intereses, pero no le viene pagando capital.

—Entonces es un hito.

—Es la primera vez que vas a bajar la deuda con el Fondo Monetario después del aumento de 2018. Recordemos que el aumento de la deuda con el Fondo Monetario fue el espejo de una baja en la deuda con los bonistas.

No es que esa deuda se usó para, como se escucha por ahí a veces, que se fugó o se usó para una campaña. Fue mucha plata, pero también se canceló deuda con eso.

—La nominación de una economista argentina dentro del Fondo Monetario, Silvana Tenreyro​, ¿tiene algún punto de contacto con esta satisfacción del Fondo con el plan económico argentino o son cosas que no tienen que ver?

—No sabría, no tengo la respuesta sobre si hay algún tipo de conexión con que Argentina esté haciendo bien las cosas. Como economista, es una economista muy buena.

En el ambiente de economistas ella es bastante conocida porque estuvo en el Banco de Inglaterra y ya antes también era una figura reconocida. Es muy conocida en Argentina y a nivel mundial.

Así que me parece que es más un mérito de ella que del hecho de que Argentina esté haciendo bien un plan económico. Un plan económico que, desde el punto de vista del Fondo Monetario, diría que es positivo.

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Los economistas del Fondo Monetario, que son más bien técnicos, han sido constructivos con Argentina porque, de nuevo, es el mayor deudor. Argentina la tienen que monitorear muy de cerca.

Y después de, insisto, ocho años sin pagar capital al Fondo Monetario —porque le pagamos intereses, pero nunca le cancelamos capital—, realmente creo que la relación con el Fondo Monetario, a diferencia del pasado, es bastante positiva y constructiva entre el organismo y Argentina.

—Podríamos decir que es por las dos cosas: por los propios méritos de la economista y, al mismo tiempo, porque resulta lógico que quieran tener una mirada con argentinos tratándose del principal deudor.

Ahora, tanto Gita Gopinath, que era la número dos del Fondo cuando asumió Milei, como luego el director del Hemisferio Occidental, que después fue desplazado pero había tenido críticas hacia Milei, el economista chileno, y la propia Georgieva antes de las elecciones de octubre pasado, planteaban siempre que el tema central para el éxito del plan económico era el apoyo de la sociedad argentina.

Gita Gopinath, por ejemplo, tenía dudas sobre si era sustentable la forma en que se llevó adelante el ajuste respecto de la sociedad argentina, si estaba dispuesta a soportar la medida.

Paralelamente, el director del Hemisferio Occidental planteaba discusiones parecidas y Georgieva, antes de las elecciones de octubre del año pasado, les decía a los argentinos, más o menos, que por favor votaran por la continuidad del plan económico, porque era fundamental su apoyo para que continuara.

¿Hasta qué punto la preocupación del Fondo es la sociedad argentina y no Milei? ¿Hasta qué punto en el viaje hay no solamente un apoyo a Milei, sino también a las políticas de Milei, que en el fondo tienen que ver con el deseo del Fondo de cobrar, para ponerlo en términos concretos?

—Yo creo que está bien orientado el Fondo Monetario en tener una buena lectura sobre qué está pasando con el tema social en Argentina. Porque el ajuste fiscal o el orden macroeconómico fue bastante radical y bastante constructivo y positivo para Argentina, después de muchos años de no hacer ningún tipo de ajuste.

Eso tuvo varios puntos positivos: baja del riesgo país, un dólar muy estable y baja de la inflación. Pero, en la parte social, si bien hubo mejoras, como la baja de la pobreza —es un dato desde 2023 para acá—, sigue siendo una economía donde hay ganadores y perdedores.

Entonces, básicamente, me imagino que uno, como economista, está mirando el nivel de paciencia que tiene la parte perdedora. La parte ganadora, obviamente, va a tener paciencia.

Yo creo que el año pasado, en 2025, el Fondo Monetario, los inversores, usted, yo y todos estábamos mirando un poco el monitor social para ver qué paciencia manejaba la sociedad. El año pasado dio un apoyo.

Entonces, Argentina tiene paciencia todavía. Pero 2026 y eventualmente 2027 son la gran duda. O sea, si el año que viene va a reelegir a Milei o Argentina va a votar una alternativa moderada o va a volver al pasado, no lo sabemos. Nadie tiene esa respuesta.

Hoy los mercados están viendo algo más positivo. Yo creo que el Fondo Monetario también está positivo, aunque ya pasó por otras experiencias. Como el argentino, ya es un argentino más: va por los vaivenes de un ciudadano común.

Entonces, tiene que entender cómo está viviendo Argentina la parte perdedora, rezagada o a la que todavía no le llegó la parte positiva. Así que me parece que vienen a monitorear eso. Pero déjeme estar en desacuerdo con una cosa: Argentina no está en una situación como la de Grecia. Argentina no está ajustando y en recesión y, a su vez, la recesión le genera más ajuste y entra en un círculo vicioso del que no puede salir.

Como Argentina estaba en 1999, 2000 y 2001: pago, ajusto, sube la tasa de interés, sube el riesgo país, tengo que ajustar más y entro todavía más en ese círculo vicioso. Eso pasó en Argentina en el 2000, en Grecia también y en muchos países de Europa.

Pero Argentina no está en esa dinámica. Porque, sino, el riesgo país estaría subiendo, Argentina tendría que mostrar más ajuste y el país estaría en recesión. No es esa la dinámica.

Lo que está pasando ahora es que el riesgo país baja, pero todas esas buenas noticias por ahí no se traducen en la parte positiva. El país está estable, pero le faltan prender algunos motores.

—Como usted bien plantea, depende de cuántos sean los ganadores y cuántos sean los perdedores.

Coincido con usted en que es muy distinta a la situación del 2001 y a la de Grecia. Entre otros elementos, porque además existe una asistencia social que creció por arriba de la inflación, como único gasto del Estado que no había en el 2001. Y, por otro lado, no existían las aplicaciones que hoy absorben parte del desempleo.

La pregunta es: ¿El ajuste, como usted dice, no se está produciendo porque tuvieron que volver a bajar el gasto público debido a que la recaudación bajó? Entonces, hay un punto en el que el crecimiento y la recaudación no parecen ir de la mano.

—Eso pasó durante el primer semestre de 2026. La recaudación, con una actividad que va en serrucho, sube un mes, baja otro mes, y con la baja de algunos impuestos, estuvo más bien cayendo.

Eso obligó al Gobierno a tener el gasto bastante contenido y no poder seguir bajando impuestos. Incluso hubo algunas partidas que pagó con bonos, como las del PAMI. Algunas partidas urgentes. Tuvo que pagar las deudas de los universitarios. A los docentes les subieron 25% el sueldo hace cuatro semanas. Ese fallo se tuvo que pagar.

Por eso también se postergaron bajas de impuestos que tenían previstas. Por ejemplo, el caso del impuesto al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que tenía un costo fiscal y que iba a empezar en junio. Se postergó.

Claramente, falta velocidad en la economía para que la recaudación vuelva a estar positiva. Yo creo que el segundo semestre va a estar mejor la actividad porque el primer semestre estuvo medio flojo. Diría que el cuarto trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026.

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En el segundo trimestre de 2026, abril, mayo y junio, empezó a bajar la inflación y hubo nuevas paritarias.

Las paritarias le volvieron a ganar a la inflación después de muchos meses cayendo. Entonces, eso es más bolsillo, más plata en el bolsillo. Me parece que los números de actividad van a ir mejorando de a poco.

Pero claramente las dos velocidades se mantienen y las dos realidades también. Me parece que la parte de la actividad y la caída del salario ya pasaron lo peor y ahora vienen rebotando. Todavía falta ver un poco más de velocidad en la actividad, pero creo que en los próximos meses podríamos verla.

—A ver si comparte esta aclaración: uno, no cumple el fallo de la Corte porque aumentó 25%, y el fallo no es del 25%, es mucho más.

—Coincido.

—Y, por otro lado, no es que baja la recaudación porque bajan los impuestos, sino que baja el IVA. Ahora, ojalá el optimismo que usted tiene se convierta en realidad, porque va a ser para beneficio de todos.

MV