Qué inversión rinde más después de la suba del 5% del dólar: el ranking de plazos fijos, billeteras y fondos comunes

El avance del dólar volvió a poner en primer plano el rendimiento de las inversiones en pesos. Entre mayo y julio de 2026, la divisa oficial y el dólar blue aumentaron un 5,9%, al pasar de $1.430 a $1.515, mientras bancos, billeteras virtuales y plataformas financieras ofrecen distintas alternativas para quienes buscan reducir el impacto de la desvalorización de la moneda local.

Los ahorristas compran dólares pero quedan en los bancos

Ante este escenario, comparar cuánto paga cada instrumento se vuelve una variable clave para el ahorrista. Desde los plazos fijos tradicionales hasta las cuentas remuneradas, los fondos comunes de inversión y las opciones que generan rendimientos en dólares, las diferencias entre las tasas pueden influir en la capacidad de preservar el valor de los ahorros frente al movimiento del tipo de cambio.

Cuánto pagan los plazos fijos tras la suba del dólar

La suba del tipo de cambio implicó una desvalorización del peso del 5,9% frente al dólar en poco más de dos meses. Frente a este escenario, las entidades financieras continúan ofreciendo distintas tasas para los depósitos a plazo fijo.

De acuerdo con los datos publicados por el Banco Central (BCRA), estas son las tasas nominales anuales (TNA) que ofrecen las principales entidades del sistema financiero:

- Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco Macro S.A.: 19,5%.

- Banco de la Nación Argentina: 19%.

- Banco BBVA Argentina S.A.: 18,75%.

- Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Credicoop: 17,5%.

- Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 17,2%.

- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 17%.

- Banco Santander Argentina S.A. y Banco Patagonia S.A.: 16%.

La inversión de bajo riesgo que gana terreno entre los pequeños ahorristas

Por otra parte, se encuentran los bancos que informan tasa de plazo fijo online para no clientes, las mejores opciones son:

- Reba Compañía Financiera S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 23%.

- Banco Meridian S.A.: 22,5%.

- Banco Bica S.A. y Banco CMF S.A.: 22%.

En el otro extremo del ranking aparecen:

- Banco Comafi S.A.: 17%.

- Banco Provincia de Tierra del Fuego: 15%.

Cuentas remuneradas, fondos comunes y las alternativas para invertir en dólares

Además de los plazos fijos, las cuentas remuneradas siguen siendo una opción para quienes buscan obtener un rendimiento sin inmovilizar el dinero. Según Tasas.ar, estas son las principales propuestas:

- Brubank (Cuenta MAX): 23% TNA (tope de $2.000.000).

- Carrefour Banco: 21% TNA.

- Ualá: 19% TNA (tope de $1.000.000).

- Montemar Pay: 19% TNA.

- Naranja X: 18% TNA (tope de $800.000).

- Supervielle (Cuenta MAX): 15,10% TNA.

- Banco Nación (Cuenta Remunerada): 14% TNA (tope de $2.000.000).

Del dólar al mercado: el cambio de hábito de los ahorristas argentinos

En los fondos comunes de inversión, Tasas.ar informó los siguientes rendimientos:

- Fiwind: 23% TNA.

- Cocos: 20,05% TNA.

- Lemon: 19,59% TNA.

- Cresium: 18,64% TNA.

- Prex: 18,30% TNA.

Para quienes buscan mantener sus ahorros dolarizados, Tasas.ar también publica las plataformas que ofrecen rendimientos sobre saldos en moneda estadounidense:

- Brubank: 6,32% TNA.

- Ualá: 6% TNA.

- AstroPay: 3,10% TNA.

- Cocos: 3% TNA.

- Prex: 2% TNA.

- ARQ (DolarApp): 2% TNA.

- Mercado Pago: 1,80% TNA.

- Banco Nación: 0,60% TNA (con un monto mínimo de US$10.000).

Con la suba del dólar entre mayo y julio, el mercado ofrece alternativas con distintos niveles de rendimiento para quienes buscan resguardar sus ahorros, tanto en pesos como en dólares.

GZ / lr