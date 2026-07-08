Kristalina Georgieva visitará la Argentina a fin de mes invitada por Javier Milei

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, visitará la Argentina a fin de mes invitada por el presidente Javier Milei, en una señal política de alto impacto para el Gobierno en medio del seguimiento del programa económico y de la agenda financiera con el organismo.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que la visita se dará “en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo” entre la administración libertaria y el FMI.

Dólar y reservas para arriba, riesgo país y acciones para abajo: el mercado recalcula después del plan de Caputo

“Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente Javier Milei”, señaló Caputo a través de sus redes sociales.

Según el titular del Palacio de Hacienda, la llegada de Georgieva permitirá “continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico”.

La visita ocurre en un momento clave para el equipo económico. El Gobierno viene de presentar su programa financiero para cubrir los vencimientos en moneda extranjera hasta 2027 y de formalizar nuevas operaciones de financiamiento externo con bancos internacionales, respaldadas por garantías de organismos multilaterales.

En ese marco, la presencia de la titular del FMI busca reforzar el respaldo político del organismo al rumbo económico de Milei y al esquema que encabeza Caputo. Para el Gobierno, el vínculo con el Fondo es una pieza central del programa: no sólo por los desembolsos y las revisiones técnicas, sino también por la señal que representa hacia los mercados internacionales.

El mensaje oficial buscó presentar la visita como una validación del sendero económico del Gobierno, en momentos en que los inversores siguen de cerca la evolución de las reservas del Banco Central, la baja del riesgo país y la capacidad del Tesoro para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

La titular del FMI ya había manifestado en distintas oportunidades su respaldo al programa económico argentino y mantuvo encuentros con Milei y Caputo en foros internacionales. Ahora, su desembarco en Buenos Aires tendrá un fuerte componente simbólico: será leído como una señal de cercanía política entre el organismo y la Casa Rosada.

Para el mercado, la visita también puede funcionar como un dato de confianza en medio de una agenda financiera exigente. El Gobierno necesita sostener la acumulación de reservas, mantener el financiamiento externo y despejar dudas sobre los pagos de deuda de los próximos años.

La presencia de Georgieva en el país se sumará así a la estrategia oficial de mostrar respaldo internacional al programa económico. En la mirada del Gobierno, el apoyo del FMI es clave para consolidar la estabilidad cambiaria, sostener la baja de la inflación y avanzar hacia una etapa de recuperación de la actividad.

En desarrolllo..