Fernando "Pato" Galmarini: "Menem imitaba a Perón, abrazaba a sus rivales"

En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Fernando "Pato" Galmarini destacó la vocación de Carlos Menem por "la unidad nacional" y aseguró que "imitaba a Perón". Además, diferenció al expresidente de Martín y Eduardo "Lule" Menem, sus descendientes en la política actual: “Le pusieron el apellido, pero tienen nada que ver con Carlos".

Fernando "Pato" Galmarini se desempeñó como secretario de Deportes durante la presidencia de Carlos Menem. También fue diputado nacional.

Los Menem, duros de echar (porque saben todo)

Hoy hablamos con Pacho O’Donnell. Él comparaba a Rosas, sin recursos, sintiéndose usado, con cómo podría llegar a sentirse Milei en un futuro. Una de las comparaciones que continuamente se hacen es con la época de Menem, de la que vos fuiste un protagonista. Al mismo tiempo que Eduardo Menem era un hermano muy predispuesto siempre a ayudar a Carlos Menem, Carlos nunca le tenía toda la confianza ideológica. Me gustaría que vos compartieras con la audiencia cuál creés vos que era el sentimiento de Carlos Menem sobre su hermano Eduardo.

Son esas relaciones entre hermanos que nunca acaban de confraternizarse. Pero Carlos tenía una particularidad no solamente con Eduardo, su hermano, sino con la gente, aún con aquellos que menos lo querían. Y en algún momento después de su presidencia lo seguí viendo mucho y yo le decía: “Carlos, vos eras demasiado bueno”. Y en sus conversaciones me decía: “Yo intenté copiar al general Perón. Por supuesto que no lo conseguí, pero el tema de abrazar a tu rival es parte del logro, o de lograr la unidad de los argentinos, la unidad nacional”. Menem imitaba a Perón, abrazaba a sus rivales. Y yo ahí intenté comprender también su relación con su familia, hasta con su mujer, a quien él decía que la quería pero que no estaba de acuerdo. He vivido también momentos con Zulema y él, que fueron graciosos, pero son incontables.

Cuando ves a los Menem de hoy, fundamentalmente a la rama que tiene que ver con los descendientes de Eduardo Menem en particular y otros primos. ¿Sentís que representan el espíritu de Carlos Menem?

Le pusieron el apellido, pero no tienen nada que ver con Carlos, a quien yo quiero mucho. Lo aprecié mucho y me gustó estar mucho con él. No él como presidente y yo en Deporte, sino que después, viéndolo, charlando con él en la soledad de sus últimos tiempos de la persona. Fue un tipazo como persona. A estos yo los he conocido muy poco, pero me da la impresión que ni en la intimidad ni en lo colectivo tienen nada que ver con Carlos Menem.

¿Y Eduardo Menem?

Lo conocí muy poco. Hablé y he hablado con él en algún momento de estos años, pero creo que tiene poco que ver con los hermanos. Esto no significa ni que sea mejor ni peor. Los hermanos son hermanos a veces y uno no los elige.

Los primos Martín y Lule Menem son sobrinos del expresidente Carlos Menem.

¿Qué debería hacer Javier Milei con las denuncias de corrupción de Karina Milei? Y trato de imaginarme qué hubiera pasado si hubiera habido denuncias de corrupción de un hermano de Carlos Menem. Las hubo de cuñados, en el caso de los Yoma, pero no en el caso de Eduardo Menem.

Si yo fuera presidente de la Nación, con una hermana mía, un hermano mío que mete la mano en la lata, la Justicia decide y lo que decidan me parece bien.

Pero la justicia tarda tres años en decidir. ¿Qué hacés políticamente ahora?

Si yo estoy convencido, patada en el culo y que vaya a laburar a otro lado. Creo que esto es lo que debieran hacer los presidentes de la Nación con cualquiera que hagan demasiadas macanas. Porque sea Milei con su hermana o sea cualquiera con quien sea, esto le da poco crédito a la militancia, a la política y a la construcción de una Argentina mejor. En esto debiéramos ser, quienes militamos, muy duros.

Más allá de todas estas denuncias, lo que uno ve es que Carlos Menem no terminó rico, ni sus familiares terminaron con nada parecido a todo lo que se fue denunciando de corrupción. Sí, otras personas del gobierno. Manzano es una de las fortunas más importantes de la Argentina, para poner un ejemplo. Por tu propia experiencia en el devenir de la presidencia, ¿siempre vas a tener una cantidad de personas corruptas? ¿La corrupción es inmanente al sistema político o es inmanente a cualquier organismo de la vida?

Yo creo que la vida no de todos es igual, pero a muchos los va transformando la cercanía al poder. No terminan siendo lo mismo que han sido cuando estaban en el barrio. Y en el barrio vos sos lo que podés ser en el barrio, y esa misma persona en los alrededores del poder o en el poder, a veces necesita tener más guita de la que han tenido, con la que han nacido, y eso los hace sentir como más importantes. Esto tendría que charlarlo con amigos psicólogos o psiquiatras, pero yo creo que los presidentes debieran ser más duros de lo que han sido en sus primeras reuniones de Gabinete, y decir: “Muchachos, ojo con lo que hacemos, ojo con lo que hacen”.

Hablame de lo que pasó el domingo. Me contabas que uno de tus hijos te anticipó lo que iba a suceder. Y al mismo tiempo, vos habías dicho que Sergio Massa hubiera sido un buen presidente porque es bien mentiroso.

Sí. Veníamos hablando del truco. Mentía en el truco y lo sacaron de contexto. Sergio me llamó y me dijo: “Che, muchas gracias...”.

¿Qué pensás que pasó el domingo? ¿Qué creés que va a pasar con el peronismo en 2027 ¿Cuál tendría que ser el papel de Sergio Massa?

Lo del domingo yo lo tengo absolutamente claro, claro. No sabía que la diferencia iba a ser tan brutal como fue, pero no por lo que me dijo Sebastián, sino porque la gente estaba agotada, estaba cansada. Hablando en los barrios, vos veías la gente que no comía, la gente que le costaba darle a su hijo un mango para que fuera a jugar al fulbito el fin de semana con sus amigos. Todo muy malo. Yo creo que hubo un cansancio de pasarla mal y temor a decirle a quien lo entrevistaba: “Yo no lo voy a votar”. Estas dos cosas se juntaron, el temor y la prudencia, y dio como resultado, bueno, lo que ha pasado. Cuando los pueblos agotan su paciencia suelen hacer tronar el escarmiento. Lo dijo Juan Perón hace muchos años.

¿Y qué sigue? ¿Cómo es 2027 y qué rol tendría que tener Massa?

Sergio hubiese sido un gran presidente, un enorme presidente. Yo lo veo muy crecido. Por supuesto, lo conocí de muy chico, cuando recién transitaba sus primeros pasos. Yo lo veo muy bien a Sergio. Lo conozco muchísimo menos a Axel Kicillof, a quien también lo veo muy bien. Me gustaría que hubiese una compulsa entre dos personajes como ellos para que el peronismo decida quién es su candidato a presidente de la Nación.

