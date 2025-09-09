Carlos D’Alessandro: “Los Menem son la manzana podrida de La Libertad Avanza”

Carlos D’Alessandro, diputado nacional por San Luis y referente del bloque Coherencia, marcó un fuerte distanciamiento de La Libertad Avanza, espacio al que perteneció desde sus inicios. Sostuvo que la fuerza libertaria “dejó caer al piso la bandera de la lucha contra la corrupción, la casta política y el privilegio de los políticos”.

Según explicó, su nuevo bloque busca “levantar de nuevo esa bandera” y convocar a una autocrítica, en medio de un escenario donde los errores, afirma, “se empiezan a ver plasmados en los procesos electorales”.

Julio Bárbaro: "No veo salida y creo que en octubre la van a pasar mucho peor"

El legislador fue contundente al señalar al entorno más cercano del presidente Javier Milei como el principal responsable del desvío ideológico y político del oficialismo. “Los Menem son la manzana podrida que hay adentro de este cajón”, lanzó, en referencia al poder que ostentan dentro del armado libertario.

“Con los Menem significa la política de los 90, la corrupción, las coimas, todo lo malo que pasó en la Argentina”, aseguró, y cuestionó que “la lapicera del poder de gobierno” esté en manos de personas que, a su juicio, no representan el cambio prometido. Además, apuntó a Karina Milei: “La gente no votó a la hermana del presidente. Votó al presidente Javier Milei para que gobierne”.

Advertencias sobre el riesgo de debilitamiento

En ese contexto, D’Alessandro advirtió que el presidente aún tiene margen para corregir el rumbo, pero debe tomar decisiones políticas urgentes. “Todos los funcionarios que están abajo de él son fusibles. Si no quiere utilizar la fusilera, el fusible va a terminar siendo el propio gobierno y el propio presidente”, afirmó.

Colectivo, fernet y cuarteto: así fue la noche en la que Q' Lokura hizo bailar a toda Córdoba

Recordó el caso de las declaraciones de Spagnolo sobre presuntas coimas, y remarcó que “este gobierno no tiene ni tiempo ni margen para que la gente sospeche que es corrupto”. Para el diputado, la credibilidad del oficialismo está directamente atada a la figura del presidente como “outsider de la política”.

Estamos de acuerdo en lo económico, pero no en lo político

Aunque mantiene coincidencias en lo económico, D’Alessandro fue muy crítico de la estrategia política y del estilo de conducción actual. “En materia económica estamos de acuerdo, aunque algunas medidas son drásticas. Pero las decisiones políticas son erróneas y hay que cambiarlas automáticamente”, indicó.

Liberaron al comisionado policial Juan Velázquez investigado por filtrar información de procedimientos

Se refirió a las agresiones recibidas por parte del núcleo duro libertario y reivindicó su postura: “cuando nosotros nos desprendemos por una diferencia de ideas y de concepción de cómo se está manejando el gobierno, automáticamente la violencia la que se manejan los trolls libertarios hacia la gente”.

Y concluyó para Cadena 3: “yo vengo gritando fuerte y he despertado un montón de gente que se dio cuenta de que estábamos yendo hacia un abismo. Yo no estoy acá por Milei. Estoy acá por la ciudadanía de San Luis. Si Milei se corre de las ideas de la libertad, yo voy a seguir defendiendo esas ideas”.