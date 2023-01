El ingeniero agrónomo, Carlos Faricelli, contó cómo surgió la idea de crear la forma de la cara de Lionel Messi para poder sembrarla en el campo. La historia detrás del reconocimiento al futbolista, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo se hace un diseño a gran escala para poder plasmar la foto de Lionel Messi en el suelo argentino?

Se me ocurrió por querer hacer algo relacionado al Mundial. Cuando lo hice era muy pequeño, mi esposa me dijo que estaba muy bueno, y tiró la idea de que lo siembre. Automáticamente se me prendió la lamparita y decidí postearlo, a ver quién se animaba a sembrar.

Me tenían que pedir el archivo y se lo enviaba a cada uno de los productores. En esa época se la jugaron a sembrar la cara de Messi antes del Mundial.

Lionel Messi cerró el 2022 con un hermoso mensaje: "Termina un año que jamás podré olvidar"

En el campo, hoy las sembradoras son impresoras o pistolas para tatuar y la tinta que utilizamos es la cantidad de semillas que ponemos. Tienen computadora y estamos avanzado en la Argentina a nivel tecnológico, tanto en equipamiento como en tecnología de procesos.

En cada metro le indicamos a la sembradora cuántas semillas tiene que poner. Entonces, pasa con el tractor y va poniendo más y menos tinta, por ejemplo, en la barba, el ojo o la nariz de Messi.

Por lo tanto, cuando el cultivo crece se contrasta donde hay más o menos plantas y ahí uno agarra una imagen satelital y aparece la cara del astro.

La llamativa comparación que hizo Santiago Cafiero entre Argentina y Messi: "Debe entrenarse más para poder superarse"

¿Esto no perjudica en nada la siembra?

También mi intención como ingeniero agrónomo era desafiar al agrónomo para que logremos recomendar una densidad que no generara una penalidad por poner más plantas. Pese a la sequía, varios se la jugaron.

De ahí, hace más de un mes que se generaron discusiones positivas en el agro respecto a las recomendaciones, al rol de agrónomo, la densidad, lo híbrido y la maquinaria.

¿Cuántas personas le pidieron esto?

Antes del primer partido con Arabia me pidieron tres, pero ahí perdimos. Y el día del partido con México dije por dentro que haría el recuento de personas que me habían pedido y eran 10. El día de la final había 18.

Mbappé no estará en el homenaje a Lionel Messi en el PSG

Después de la final y de la Copa en la mano, obviamente me pidieron de Chaco y Tucumán, entre otras provincias. Me lo solicitaron personas que no conocí en mi vida, pero teníamos un solo objetivo que era plasmar la cara del astro.

¿En cualquier suelo se puede aplicar un diseño?

Sí, puede ser en cualquier suelo.

¿Frente a cualquier tipo de siembra?

Lo que varía es la forma en la que se exprese la imagen de lo que vos querés hacer. El maíz es muy fácil, pero en el resto de los cultivos es más difícil.

Argentina campeón: la pelota del último gol de Argentina terminó en Castelar

Uno con la agronomía puede hacer todo. Y del otro lado, con las herramientas tecnológicas hoy, se puede hacer la cara de Messi, la del Dibu Martínez, la de Julián Álvarez o de cualquier otro jugador.

¿Tiene pensado aplicar otros diseños?

Me lo vienen preguntando, por si tenía oculta en algún lote la Copa del Mundo, pero me mantuve con mi estrategia inicial. Me enteré que unos chicos la quieren sembrar la Copa, se armó una movida linda.

BL JL