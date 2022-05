Gastón Manes: “Los desafíos de la Argentina no pueden ser resueltos desde los extremos”

Gastón Manes, presidente del grupo INECO habló en Modo Fontevecchia en donde destacó la necesidad de “debatir las ideas”. Asimismo subrayó que “la antipolítica no es el camino” y que hay que “reconstruir el diálogo con el ciudadano”. Escuchá el programa a través de Radio Perfil FM 101.9 o mirálo por Net TV.

¿Cómo son tus previsiones respecto a presidir la Comisión Nacional de la Unión Cívica Radical?

- Todos los años que lleva la convención, que es un cuerpo horizontal en el que todas las provincias debaten, en los años electorales se dedica a enfocarse en las alianzas y las plataformas de la oferta electoral. En el debate se establecen las pautas de trabajo que va a concluir con las posturas que se discutirán el año que viene. Este año se venció el mandato y hay renovación de autoridades. Yo encabezo la lista de la provincia de Buenos Aires, de todas maneras para el partido esto se da en un marco de confianza y diálogo El partido radical es consciente de su rol y su momento.

¿Se podría decir que lo que está en discusión es algo más grande que las personas? Vos, tu hermano, Facundo, y Gerardo Morales ¿representan un corrimiento hacia el centro con una mirada de la economía más keynesiana, como Alfonsín?

- La aparición de fenómenos políticos vinculados a la bronca de la gente atraviesa el debate ideológico. Debemos parar la pelota y saber qué es lo que tenemos que discutir. El partido radical tiene dos premisas de Alfonsín que son la igualdad y la libertad. Son la contracara y el antídoto contra el populismo, esto estamos todos de acuerdo. Pero cuando aparecen cuestiones personales surgen confusiones.

Milei es significante de una posición económica más ortodoxa. Dentro del radicalismo había un radicalismo de centroizquierda y otro más conservador que estaría más cerca de las ideas de Macri y los halcones del Pro. ¿Vos y Facundo representan un regreso del radicalismo más cercano al alfonsinismo?

- Todos estamos en linea no solo nosotros.

¿Hay una autocrítica respecto de lo que pasó en Gualeguaychú y respecto de la relación que se tuvo con el Pro y con Macri como presidente?

-Ya pasaron 7 años de esa convención que se dió en un contexto político diferente al actual. En ese momento, el trazo grueso indicaba que había que poner fin a una hegemonía que llevaba 12 años. La fragmentación de la oposición en ese momento era muy nociva y el radicalismo estaba alineado en las posturas que se conformaron en una coalición en Gualeguaychú. Dentro de la coalición había una postura que planteaba una coalición más amplia. El radicalismo no estaba muy fortalecido en ese momento y acompañó a un gobierno que tomó medidas que no necesariamente coincidían con lo que el partido en su conjunto representaba pero así son las acciones.El debate será de ideas, no de personas.

En una entrevista a Ernesto Sanz, que explicaba que Macri era el sapo que debía comerse el radicalismo para recuperar gobernaciones y poder ser primos entre pares en una coalición para recomponer la potencia del radicalismo pero, ¿ahora no tendría que hacerlo?

- El radicalismo hoy está fortalecido con preeminencia en zonas centrales. Es un partido que sintetiza lo nacional y lo federal. Está parado de nuevo en el centro de la escena. Vamos a convocar desde el centro porque no podemos convocar desde los extremos. Los desafíos de la Argentina no pueden ser resueltos desde los extremos.

Nuria am: ¿el radicalismo iría a una interna? ¿Jugaría Facundo Manes una interna dentro de JxC en la provincia de Buenos Aires?

- Hablar de esto es prematuro. Me voy a reunir en La Plata para trabajar muchas posturas con matices y nuestro trabajo tiene que estar concentrado en construir una oferta electoral y eso lleva trabajo. Debemos debatir las ideas y ver después quienes son las mejores personas que representen esas ideas. Facundo Manes nunca manifestó querer participar en una candidatura en la provincia de Buenos Aires. Él está recorriendo el país llevando un mensaje para reconstruir el diálogo entre el ciudadano y la política. La antipolítica no es el camino. El desafío es hacer docencia porque la política es trasmitir a la sociedad lo que uno cree que hay que hacer. Tenemos que reconstruir ese vínculo. No hay soluciones simples a problemas complejos.