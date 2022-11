Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol

El defensor del Barcelona anunció a través de un video en sus redes sociales que el sábado ante el Almería será su último partido en el Camp Nou y que dejará el fútbol.

El pasado jueves en el conjunto blaugrana se desayunaron con el anuncio de que Gerard Piqué, uno de los futbolistas históricos del club confirmará que cuelga los botines.

Si bien este último tiempo el exjugador de la selección española estuvo marginado del primer equipo por su nivel y cuestiones extrafutbolísticas también, siempre quedará en el recuerdo del hincha del Barca tras haber conformado una era desbordada de gloria junto con Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Sergio Busquets y compañía.

¿Con cuánto dinero se retira del fútbol Gerard Piqué?

De esta manera el defensor de 35 años colgó un video en sus redes sociales donde anunció que el próximo sábado, ante el Almería por La Liga, disputará su último partido en el Camp Nou y su último encuentro como futbolista profesional.

"Culers, les tengo que decir una cosa", comienza diciendo en el emotivo video que compartió en las redes el central del Barcelona despidiéndose del club de sus amores. Piqué surgió de la Masía, este semillero del conjunto catalán que tantas figuras ha arrojado a nivel mundial. Incluso Pique le pone el fin a una camada dorada de jugadores de la Masía que llegaron a brillar en el primer equipo blaugrana.

El adiós del defensor significa no solo la despedida de un grande, sino que también abandona el club el último sobreviviente de la camada 87 que supo también formar a nada menos que Lionel Messi y Cesc Fábregas que supieron campeonar en el primer equipo.

Shakira se enojó una vez más con Gerard Piqué: los motivos de su enfado

En el conjunto culé Gerard Piqué ganó todo a nivel nacional e internacional teniendo como máximo exponente la temporada 2011/12 donde el equipo dirigido por Pep Guardiola ganó todas las competencias que afrontó.

En total cosechó 31 títulos, nueve a nivel internacional logrando tres Champions League (ganó una cuarta con el Manchester United) y 22 a nivel nacional. Disputó un total de 616 partidos y anotó 52 goles dejando una huella enorme en el Barcelona.

Previo a su glorioso andar en el Barca, Piqué jugó dos temporadas en el Manchester United, arribando en 2004 bajo el ala de Sir Alex Ferguson completando apenas siete partidos con los Red Devils. Luego antes de desembarcar en el Barcelona, jugó la temporada 2006/07 en el Real Zaragoza donde disputó 28 partidos.

Su paso estelar por la Selección de España

Sumado a todos los galardones a nivel clubes, Piqué también brilló con la selección española. Con la Roja el defensor gritó campeón en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa en 2012.

"Desde pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça”, expresó el central. Luego de cumplir todos sus sueños junto el club del cual es hincha decidió "cerrar el círculo". Asimismo, confirmó que no jugará para otro club y que este será su retiro definitivo. "Siempre he dicho que después del Barça no habrá otro equipo y así será", afirmó.

Por último, para cerrar el emotivo video, Piqué le hizo una promesa a los hinchas culés: "Tarde o temprano, volveré. Nos vemos en el Camp Nou. Visca el Barça siempre".

BL PAR