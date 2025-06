Gregorio Dalbón aspira a que un dictamen internacional obligue a revisar la condena de Cristina antes de 2027

El abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, se refirió a la condena de la ex presidenta y aseguró que un tribunal internacional puede obligar a la justicia argentina a revisar la sentencia. “Es un fallo ilegal, ilegítimo, inconstitucional, y que además es abusivo de los derechos humanos de Cristina Fernández de Kirchner”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Gregorio Dalbón es abogado y representante legal de Cristina Kirchner. También patrocinó al exministro Aníbal Fernández en causa por calumnias e injurias. Es un profesional ecléctico que se dedica a diversas áreas del derecho y también es profesor.

Me interesa especialmente su especialidad en el tema de Corte Interamericana de Derechos Humanos y Corte Penal Internacional. ¿Cómo imagina que podrían evolucionar las apelaciones a estos tribunales internacionales?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Y, en el caso de ser positiva la respuesta de estos, ¿cómo podrían ser sus consecuencias respecto de la condena en la Argentina? ¿Si obliga a la Corte a modificar la sentencia? Me gustaría un poco su impresión, y después le cuento la experiencia que yo tengo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde, con un fallo a favor, la Corte no modificó la sentencia.

Yo estoy en La Haya en este momento. Vinimos el día lunes, antes de la sentencia, para hacer lo que se llama una acción preliminar. Porque realmente que los medios periodísticos digan que tal día va a salir una sentencia que va a detener a una presidenta da de patadas con lo que es un Estado de Derecho y con lo que es la legítima defensa en juicio, vulnerando además otros derechos que garantizan a que una persona realmente sea notificada por un juez, y no por un periodista, de que va a ser detenida, y en este caso también que va a ser proscripta.

Lo sabíamos, lo trajimos, lo hicimos saber, y se va a hacer una acción preliminar que puede tener una consecuencia de recomendación en un futuro para un caso de revisión. Esto en lo que es la Corte Penal de La Haya.

En cuanto a lo que es la Corte Penal Internacional que va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, necesitábamos que la Corte dejara firme, en el día de ayer lo hizo, para estar en Washington, que estaremos o la semana que viene o la otra, para hacer el mismo planteo.

Pero ya ahí con los vicios de lo que fue todo lo que padeció Cristina. La falta del juez natural, el non bis in idem, y cuestiones que tienen que ver con situaciones que consideramos no están dentro de los parámetros para juzgar a una persona dentro de la ley.

Es decir, consideramos que el fallo es un fallo ilegal, ilegítimo, inconstitucional, y que además también es abusivo de los derechos humanos de Cristina Fernández de Kirchner. En este caso se hace luego de que la sentencia quede firme, y uno tiene seis meses para recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Lo que usted me dijo es cierto hasta el 2020, y esto es bueno que los oyentes y todos los que siguen sus programas lo sepan. A partir de 2020, en el Código Procesal Penal Federal, el artículo 366, inciso F dice que una recomendación basada en principios que tengan que ver con violación a los derechos humanos de una sentencia, sea del tribunal que sea, es revisable y vinculante.

Es decir que si usted hubiera tenido ese artículo en el momento en que la Corte o la Comisión resolvió a su favor, hubiera sido vinculante para la justicia argentina.En este momento, Cristina tiene ese beneficio. Es vinculante a través del Código Procesal Penal Federal, que además está en pleno uso. O sea, no es que es un invento nuestro, es algo que está en pleno uso. Muchos no lo conocían. Nosotros sí.

O sea, este es un artículo que se agregó en 2020.

Exactamente, del Código Procesal Penal Federal, que es de antes del 2020. El artículo está agregado en el 2020.

Entonces eso sí marca la diferencia. Lo que yo le contaba de que yo tengo una experiencia de un fallo de la Corte del Tribunal de San José de Costa Rica —la Corte Interamericana— que nos dio la razón, pero sin embargo la Corte Suprema de Justicia pagó la multa pero no modificó el fallo.

Exacto. Bueno, por esa sencilla razón de injusticia que usted habrá tenido ese sinsabor. Porque la verdad es que cuando uno persigue el honor, no persigue prácticamente una indemnización, sino que realmente se respete el honor cuando ha sido abusado en cuanto a sus derechos humanos.

Entiendo que ahora sí, con este artículo en el Código Procesal Penal Federal es vinculante la situación. Entonces tienen que revisar, y el recurso de revisión se puede vincular a que pueda ser revocada la sentencia.Así que bueno, estamos en esa lucha.

Entonces déjeme preguntarle por los plazos. Lo que yo recuerdo, de incluso haber ido a declarar frente a la Corte del Tribunal de San José de Costa Rica, era un proceso que llevaba un tiempo importante. Me parece que más de seis años desde que estaba el fallo de la Corte Suprema hasta que se expidió el Tribunal de San José de Costa Rica.

Y una vez que se expidió el Tribunal de San José de Costa Rica, hasta que la Corte Suprema de Justicia Argentina lo tratara, también pasaron otros años. ¿Hoy el proceso es más rápido o cuál es su expectativa en un caso de esta envergadura, que es muy superior a la que yo le estoy contando?

No, yo no creo que sea superior. Cuando se violan los derechos humanos, para mí son todos iguales ante la ley. Le voy a contar que, en realidad, lo que nosotros buscamos —por el tiempo, y usted bien lo dice, tarda mucho la Comisión Interamericana, tanto como la Corte Interamericana, tanto como la Corte Penal Internacional— es no llegar a lo que usted llegó.

Usted llegó a la máxima instancia, que es directamente la Corte de San José de Costa Rica, que emitió el fallo. Nosotros lo que necesitamos solamente es una recomendación que tenga fundamento en la violación de los derechos humanos de Cristina Fernández de Kirchner, tanto sea de la Corte Penal Internacional de La Haya, o de otros tribunales europeos de derechos humanos, o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ni siquiera necesitamos llegar a la Corte de Derechos Humanos. Solamente con la recomendación de un organismo gubernamental de derechos humanos podemos lograr que el fallo se revise, y que la revisación sea vinculante para la revocación o para la anulación del fallo.

Ahora, en ese caso, ¿quién revisaría? ¿Sería la Justicia argentina en ese caso?

Es muy buena la pregunta suya, porque la Corte no ha tomado el caso de fondo. Lo que ha hecho es lo que habitualmente hacen con la gran mayoría de las causas, que es aplicar el artículo 280. Si usted lo lee bien se dará cuenta que lo único que hicieron fue justificar que en realidad pasaron muchos jueces elegidos por muchos gobiernos.

La verdad que es un papelón ese 280, porque la Corte no debe justificar nada. Si a usted le ponen el 280, es una decisión que está en el Código, y se terminó. Esa justificación que hacen sobre la base de lo que nosotros decimos que fue faltarle el respeto al Derecho, lo que hizo la Corte.

Es lo que nos da también un poder mayor de fuego en cuanto a la violación de los derechos humanos. Y eso es lo que vamos a plantear en casi todos los lugares donde podamos conseguir la recomendación y la validación para que se revise el caso de Cristina, que ha tenido violación al juez natural, que ha tenido el non bis in idem, porque la habían juzgado en el Sur y tenía una sentencia de sobreseimiento.

Causa Vialidad: la Casa Rosada no quiere "show" y busca minimizar el impacto de la detención de Cristina

Bueno, hay un montón de cosas que la sociedad no las sabe, porque algunos medios, que se ocuparon exclusivamente de ensuciar la figura pública de Cristina y no se ocuparon jurídicamente de analizar realmente cuál es el elemento típico, antijurídico y culpable.O sea, ¿cuál es la conducta de Cristina como para poder decirla? No hay periodista en la Argentina, Jorge, que pueda decir cuál es la conducta de Cristina que sea típica, antijurídica y culpable, y que constituya delito.

Por eso mismo, es muy parecido a lo que hizo Moro, que no tenía pruebas pero no tenía dudas de que el departamento de Curitiba era de Lula. Bueno, así terminó Moro, y yo creo que así van a terminar los tres jueces de la Corte: Lorenzetti, Rosenkrantz y Rosatti. Que, como dice Cristina, obedecen órdenes de lo que dice el círculo rojo.

Bueno, espero que le quede ahora algún deseo de vivir a Magnetto porque la realidad, parece que el sentido de su vida era que Cristina vaya presa. Bueno, ha conseguido un fallo con detención que será domiciliaria.

Entonces, a diferencia de lo que normalmente fue el Tribunal de San José de Costa Rica, en este caso, con esa figura preliminar, ¿sería la Corte Suprema de Argentina la que tendría que revisar el fallo?

No. Es una buena pregunta. Porque como la Corte no hizo sentencia, como la Corte no tomó el fondo de la cuestión, tendría que revisar el fallo...Tendría que tomar el fallo la Casación. Obviamente, cuando la Casación tome el fallo, lo que vamos a hacer es recusar a los tres jueces que habían condenado, para que realmente se forme un tribunal de Casación que sea inherente a un poco de justicia.

¿Imagina que probablemente, en un periodo a lo mejor de un año, pudiera obtenerse que, con ese dictamen de alguno de los tres organismos que usted mencionaba, se obligue a Casación a tomar el tema nuevamente y con nuevos jueces? ¿Imagina eso antes de 2027, Gregorio?

La verdad que sí lo imagino, porque hoy está todo muy globalizado. Hoy, realmente, las cosas que son tan injustas en general llegan. Pero de todas maneras, como usted bien dice, los plazos y los tiempos uno no los hace. Lo que sí tenga en cuenta, Jorge, es que voy a recorrer el mundo. No solamente comisiones de derechos humanos...

No vamos a parar hasta que realmente esto se haga en forma rápida. Porque además tenemos una edad, en Cristina, que tampoco puede esperar ni diez ni quince años para poder estar tranquila y saber que, bueno, que se hizo justicia con su caso. Porque en realidad, lo que se hizo aquí es un fallo absolutamente, no justo, sino político. Aquí hubo una proscripción política que la dedicaron tres jueces al dueño de la Argentina, que es Héctor Magnetto.

Cristina Kirchner esperará en prisión los fallos de Cuadernos de las coimas, Hotesur-Los Sauces y el Memorándum con Irán

Alejando Gomel (AG): Ayer hablaba con una diputada, la diputada Propato, y hablaba de una posibilidad de un indulto. Que este o un próximo presidente dé un indulto a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Es algo que está en carpeta?

No. No lo aceptaría. Conociéndola a Cristina, no. Jamás aceptaría una situación monárquica sobre su persona, bajo ningún punto de vista. Yo creo que preferiría seguir condenada a que alguien la indulte. Conociéndola, y teniendo la relación que uno tiene con ella, no. No. De ninguna manera. Lo que tenemos que hacer es justicia. Si no es con la Justicia argentina —que no existe— la haremos con la justicia internacional, que sí existe.

Elizabeth Peger (EP): ¿Sería un reconocimiento de la condena aceptar un indulto, de alguna manera?

Exactamente.Más que nada de la pena. Hay una discusión ahí, jurisprudencial y doctrinaria, si es la pena o es el hecho. Pero de todas maneras, no. Ella no está para reconocer ningún tipo de situación que tenga que ver con que alguien la perdone. ¿De qué la tienen que perdonar?

EP: Y respecto de las otras causas que tiene Cristina, básicamente lo que tiene que ver con Hotesur, Los Sauces, la Ruta del Dinero, que la Corte, hace poquito nomás, dispuso que se la siga investigando... ¿Se pueden acelerar a partir de este fallo?

Mire, eso la verdad tengo la suerte de que lo maneja el doctor Carlos Beraldi. Y lo maneja dentro del sistema. Él es un abogado dentro del sistema argentino. Yo soy un abogado que está por fuera del sistema argentino.

La verdad que no podría contestárselo con conocimiento de causa, porque hablar sin saber no es mi tema. Mi tema es hablar defendiendo figuras públicas y tratando de hacer lo posible para que la figura pública de Cristina quede enaltecida, y que no quede, como algunos pretenden, ensuciada por una sentencia que es absolutamente una cucarda, como dice ella. Habiendo personajes siniestros caminando por la calle, ella decía que estar adentro es como un mimo, pero en realidad, a nadie le gusta lo que está sucediendo, por la injusticia. Por lo que yo considero que es una injusticia.

Las causas que usted me informa están manejadas por Carlos Beraldi, que está dentro del sistema y que va a cumplir con todos los órdenes del sistema jurídico argentino, en el cual él confía. Yo no. Entonces, bueno, él seguirá trabajando dentro del sistema, y yo seguiré trabajando por fuera.

Me reuniré con algunos presidentes que han pasado por lo mismo: con Lula, con Correa, con Evo, con todo el mundo. No, Lugo no. Pero con los demás, con todos los que han sufrido lawfare. La idea es tener reuniones con sus abogados para poder participar también de un foro que vamos a tratar de llevar a la Argentina, por lo que acaba de suceder con Cristina.

Es decir, vamos a intentar que toda la comunidad internacional no solamente sepa lo que sucedió con Cristina en Argentina, sino que empecemos a trabajar para que esto no vuelva a ocurrir. Para que el lawfare, para que los medios, para que la política y para que los jueces no formen un conjunto como para directamente golpear a una figura política que puede ser o no querida, pero que, en definitiva, la que la tiene que elegir es la gente.

MC