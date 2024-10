Guillermo Francos: "No nos preocupa un revés legislativo"

Hoy, en el Hotel Marriott, se celebró una nueva asamblea general de la Asociación Iberoamericana de la Cámara de Comercio e Industria. En este marco, estuvieron presentes funcionarios como Guillermo Francos y Pablo Quirno, asesor de Finanzas del ministro de Economía. Ambas figuras destacaron en el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) las medidas del Gobierno en materia económica y se refirieron al veto a la Ley de Financiamiento Universitario como una manera de “sostener la política de déficit fiscal 0”, que según el jefe de Gabinete, será el elemento que permitirá generar el crecimiento de la economía.

El periodista Bruno Ghiso estuvo presente en la ronda de preguntas al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y al asesor del ministro de Economía, Pablo Quirno luego de los discursos en la asamblea general de la AICO.

Por su parte, Guillermo Francos brindó un discurso en el que se refirió a la educación pública y explicó que la misma es un “valor cultural” para Argentina:

“Nosotros tuvimos un prócer en el siglo XIX, Domingo Sarmiento, que fue el padre de la educación pública argentina, educación primaria y secundaria. Fue quien alfabetizó nuestro país y convirtió a la Argentina en el primer país alfabetizado totalmente de América Latina. Muchos países latinoamericanos copiaron el modelo argentino en la época en la que Argentina era grande y generaron la educación sobre esas mismas bases. Esa educación cayó, no tenemos la misma educación que generó Sarmiento en aquel momento. Entonces, el Gobierno Nacional, que para algunos es tan insensible, hace 4 meses atrás puso en práctica un plan de alfabetización nacional. Nuevamente, 150 años después de Sarmiento, tenemos que iniciar un plan de alfabetización primario-secundario en Argentina porque nuestros niños de primaria y secundaria salen del colegio sin interpretar un texto”.

Además, se refirió a la Ley de Financiamiento Universitario y al veto del Presidente: “Nos sancionan una ley para el financiamiento de la universidad pero no se preocupan por la educación pública primaria y secundaria. La ley de financiamiento fue vetada porque no tiene partidas y porque el Gobierno privilegia sostener esta política de déficit fiscal 0, porque ese va a ser el elemento que nos permita crecer y generar el crecimiento de la economía y recursos en su conjunto”.

Por otro lado, defendió la figura del gobierno libertario como un gestión que lleva 10 meses y que ha “mostrado convencimiento en una fuerza política inédita, que llegó al poder sin partido político, solamente con una persona que a partir de una posición en la que se privó de la libertad a los argentinos en la época de la pandemia, planteó un discurso donde puso la libertad sobre todos los demás valores”.

Por su parte, Javier Calvo publicó en el Diario Perfil una nota sobre que el Jefe de Gabinete está “muy enojado” por las presuntas negociaciones entre Santiago Caputo y Mauricio Macri, cuando el propio Guillermo Francos salía a criticar a Macri. Incluso, Javier Calvo especula que el Jefe de Gabinete puede estar a punto de dar un portazo.

Sobre esto, el periodista Bruno Ghiso sostuvo que Francos decidió evitar entrar en esa discusión y prefirió referirse a la situación de Mauricio Macri y al lugar que ocupa el PRO en el debate por el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

En el móvil de Modo Fontevecchia, Francos aseguró respetar la decisión del partido amarillo en el Congreso, aunque afirmó creer que el PRO debería acompañar al Gobierno. Además, señaló que Mauricio Macri “ha sido muy claro en sus posiciones” respecto de que la UBA no rinde cuentas desde el año 2015. “No nos preocupa un revés legislativo, si hay apoyo o no, no es un tema del Gobierno. El Gobierno emitió el veto a la ley, el Congreso debe dar su posición y el Gobierno tomará la decisión que le parezca”, concluyó el Jefe de Gabinete.

Por otro lado, el secretario de finanzas del ministro de Economía, Pablo Quirno, aseguró que el Gobierno le está ganando a la inflación y que, a partir de ahora, están viendo índices de aumento en el consumo.

Pablo Quirno, quien mañana va a defender el presupuesto 2025, afirmó que el proyecto tiene “cuestiones muy importantes para la sociedad argentina que tienen que ver con el equilibrio fiscal”, al cual, además, calificó como “innegociable”: “Nosotros presentamos a los representantes de la sociedad nuestros planes, y queda en ellos aprobarlo”.

Sobre la baja de la inflación afirmó que “empieza a suceder el aumento de salarios reales” que genera que la gente tenga “más plata en el bolsillo y termine estimulando el consumo y la inversión”. “Vemos que los indicadores de actividad están siendo muy positivos”, concluyó Pablo Quirno.

