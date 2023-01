Guillermo Michel: "Ayer incautamos 180 toneladas de soja sin declarar"

El abogado y contador, Guillermo Michel, expresó que "hay un ordenamiento en el esquema de toma de decisiones en todo el plano económico" por parte del ministro de Economía. Su flamante regreso en Aduanas y los principales objetivos, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Con respecto al operativo por el cual decomisaron de mercadería, ¿estamos hablando de grandes cantidades de contrabando? ¿Es un procedimiento normal o no es tan común encontrar estas cantidades?

La mercadería era de India. Es el caso de una empresa que quería importar 2,7 millones de dólares de mercadería fundamentalmente en hilado y en rollos textiles. Pretendió iniciar el proceso de importación, registró el etiquetado de una empresa y cuando se dio cuenta que no tenía la capacidad económica de hacerlo, realizó el etiquetado a nombre de otra empresa.

Luego la transfirió en zona primaria aduanera, con la salvedad de que la empresa que transfirió la mercadería lo que pretendía hacer, a través de una cautelar que había obtenido recientemente, y sin haber expuesto ante el juez la real situación, era importar mercadería que ni siquiera tenía en su poder, con lo cual eso fue lo que trabajamos.

Se hizo un proceso administrativo en el marco 965 del Código Aduanero, se inició el proceso de decomiso de la mercadería y se está analizando si hay alguna otra irregularidad para proceder en consecuencia.

Cómo se esta procediendo ante las ilegalidades y el valor de las exportaciones

¿Hay más denuncias por irregularidades? ¿Se está cometiendo más ilícitos o se controla más?

La raíz de esto es la brecha cambiaria. Siempre existieron maniobras de sobrefacturación o subfacturación, pero se potencian con la brecha. A fines de junio del 2022, comenzamos un proceso importante sobre este rubro y multiplicamos las multas por seis, llegamos a 1000 millones de dólares aproximadamente.

En el caso de subfacturación de exportaciones, que es la otra cara de la moneda, la maniobra siempre lo que apunta es a obtener dólares en el exterior y no liquidarlos al valor del tipo de cambio oficial del Banco Nación.

Lo que empezamos a notar y denunciar es la creación de sociedades. Fuera de esto quiero dejar al sector agro y sus productores, que tienen carpetas que se arman en estudios contables y de abogados para exportar soja, maíz partido o algún otro producto derivado del agro y no liquidar las divisas. Ayer incautamos 180 toneladas de soja sin declarar.

¿Vamos a un año de mayor importación? ¿Se conseguirán la cantidad de dólares suficientes para abastecer las importaciones necesarias de bienes primarios o intermedios para que la economía siga creciendo o será un estrangulamiento?

El ICA este jueves cerró un número de 89 mil millones de dólares de exportaciones, pero las importaciones ascendieron 81 mil millones. Si se mira noviembre, las importaciones fueron de 5.750 millones de dólares y en diciembre fue de 5017 mil millones, sin importaciones de energía, con lo cual está concentrado en la importación de bienes.

Vamos a trabajar en que no haya desabastecimiento para la producción. Hay cuestiones para mejorar y atender, mercadería más sensible, entre otras cosas. Una cautelar, cuando se obtiene, es porque existe uno de los elementos que marca la ley que es el peligro de la demora.

Hubo muchas críticas hacia la medida de Sergio Massa de la recompra de bonos. ¿Qué piensa?

No participé en esa decisión de trabajo porque no me corresponde, mi área no tiene injerencia sobre esa materia. Desde lo macro, tuvo un beneficio en el impacto del valor de las cotizaciones, con lo cual, lo veo bien.

La gestión del ministro de Economía

¿Lo ve a Massa ordenando la economía?

Sí, primero hay un ordenamiento en el esquema de toma de decisiones en todo el plano económico, una única postura respecto a las distintos resortes y a las distintas variables de la economía. Estoy de acuerdo con las medidas de Massa, se ve una cuestión vinculada al ordenamiento fiscal y macroeconómico.

¿Es habitual que en una posición tan importante, como la de Aduana, lo ocupe una persona de 37 años, como lo hizo usted al final del segundo mandato de Cristina Kirchner?

Varía un poco. El administrador federal más joven (44 años) fue con el gobierno de Mauricio Macri. Los tiempos cambiaron y hay mucho vinculado con la tecnología y a la carrera de cada uno. No es común, pero es cada vez más habitual.

Nuria Am (NA): Sergio Massa se va a reunir con la Mesa de Enlace y la sequía es la preocupación principal. ¿Tienen un cálculo de cuánto menos dejó de ingresar por exportaciones producto de esto?

Hay que esperar el registro de lluvia de enero porque es distinto por cada sector y tipo de producción.

NA: Se habla de dos puntos del PBI que dejaron de ingresar.

No, todo eso impactará en las liquidaciones que se efectúen a partir de las exportaciones de mayo, no de ahora. Lo que se está exportando es producción pasada.

