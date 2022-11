Guillermo Moreno reveló un insólito choque futbolístico con Bilardo

Guillermo Moreno, en diálogo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), detalló el cruce futbolístico que tuvo con Carlos Salvador Bilardo y los partidos de fútbol en la quinta de Olivos. Por su parte, "Pato" Galmarini contó los partidos entre Eduardo Duhalde y Carlos Saúl Menem. "Ninguno jugaba bien pero eran inteligentes para el juego", sentenció.

¿Van a ver la final del domingo entre Racing y Boca?

Guillermo Moreno (GM): Es un placer compartir un diálogo con un viejo compañero del peronismo. No voy el domingo porque tengo actividades en casa y a esta altura necesito los domingos para descansar.

Fernando Galmarini (FG): Lo mismo digo, un placer. Yo tampoco voy porque me comprometí a jugar a la pelota. Me cuesta pero juego. Siempre me manejo en el mediocampo.

¿Alguna vez se les cruzó meterse en la política de sus respectivos clubes de los cuales son hinchas?

GM: No, no. Nos habían ofrecido pero no. Mi vinculo en ese sentido son los internos del GEBA, que eran muy picantes. Y un día vinieron a vernos de Independiente pero cuando le pregunté a mi mamá me dijo "en esta casa se estudia", no había muchas opciones. Ahora juego al vóley o al fútbol con mi nieto.

FG: En Boca jugué un amistoso contra Quilmes hace muchos años. Fue un sueño aunque aún no sé si jugué bien o mal. Estaban varios históricos de Boca. A nivel político estuve cerca de algunas comisiones directivas, pero nunca incursioné. Como soy amigo de Ameal traté de darle una mano.

¿Y pasaron por los famosos partidos de Olivos?

GM: Trabajábamos mucho y no me daba para ir a Olivos por una cuestión de tiempos. Soy familiero. Lo que sí me acuerdo es de un partido que, con 18 años y en plenas vacaciones en Mar del Plata, se armaban partidos en los acantilados, en el fondo.

Y en uno de esos encuentros en la playa aparece, del otro lado, Bilardo. El jugador. Y en un momento fuimos a disputar una pelota con él y puse un poco fuerte. Y la próxima que fue a disputar Bilardo me apoyó la pierna. Todavía me duele esa patada. Hay una distancia fenomenal entre un jugador amateur y uno profesional.

¿Y con Néstor Kirchner no le tocó jugar?

GM: No, porque no frecuenté Olivos en ese momento. Fijate que yo por entonces estaba en el ministerio de Planificación y no íbamos directamente. Era porque trabajábamos todos los días y entrábamos a las 4 de la mañana. No daba para jugar al fútbol.

¿Y vos Pato, jugaste con Menem? ¿Es verdad que había que dejarlo ganar?

FG: Jugué mucho en Olivos y en lo que era la quinta de Duhalde en San Vicente. Había duelos entre los equipos de él, contra el de Menem. Ninguno jugaba bien pero eran inteligentes para el juego.

