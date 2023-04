Gustavo López: "No hay censura previa pero uno se tiene que hacer cargo de lo que dijo"

El abogado Gustavo López habló de las posibilidades de que la conductora o el canal donde se emitió su programa reciba algún tipo de sanción. "Me parece muy buena la polémica pública acerca del límite y la ética del propio periodista", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿El Enacom tiene posibilidades de sancionar o tomar alguna medida respecto a un canal de noticias? Justamente porque al no ser una licencia no es algo regulado por el Estado, ¿es correcto?

No es, técnicamente, una licencia de canal abierto, pero es un registro de canal encriptado. Es decir, tiene obligaciones de contenidos como los canales abiertos y las radios. Utiliza espectro radioeléctrico, pero en este caso al ser una señal va encriptada, y se desencripta en la TDA o en la señal de cable. Pero sí, está regulada por el Enacom.

Nosotros habilitamos los canales de noticias con alcance nacional que deben ser colocados en la grilla de los cables. Y para eso necesita una autorización nuestra, que no es igual a la licencia pero tiene los mismos efectos.

Si un canal de televisión de noticias decidiera no apelar a la exigencia de la obligatoriedad de que los cableoperadores lo coloquen y no estuvieran en la TDA, no serían regulados por ustedes y alguno cableoperadores podrían colocarlo igual si quisieran, ¿es así?

Sí, en la medida que esté puesto en la grilla es regulado por nosotros. Ahora bien, si nadie lo quiere poner en la grilla sería un canal que nadie podría llegar a ver. En el caso de los canales de noticias, se trata de cuidar por el tema de la pluralidad de voces.

El beneficio que recibe una señal a través del Enacom es que en el caso del de noticias, es obligatorio para los cableoperadores colocarlos y al mismo tiempo los sube la TDA a todo el país. Si el canal decide prescindir de ese beneficio, probablemente conseguiría que los cableoperadores lo colocaran a partir del rating.

Antes que nada, y dada la situación, quiero reflexionar acerca de dos cosas. La primera es al respecto de la libertad de expresión, la cual no tiene límites antes: nadie puede prohibir un discurso por más que sepa que va a ser aberrante. Ahora bien, tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos como en las leyes argentinas, sí prevén responsabilidades ulteriores por la emisión del mensaje. O sea, no hay censura previa pero uno se tiene que hacer cargo de lo que dijo.

El Enacom sólo regula radio y televisión, no los diarios. Un claro ejemplo que viene al caso es de la viuda de Ricardo Balbín, Indala Ponzetti, que le inició un juicio a la revista Gente por publicar fotos del radical en lecho de muerte, sin el consentimiento de la familia. En ese momento la discusión era si el interés público permitía que se saque ese tipo de fotos al dirigente político más importante o si el derecho a la privacidad estaba por encima.

Finalmente, la publicación perdió y le dieron la razón a la viuda. Es decir que nadie pudo prohibir la tapa de la revista pero después tuvo que hacerse responsable de haber violado un derecho constitucional.

Nosotros tenemos leyes y protocolos. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el artículo 70, prohíbe la discriminación. Y en el artículo 51 prohíbe discursos que violen determinadas leyes: niños y adolescentes, violencia contra la mujer, entre otras cosas.

En consecuencia, Enacom, de oficio, ya fiscalizó el programa y va a analizar si eventualmente se violaron alguno de estos dos artículos. Mañana le deberá dar traslado a LN+ para que haga su descargo y luego ver si corresponde alguna sanción.

Yo formo parte de ese directorio de siete y di mi opinión personal, que no se respetó ningún protocolo, que todo lo que tenemos escrito en el caso de supuesta enfermedad no se ha respetado, que ha habido discriminación por cuestiones políticas, en donde se busca atacar a la vicepresidenta.

Y aclaro esto: cuando la discusión es política el discurso está protegido, nadie puede multarlo en ese contexto. Pero en este caso se va a analizar si excede la discusión política, si es un ataque personal que busca meterse en la intimidad de las personas. . De todas maneras, me parece muy buena la polémica pública acerca del límite y la ética del propio periodista.

¿Entonces cuál es el área de incumbencia del Enacom? Porque la prensa gráfica ha hecho esto muchas veces, pero se sostiene por sí misma y no usa la transmisión pública. ¿Es posible que en un futuro lo audiovisual tampoco pueda no estar regulado porque en internet los cableoperadores podrían subir un programa sin que tuviera rating? Un ejemplo, podrían ser los stream.

Es una posibilidad que nosotros mismos estamos discutiendo. La ley es del 2009 en donde ya existía el cable y, por supuesto, los canales de noticias.

No tenemos competencia sobre las plataformas, pero la gente mira televisión (que técnicamente no lo es) y películas que están en las allí. Por eso hay proyectos de ley para tratar de ser más equitativos. Por ejemplo, Canal 13 está pagando gravamen y Netflix no. Pero eso es por el avance tecnológico.

La licitación para el 5G en el país

Claudio Mardones (CM): Hay mucha expectativa para saber qué va a pasar con la licitación para el servicio 5G, ¿finalmente se va a poder acceder a distintas tecnologías?

Estamos esperando la indicación del Poder Ejecutivo de cuál es la base de la subasta para votarlo en el Directorio y llamar a subasta del espectro.

¿Hola y adiós al 5G? Científicos ya trabajan en la implementación del 6G

¿O sea que sólo falta la cifra?

Así es, y esa es la discusión. Estamos buscando un punto de equilibrio entre lo que vale el espectro y lo que implica la inversión. El objetivo del Gobierno y del Enacom es votarlo en el próximo directorio en abril.

Además, hay que ver cuál va a ser el mecanismo de estos 300 MHz y cuánto saldría cada bloque.

