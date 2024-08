Haroldo Montagú: "El Gobierno no va a recaudar casi nada del blanqueo"

Haroldo Montagú sostuvo que el cepo es la principal medida económica del Gobierno porque "mantiene la inflación a la baja mediante la apreciación y evita la devaluación agresiva”. El ex viceministro de Economía también indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) que será difícil compensar la reducción del Impuesto País: “el Gobierno apuesta al crecimiento económico, pero no está claro qué es lo que lo va a impulsar”.

Haroldo Montagú es economista, investigador de la Fundación Bariloche y coordinador académico del Plan Fénix. Fue viceministro de Economía en la gestión de Martín Guzmán

¿Tiene asidero la posibilidad del cierre del Banco Central a partir de la acumulación de dólares tal como mencionó Javier Milei recientemente?

No tiene asidero. Por la acumulación de dólares no se puede cerrar un Banco Central, no es un motivo ni una razón válida. Más allá de esa declaración resonante, los dólares no están. Si hacemos un análisis de las cuentas del Banco Central, vemos que las reservas netas que estima el Fondo Monetario Internacional son negativas en un contexto en el que ya terminaron los meses fuertes de la liquidación agropecuaria. Hasta el primer semestre del año, las importaciones que demandan dólares han caído un 30% respecto al año pasado, tampoco parece haber ningún tipo de perspectiva respecto al financiamiento internacional que podría traer un influjo de dólares, más allá de las consecuencias que ya conocemos. Primero consigamos los dólares y después vemos qué es lo que hacemos con el Banco Central.

El Gobierno plantea que los dólares pueden entrar a partir del blanqueo. ¿Puede alcanzar?

Tanto el blanqueo como las moratorias son "one shot", es decir, de una sóla vez. Más allá del éxito relativo que pueda tener el blanqueo, no son dólares de los cuales el Estado pueda disponer porque se han dispuesto cuentas especiales en los bancos comerciales para hacer el blanqueo. El Gobierno podrá recaudar algún tipo de impuesto, pero será una única vez. No se puede basar una estrategia económica en un blanqueo.

Elizabeth Peger: ¿Vamos a un escenario incluso más complicado respecto a las reservas?

El escenario es complejo. Llama la atención uno de los motivos por los cuales el Gobierno saca pecho es el ancla fiscal, pero ante la caída de los ingresos tributarios que se están percibiendo mes a mes, hay que ver cómo se reordena este cuadro fiscal para seguir manteniendo el déficit cero.

El presidente se comprometió al déficit cero y a no endeudarse, más allá de que el mundo tampoco está dispuesto a presentarnos, y también aseguró que el cepo no es un impedimento para crecer. Nosotros sostenemos que el cepo es la principal medida económica del Gobierno, mantiene la inflación a la baja mediante la apreciación, evita la devaluación agresiva y ahora el presidente dice que no es un obstáculo para el crecimiento. Lo que yo veo es que el cepo se va a a mantener y lo que va a generar algún tipo de estabilidad en el marco de una economía problemática.

Si hay algo que ha sostenido la recaudación es el Impuesto País. ¿Creés que el Gobierno puede revisar su decisión de bajar 10 puntos el impuesto?

El peso que han tenido el Impuesto País y retenciones en la recaudación tributaria desde que comenzó el gobierno de Javier Milei ha oscilado entre el 13% y el 10%. Es un número muy considerable y hay pocas chances de poder compensar completamente una magnitud tan importante. El Gobierno apuesta a la recomposición del Impuesto a las Ganancias, al blanqueo, la moratoria y, sobre todo, al crecimiento económico para incrementar la recaudación. No está claro qué es lo que va a impulsar el crecimiento. Sabemos que la caída va a rondar el 5%, aun con el repunte del sector agropecuario que se recupera de la sequía.

