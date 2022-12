Harrison Ford reveló por qué decidió sumarse al universo de Marvel

El multifacético actor Harrison Ford debutará en el Marvel Cinematic Universe (MCU, Universo Cinematográfico de Marvel) el 3 de mayo de 2024 en la película Capitán América: Nuevo orden mundial y reveló los motivos que lo llevaron a hacerlo.

La noticia de su incorporación al MCU se conoció el mes pasado luego de meses de rumores en las redes sociales. El actor interpretará al general Thaddeus 'Thunderbolt' Ross, personaje que ya hemos visto en distintas ocasiones en el MCU encarnado por el difunto William Hurt. Ford retomará el rol que tenía Hurt exactamente donde lo dejó.

En una entrevista con el medio The Playlist, el actor de 80 años reveló la razón por la que aceptó formar parte de la franquicia de superhéroes. "He hecho muchas cosas. Ahora quiero hacer algunas que no he hecho", confesó Ford, que fue Han Solo en Star Wars, Indiana Jones en la franquicia homónima (a la que aún le falta Indiana Jones y el Dial del Destino, con estreno previsto para 2023), por mencionar dos de sus decenas de roles.

Lo que no ha hecho Ford aún ha sido ponerse un traje de captura de movimiento para, mediante CGI, dar vida a un personaje no humano. Esta es la experiencia que vivirá como Thunderbolt, dado que este personaje -en los comics que basan las películas- se convierte en Hulk Rojo, una versión del Hulk tradicional.

Son pocos los detalles que se saben ya sobre la nueva aventura del Capitán América. Como adelanto, será protagonizada por Anthony Mackie como Sam Wilson y continuará con la historia que dejó la serie de Disney+ Falcon y el Soldado de Invierno, donde Sam Wilson es proclamado nuevo Capitán América.

Si bien todavía no hay una confirmación oficial, se prevé que Harrison Ford no solamente forme parte de la cuarta entrega del Capitán América, sino que también estaría como parte del elenco de Thunderbolts. Esta película, que llegará a la gran pantalla el 26 de julio de 2024, reúne en sus filas a Yelena Belova, Bucky, U.S. Agent, Guardián Rojo, Fantasma, Supervisor y Valentina Allegra de Fontaine.

